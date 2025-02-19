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Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита

Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита - 19.02.2025 Украина.ру

Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита

Представители украинской элиты на этой неделе более всего были озабочены поведением новой администрации США и перспективами переговоров об Украине без Украины. Бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба советует, как обмануть администрацию Трампа. По его мнению, Украина должна втянуть Трампа в длинную игру, то есть максимально тянуть время.

2025-02-19T06:02

2025-02-19T06:02

2025-02-19T06:02

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дмитрий кулеба

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валерий залужный

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офис президента

вооруженные силы украины

эксклюзив

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"Надо взять этот план, и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно", - считает Кулеба. Он также думает, что Украине не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп. Он предлагает заключить некое "квазиперемирие", во время которого "будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах". А затем, надеется Кулеба, вспыхнет новая масштабная война."Время - вот единственный враг Трампа. Время - вот единственное спасение наших элит", - комментирует эту тактику украинский политолог Михаил Чаплыга.В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Кулеба также предлагал еще один способ, как обмануть Трампа – передать ему полезные ископаемые, которые находятся на подконтрольной РФ территории в обмен на новое вооружение.Сам Кулеба при этом на войну не собирается, хотя уже не занимает министерскую должность. В прошлом году он с пафосом заявлял, что украинцы готовы воевать одними лопатами. Но самого его с лопатой никто не видел. В декабре 2024 года он устроился "исследователем" в Гарвардский университет, где его представили, как "мирового защитника демократии и свободы", а в январе 2025 – еще и во французский Институт политических исследований.В одном из недавних интервью Кулеба также требовал все население страны разделить на полки и поставить под ружье всех, включая женщин. Однако вряд ли на фронте окажется любовница Дмитрия Кулебы блогер Светлана Павелецкая, которая в феврале открыла в Киеве секс-шоп "с патриотической целью" - ради возрождения украинского народа.Всех же, кто называет Украину плохим государством, Кулеба призывал сразу же бросать в тюрьму за "госизмену".Опальный депутат Александр Дубинский советует Кулебе поменьше появляться на глазах сограждан, хотя бы из инстинкта самосохранения, поскольку его комментарии и воинственные заявления слишком уж бесят простых украинцев.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что попытки киевской власти противиться администрации Трампа чреваты разрушением страны. Он считает, что США тогда прекратят поддержку Украины, у ВСУ обрушится линия фронта, фронтовики устроят военный Майдан и снесут Зеленского. Затем, по сценарию Арестовича, россияне, воспользовавшись хаосом внутри Украины, захватят большую часть Левобережья (Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье), власть возьмет Валерий Залужный, который остановит катастрофу срочным миром с Россией.Чтобы такой сценарий не реализовался, украинские власти вновь пачками начали вводить санкции против любых политических оппонентов, включая Петра Порошенко*. Тот же Залужный, который сидит в Лондоне "на передержке", на днях появился на фото с бывшим нардепом Сергеем Киваловым. И сразу же у Кивалова решили отобрать Одесскую юридическую академию, которую тот основал.Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что это реакция властей на фото с Залужным. Сам же Залужный на вопросы Кивалове ответил: "Все нормально, ждем шашлыки", намекая на слова Зеленского накануне начала СВО, что войны не будет и на майские праздники он будет с журналистами жарить шашлыки. Александр Дубинский пишет, что этот эпизод демонстрирует всю мелочную мстительность Зеленского.Решение о ликвидации Одесской юридической академии принимал министр образования Оксен Лисовой. В академии состоялось заседание трудового коллектива, на котором рассматривался вопрос о соответствии Оксена Лисового занимаемой должности. В частности Лисовому напомнили, что он никогда не работал в сфере управления высшим образованием, не имеет нужных навыков и был ранее пойман на научном плагиате.Однако Лисового более беспокоит сценка в одной из киевских школ, на которой в нокаут отправили актера, изображавшего ТЦК-шника. Он сразу же позвонил директору школы, заявив, что видео школьной постановки "является позорным и недопустимым". Педагога-организатора детского номера уже уволили."Школьники, выросшие на фоне затяжного конфликта, явно выражают протестные настроения, а реакция властей лишь подтверждает, что любые проявления недовольства жестко подавляются", - комментирует инцидент украинский Telegram-канал "MediaKiller".Столь нервная реакция представителей украинской политической элиты на школьный номер, фото и комментарии в соцсетях говорит о нервозности, которая не отпускает их с момента смены администрации в США. Тем не менее, общий настрой сводится к попыткам затянуть время, пересидеть, заболтать, переждать, но ни за что не отказываться от власти и прибылей на войне.О главных итогах переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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украина, сша, россия, дмитрий кулеба, дональд трамп, валерий залужный, мид, офис президента, вооруженные силы украины, эксклюзив