Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита - 19.02.2025 Украина.ру
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Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита
Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита - 19.02.2025 Украина.ру
Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита
Представители украинской элиты на этой неделе более всего были озабочены поведением новой администрации США и перспективами переговоров об Украине без Украины. Бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба советует, как обмануть администрацию Трампа. По его мнению, Украина должна втянуть Трампа в длинную игру, то есть максимально тянуть время.
2025-02-19T06:02
2025-02-19T06:02
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
дональд трамп
валерий залужный
мид
офис президента
вооруженные силы украины
эксклюзив
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"Надо взять этот план, и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно", - считает Кулеба. Он также думает, что Украине не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп. Он предлагает заключить некое "квазиперемирие", во время которого "будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах". А затем, надеется Кулеба, вспыхнет новая масштабная война."Время - вот единственный враг Трампа. Время - вот единственное спасение наших элит", - комментирует эту тактику украинский политолог Михаил Чаплыга.В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Кулеба также предлагал еще один способ, как обмануть Трампа – передать ему полезные ископаемые, которые находятся на подконтрольной РФ территории в обмен на новое вооружение.Сам Кулеба при этом на войну не собирается, хотя уже не занимает министерскую должность. В прошлом году он с пафосом заявлял, что украинцы готовы воевать одними лопатами. Но самого его с лопатой никто не видел. В декабре 2024 года он устроился "исследователем" в Гарвардский университет, где его представили, как "мирового защитника демократии и свободы", а в январе 2025 – еще и во французский Институт политических исследований.В одном из недавних интервью Кулеба также требовал все население страны разделить на полки и поставить под ружье всех, включая женщин. Однако вряд ли на фронте окажется любовница Дмитрия Кулебы блогер Светлана Павелецкая, которая в феврале открыла в Киеве секс-шоп "с патриотической целью" - ради возрождения украинского народа.Всех же, кто называет Украину плохим государством, Кулеба призывал сразу же бросать в тюрьму за "госизмену".Опальный депутат Александр Дубинский советует Кулебе поменьше появляться на глазах сограждан, хотя бы из инстинкта самосохранения, поскольку его комментарии и воинственные заявления слишком уж бесят простых украинцев.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что попытки киевской власти противиться администрации Трампа чреваты разрушением страны. Он считает, что США тогда прекратят поддержку Украины, у ВСУ обрушится линия фронта, фронтовики устроят военный Майдан и снесут Зеленского. Затем, по сценарию Арестовича, россияне, воспользовавшись хаосом внутри Украины, захватят большую часть Левобережья (Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье), власть возьмет Валерий Залужный, который остановит катастрофу срочным миром с Россией.Чтобы такой сценарий не реализовался, украинские власти вновь пачками начали вводить санкции против любых политических оппонентов, включая Петра Порошенко*. Тот же Залужный, который сидит в Лондоне "на передержке", на днях появился на фото с бывшим нардепом Сергеем Киваловым. И сразу же у Кивалова решили отобрать Одесскую юридическую академию, которую тот основал.Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что это реакция властей на фото с Залужным. Сам же Залужный на вопросы Кивалове ответил: "Все нормально, ждем шашлыки", намекая на слова Зеленского накануне начала СВО, что войны не будет и на майские праздники он будет с журналистами жарить шашлыки. Александр Дубинский пишет, что этот эпизод демонстрирует всю мелочную мстительность Зеленского.Решение о ликвидации Одесской юридической академии принимал министр образования Оксен Лисовой. В академии состоялось заседание трудового коллектива, на котором рассматривался вопрос о соответствии Оксена Лисового занимаемой должности. В частности Лисовому напомнили, что он никогда не работал в сфере управления высшим образованием, не имеет нужных навыков и был ранее пойман на научном плагиате.Однако Лисового более беспокоит сценка в одной из киевских школ, на которой в нокаут отправили актера, изображавшего ТЦК-шника. Он сразу же позвонил директору школы, заявив, что видео школьной постановки "является позорным и недопустимым". Педагога-организатора детского номера уже уволили."Школьники, выросшие на фоне затяжного конфликта, явно выражают протестные настроения, а реакция властей лишь подтверждает, что любые проявления недовольства жестко подавляются", - комментирует инцидент украинский Telegram-канал "MediaKiller".Столь нервная реакция представителей украинской политической элиты на школьный номер, фото и комментарии в соцсетях говорит о нервозности, которая не отпускает их с момента смены администрации в США. Тем не менее, общий настрой сводится к попыткам затянуть время, пересидеть, заболтать, переждать, но ни за что не отказываться от власти и прибылей на войне.О главных итогах переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"*Признан в РФ террористом и экстремистом
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Дмитрий Ковалевич
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украина, сша, россия, дмитрий кулеба, дональд трамп, валерий залужный, мид, офис президента, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Валерий Залужный, МИД, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита

06:02 19.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской элиты на этой неделе более всего были озабочены поведением новой администрации США и перспективами переговоров об Украине без Украины. Бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба советует, как обмануть администрацию Трампа. По его мнению, Украина должна втянуть Трампа в длинную игру, то есть максимально тянуть время.
"Надо взять этот план, и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно", - считает Кулеба. Он также думает, что Украине не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп. Он предлагает заключить некое "квазиперемирие", во время которого "будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах". А затем, надеется Кулеба, вспыхнет новая масштабная война.
"Время - вот единственный враг Трампа. Время - вот единственное спасение наших элит", - комментирует эту тактику украинский политолог Михаил Чаплыга.
В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Кулеба также предлагал еще один способ, как обмануть Трампа – передать ему полезные ископаемые, которые находятся на подконтрольной РФ территории в обмен на новое вооружение.
Сам Кулеба при этом на войну не собирается, хотя уже не занимает министерскую должность. В прошлом году он с пафосом заявлял, что украинцы готовы воевать одними лопатами. Но самого его с лопатой никто не видел. В декабре 2024 года он устроился "исследователем" в Гарвардский университет, где его представили, как "мирового защитника демократии и свободы", а в январе 2025 – еще и во французский Институт политических исследований.
В одном из недавних интервью Кулеба также требовал все население страны разделить на полки и поставить под ружье всех, включая женщин. Однако вряд ли на фронте окажется любовница Дмитрия Кулебы блогер Светлана Павелецкая, которая в феврале открыла в Киеве секс-шоп "с патриотической целью" - ради возрождения украинского народа.
Всех же, кто называет Украину плохим государством, Кулеба призывал сразу же бросать в тюрьму за "госизмену".
Опальный депутат Александр Дубинский советует Кулебе поменьше появляться на глазах сограждан, хотя бы из инстинкта самосохранения, поскольку его комментарии и воинственные заявления слишком уж бесят простых украинцев.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что попытки киевской власти противиться администрации Трампа чреваты разрушением страны. Он считает, что США тогда прекратят поддержку Украины, у ВСУ обрушится линия фронта, фронтовики устроят военный Майдан и снесут Зеленского. Затем, по сценарию Арестовича, россияне, воспользовавшись хаосом внутри Украины, захватят большую часть Левобережья (Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье), власть возьмет Валерий Залужный, который остановит катастрофу срочным миром с Россией.
Чтобы такой сценарий не реализовался, украинские власти вновь пачками начали вводить санкции против любых политических оппонентов, включая Петра Порошенко*. Тот же Залужный, который сидит в Лондоне "на передержке", на днях появился на фото с бывшим нардепом Сергеем Киваловым. И сразу же у Кивалова решили отобрать Одесскую юридическую академию, которую тот основал.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что это реакция властей на фото с Залужным. Сам же Залужный на вопросы Кивалове ответил: "Все нормально, ждем шашлыки", намекая на слова Зеленского накануне начала СВО, что войны не будет и на майские праздники он будет с журналистами жарить шашлыки. Александр Дубинский пишет, что этот эпизод демонстрирует всю мелочную мстительность Зеленского.
Решение о ликвидации Одесской юридической академии принимал министр образования Оксен Лисовой. В академии состоялось заседание трудового коллектива, на котором рассматривался вопрос о соответствии Оксена Лисового занимаемой должности. В частности Лисовому напомнили, что он никогда не работал в сфере управления высшим образованием, не имеет нужных навыков и был ранее пойман на научном плагиате.
Однако Лисового более беспокоит сценка в одной из киевских школ, на которой в нокаут отправили актера, изображавшего ТЦК-шника. Он сразу же позвонил директору школы, заявив, что видео школьной постановки "является позорным и недопустимым". Педагога-организатора детского номера уже уволили.
"Школьники, выросшие на фоне затяжного конфликта, явно выражают протестные настроения, а реакция властей лишь подтверждает, что любые проявления недовольства жестко подавляются", - комментирует инцидент украинский Telegram-канал "MediaKiller".
Столь нервная реакция представителей украинской политической элиты на школьный номер, фото и комментарии в соцсетях говорит о нервозности, которая не отпускает их с момента смены администрации в США. Тем не менее, общий настрой сводится к попыткам затянуть время, пересидеть, заболтать, переждать, но ни за что не отказываться от власти и прибылей на войне.
О главных итогах переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"
*Признан в РФ террористом и экстремистом
 
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