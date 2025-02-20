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Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico

Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico - 20.02.2025 Украина.ру

Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico

Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского министра

2025-02-20T07:53

2025-02-20T07:53

2025-02-20T07:53

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"(Американский лидер Дональд) Трамп и (президент России Владимир) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - сказал экс-министр.В свою очередь Трамп накануне заявил, что Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.

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киев, новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин