Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico - 20.02.2025 Украина.ру
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Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico
Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico - 20.02.2025 Украина.ру
Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico
Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского министра
2025-02-20T07:53
2025-02-20T07:53
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владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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"(Американский лидер Дональд) Трамп и (президент России Владимир) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - сказал экс-министр.В свою очередь Трамп накануне заявил, что Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.
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киев, новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Киев, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico

07:53 20.02.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского министра
"(Американский лидер Дональд) Трамп и (президент России Владимир) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - сказал экс-министр.
В свою очередь Трамп накануне заявил, что Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена.
Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.
 
КиевНовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
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08:09Главное за ночь 20 февраля
07:53Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico
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