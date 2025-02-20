https://ukraina.ru/20250220/1061209588.html

Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям - 20.02.2025 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

Если у России и США в процессе разрешения украинского кризиса выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Потому что вопрос с Украиной мы рано или поздно решим в свою пользу, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-20T07:00

2025-02-20T07:00

2025-02-20T07:00

интервью

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, включающий прекращение огня, выборы, затем подписание окончательного соглашения, однако обе стороны эту информацию официально опровергли. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения по поводу голосования на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве.- Петр, несмотря на то, что сообщения о плане опровергли, эта история похожа на ситуацию с Минскими соглашениями, о которых мы с вами часто вспоминаем. Тогда камнем преткновения стал вопрос очередности проведения выборов и контроля над границей, а сейчас, похоже, речь идет об очередности проведения выборов и остановки боевых действий...- Прежде всего я бы отметил, что голоса оптимистов по поводу переговоров между Россией и США звучат громче, чем голоса скептиков.Пока обе стороны не заявляют что-то конкретное, что давало бы нам повод оценивать их положительно. Но сам формат начавшегося диалога заставляет повод говорить о том, что позиция России действительно была услышана. Москва неоднократно говорила, что мировая политика была лишена этой рациональности, когда говорить не только об украинском кризисе, но и по широкому кругу вопросов было сложно. А сейчас Песков заявляет, что консультации в Саудовской Аравии были в первую очередь направлены на восстановление отношений между Россией и Америкой. Это позволяет надеяться, что в диалог будет включен широкий круг вопросов. Ведь украинский кризис – это лишь часть большого кризиса в международных отношениях, который возник за последние года.Этого, конечно, никто не ожидал. Это очень интересная штука. Мне это даже чем-то напомнило самое начало СВО, когда многие наблюдатели не ожидали такого развития событий. Сейчас прогнозировать именно такой формат перехода к мирному процессу на Украине тоже никто не мог. Уж очень оптимистично это выглядело.Надо отдать должное Трампу и его команде, которые не только напустили тумана перед этими переговорами, но и создали образ сумбурных и непонятных для оппонентов. То есть сначала они предъявляли претензии на Гренландию, будто бы продолжая линию общей неадекватности мировой политики, а в отношении России они выбрали совсем иной подход.Пока все идет чин чином. Так и должна вестись большая дипломатия.Вполне допустимо, что в ходе переговоров стороны начнут идти на определенные уступки. И тут было бы интересно посмотреть на этот нюанс с опровергнутым трехступенчатым планом, про который вы спросили в начале.В принципе его можно было бы сконструировать, не полагаясь на какие-то инсайды. Обе стороны говорят о нелегитимности Зеленского, об остановке боевых действий и заключении сделки, которая должна быть завизирована легитимными властями Украины. Эти пункты вроде бы очевидны, но их очередность будет очень показательна.Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров продавливается американской администрацией. Россия же четко заявляла, что не хотела бы таким образом начинать мирный процесс. Тут встает во весь рост вопрос того самого доверия, о котором обе стороны очень четко заявляют.Да, история показывает, что во время крупных конфликтов любые мирные переговоры начинались с остановки боевых действий. Но мы в данном случае отталкиваемся от очень неудачного опыта Минских соглашений, когда нас действительно обманули. Москва справедливо говорит, что не имеет права давать противнику время для перегруппировки. Тем не менее, вопрос о перегруппировке рано или поздно встанет. И он, во-первых, покажет уровень доверия между США и Россией. А, во-вторых, покажет уровень контролируемости ситуации на Украине: не только позицию Зеленского, но и позицию Европы, которые четко показали, что не готовы говорить о мирном урегулировании.Пока я не могу сказать, что Европа обязательно пойдет против Трампа. Но в том, что касается разворачивания тела переговоров, эта позиция будет приниматься к рассмотрению. Именно потому, что европейцы и украинские власти сами могут обеспечить продолжение боевых действий. Как бы Россия и США ни договаривались, может получиться, что это будет односторонняя уступка России, при которой противоположная сторона не пойдет на эту сделку.Это возможно. Хотя США пока убедительно демонстрируют, что у них есть рычаги воздействия на киевский режим и своих европейских союзников. Судя по многочисленным заявлениям властей Украины, они сейчас в шоке, потому что ситуация для них становится очень хрупкой.Во-первых, любые разговоры о мире подтачивают готовность солдат на фронте воевать за те территории, которые могут политическим путем перейти в состав России.Во-вторых, это подтачивает позиции самого Зеленского и усиливает его политических оппонентов. Потому что вопрос о выборах – это не вопрос об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую против него могут начать его оппоненты, объединившиеся в ситуативные коалиции. Приведу несколько примеров.Военные, которые не готовы бросать оружие и уступать территории.Политики, которые стремятся к власти.Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны (родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию). Все, кто не смог встроиться в военную экономику и политику Украины и имеет по этому поводу большие претензии к Зеленскому.Гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны.Все эти силы пока боятся жестко заявлять о своей позиции. Но если они поймут, что позиции Зеленского тают и в контексте переговоров, и в контексте внутриполитической борьбы, это начнет шатать весь киевский режим.То же самое касается Европы. Сам факт появления акторов, готовых прагматично говорить об Украине, тут же разгоняет массу волн, которые дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в Европе. Сейчас бизнес все громче будет заявлять о том, что было бы неплохо восстановить отношения с Россией. И этот процесс будет ускоряться. Потому что те, кто раньше вернется, сможет отхватить больше позиций на российском рынке, которые после их ухода были заняты собственными производителями. То есть компаниям нужно спешить, а это будет оказывать дополнительное давление на европейских политиков.- Что надо сделать, чтобы сохранить этот приемлемый для нас ход переговоров (меньше Украины – больше двусторонних отношений)?- Пока ничего делать не надо. Пока Москва и Вашингтон в большей степени заинтересованы в выстраивании двухсторонних отношений. Меня лично приятно удивил четкий намек на то, что США готовы развивать двусторонние экономические отношения. А это вообще требует особого осмысления.Во-первых, речь может пойти о нефти и газе. Это прагматичная и понятная история, потому что России не хватает технологий и инвестиций в расширение добычи, а у США есть то, в чем они заинтересованы. Раньше они не так активно присутствовали на российском рынке, потому что были вытеснены другими партнерами. А теперь этот рынок чист, и они могут зайти на него с понятной нормой прибыли.Здесь даже Россия в большей степени открывается Штатам, поскольку наш товарооборот не самый прекрасный и другие сферы сотрудничества было сложно представить (титан – это не глобальная история). А с нефтью и газом все понятно. Речь идет о круге спонсоров и союзников республиканцев, которые имеют серьезный интерес к этой отрасли и могут получить прибыль от сотрудничества с Россией.Я сейчас скажу страшную вещь. Если у России и США в процессе разрешения украинского кризиса выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Потому что вопрос с Украиной мы рано или поздно решим в свою пользу военным или дипломатическим путем. Это очевидно.Если изъять американскую переменную из украинского уравнения, мы будем рады. Будет ли это договор с США, или американцы от него отстраняться и просто так уйдут - нас устроит любой вариант поведения Вашингтона по Украине.- Я бы все же хотел уточнить насчет выборов. Как их можно провести технически, если они должны пройти на всей международно признанной территории Украины, куда Россия их явно не пустит?- Это довольно гибкая история. В свое время у ООН были специальные правила для проведения выборов на территории, где идут боевые действия. Их можно разбить на этапы. Сначала они могут носить предварительный характер, а потом – закрепляющие. Выборы – это вторичная история. Хотя Путин, который принципиально смотрит на все юридические вопросы, будет настаивать на том, чтобы у этих выборов был максимально высокий уровень законности и легитимности.Украина таким образом должна утвердить финальное соглашение по итогам войны, чтобы следующее поколение не могло подкопаться к его правовой стороне и опротестовать.Напомню, что в Стамбуле мы принимали варианты отсроченного решения по некоторым территориям. Да, тогда еще не было "новых" областей, но сейчас тоже можно принять тот формат проведения выборов или определения судьбы территорий как приемлемый для России. Скажем, голосование в Крыму, Донбассе, Херсоне и Запорожье будут вынесены за скобки, а выборы пройдут на территории других регионов.При этом право на голосование получат все обладатели украинских паспортов вне зависимости от того, где они находятся.Кстати, я бы обратил внимание на одно громкое заявление (американская администрация любит ими разбрасываться) по поводу 4% рейтинга Зеленского. Мы можем только гадать, что это означает: или намек на то, что именно столько Зеленский должен набрать, или просто непрофессиональная оценка его позиций, потому что рейтинг у него все равно очень высокий.Как минимум у него очень понятная электоральная база, которую можно будет разгонять через подконтрольные ему СМИ.Да, если выборы состоятся, борьба на них будет жестко. Но считать Зеленского аутсайдером я бы тоже не стал.Другое дело, что формировать картину выборов на Украине будут зарубежные политтехнологи. Сейчас у Зеленского оппонентов нет. Но достаточно, чтобы Запад выставил одного кандидата в форме, которого уважают в войсках и который пообещает навести порядок и найти инвестиции на восстановление Украины. На эту роль годится не только Залужный. И если этот кандидат появится, акции Зеленского моментально упадут.Зеленский президент войны. И его электорат — это электорат войны. Но на Украине есть и запрос на мир с понятной картиной будущего, потому что людям становится понятно, что прежняя их картина мира была фантазийной. Они не будут в НАТО и большой вопрос, будет ли Евросоюз готов принять разрушенную страну. Поэтому должен прийти совершенно другой типаж политика, который отстроится от Запада.Не в том смысле, что он будет ему оппонировать. Партнерские программы с ЕС и США продолжатся. Но его месседж украинцам будет понятен: "Мы стали игрушками в руках больших государств, они способствовали тому, что наша страна разрушена и куча наших людей убито, но в этот раз мы возьмем с них условные репарации, помощь на восстановление, будем ориентироваться на взаимодействие с партнерами, в том числе и с Россией".Эта прагматичная позиция электорально перспективная. И это то, с чем готова согласиться Москва. В Кремле понимают, что не смогут поставить в Киеве пророссийского политика. Но достаточно, чтобы у Киева был прагматичный подход, который демонстрирует американская сторона в плане перехода от идеологичности к прагматичности.То есть грузинский формат вполне подходит. Нельзя сказать, что у нас есть прорывы в дипломатических отношениях, но бурно развивается торговля. Грузины очень довольны, что не дали сделать из себя второй фронт против России. У них есть свои красные линии, это отторгнутые территории, но при этом нет никакой очевидной ярости против России. Они не допустят превращение себя в антироссийский наконечник. Это то, что в Кремле хотят увидеть от Украины.Хочет вступать в ЕС – пожалуйста, главное, чтобы не выстраивала антироссийскую политику. Этот формат может быть пролоббирован на переговорах и на выборах.- О новых регионах получится договориться при таком формате?- Это самая большая проблема. Украина страна несоизмеримо больше, чем Грузия и по количеству людей, и по этническому составу. Общество сложно управляемо. И запустив несколько программ по снижению уровня национализма, русофобии можно не добиться никаких результатов. С учетом специфических традиций их демократии политические лидеры будут зависеть от активной части населения, а это в основном националисты.Даже переписать названия улиц, которые носят имена бандеровских преступников - это уже смелый шаг, который может похоронить карьеру украинского президента.Сейчас мы говорим о ситуации, при которой на Украине не произошел процесс денацификации. А без контроля над всей территорией Украины этот процесс невозможен. Каким образом эта задача будет вплетаться в тело переговорного процесса, я не знаю.С другой стороны, я по-прежнему считаю, что Минские соглашения были неплохим планом. Если бы они были реализованы, у Украины была бы совсем другая жизнь. Потому что этот план предусматривал федерализацию и предоставление больше прав регионам. Сейчас мы тоже можем провести ползучую денацификацию Украины, когда на Левобережье и в Одессе будут отменены языковые законы.Эти вещи можно прописать в каком-то соглашении. И, по сути, это будет означать переформатирование государства Украина.То есть вопрос выборов не только связан с легитимностью подписи под документами. К власти на Украине должна прийти фигура, которая получит значимую поддержку населения для переучереждения государства по новым стандартам через законы и референдумы.Может быть, это идеальная картина. Но на старте этих переговоров Москва от нее не отказывается.- Как на переговорный процесс могут повлиять текущие дела на фронте? В частности, ситуация в Курской области (мы недавно освободили Свердликово) и вероятный заход ВС РФ в Днепропетровскую область (после окончательной зачистки кармана, куда ВСУ угодили в Улаклы и Константинополе, трудно удержаться от того, чтобы не порисовать туда стрелочки на карте).- Еще осенью 2024 года ходили слухи, что Россия ведет предварительные контакты с людьми Трампа для выхода на диалог о большой сделке. Слухи эти оказались близки к реальности. Мы действительно держали в голове эти переговоры. При этом мы по-прежнему держим в уме, что переговоры могут закончиться половинчатым решением (адекватные отношения с США, но неадекватные отношения с Евросоюзом и Киевом) или вообще не закончиться.Поэтому боевые действия не интенсифицировались, но и не останавливались. Все шло своим чередом. Тем более, эта зимняя кампания была специфической с точки зрения погоды, поэтому она выглядела спокойной.- Я бы даже сказал, что на четвертый год СВО мы впервые столкнулись с ситуацией, когда распутица действительно мешает сторонам вести боевые действия, учитывая обилие дронов.- Да, да. Линия соприкосновения на значимых участках фронта ушла от населенных пунктов и вышла на открытое пространство, когда дроны и необходимость защищать логистику стали играть еще большую роль.Когда еще в 2023 году у нас был выбор, на каком направлении нам развивать наступление, мы неслучайно выбрали Донецк. Да, там все перерыто украинскими фортификациями, но это очень крутой логистический пункт, который позволяет накапливать большую массу техники и солдат. А когда мы стали отодвигать фронт от Донецка, вопросы с логистикой стали во весь рост.Некоторые операции мы проводили примерно так: месяц уходит на продвижение, а еще месяц уходит на то, чтобы выстроить и защитить новую логистику.Тем не менее, за эту зимнюю кампанию мы решили важную задачи по ликвидации четырех опорных точек ВСУ перед выходом к Покровску: Курахово, Торецк, Великая Новоселка и Часов Яр (с ним сложнее, но его мы потихоньку занимаем). То есть линия фронта на очень большом протяжении потихонечку выравнивается.Все эти четыре пункта были очень хорошо укреплены. Хотя не могу сказать, что мы обломали об них зубы. Мы их взяли быстрее, чем годом ранее. Это было большое достижение.Сейчас у наблюдателей, подсчитывающих количество войск из открытых источников, складывается ощущение, что уже к концу зимы, поняв, что погода будет еще хуже, мы решили накапливать часть войск. Вполне вероятно, что мы на фронте увидим наш внушительный резерв, который будет пущен в бой после окончания распутицы.У Украины сейчас другая ситуация. За зиму киевский режим серьезно израсходовал резерв, который накапливал весь 2024 год. Я имею в виду их большие потери в Курской области и под Покровском. Намечается дисбаланс, которым воспользуется Россия.Где она им воспользуется – вопрос открытый.Казалось бы, что давно напрашивается Курская область, но нет. Да, там идут очень серьезные бои, но они идут в рамках тех сил, которые на это направление определило российское командование: ни больше, ни меньше. То есть оно рассматривает его просто как часть ТВД, которое не требует особого внимания, потому что этот плацдарм будет рано или поздно будет ликвидирован.Тем более, он уже усох где-то наполовину.Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что когда твой плацдарм вдавлен в территорию противника и простреливается со всех сторон, его очень неудобно оборонять. Туда надо постоянно подбрасывать людей и технику, а это невыгодно. Обычно такие плацдармы оставляются, когда становится понятно, что оттуда невозможно развивать дальнейшее наступление.Понятно, что Зеленский на это пока не идет. Он считает это политическим активом, который можно на что-то обменять. Но мне кажется, что даже если этот плацдарм в Курской области не будет полностью ликвидирован к началу переговоров по существу или к заключению мирных договоренностей, Украина не будет его ни на что менять, а просто оставит, потому что киевский режим сейчас не в позиции торга.В позиции торга Украина была в Стамбуле. Торг был возможен в 2023 и 2024 году, когда она могла принять еще одно турецкое предложение и китайское предложение. А после победы Трампа и начала новых переговоров киевский режим уже не находится в позиции торга. Он будет вынужден принять условия, которые предложат ему Россия и США.Также по теме - в интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу

https://ukraina.ru/20241105/1058642108.html

https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, пётр скоробогатый, ес, сво, курская область, денацификация, переговоры, выборы