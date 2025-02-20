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"...И послать нашего товарища Трампушку с его прибамбасами". Как на Украине обиделись на президента США

"...И послать нашего товарища Трампушку с его прибамбасами". Как на Украине обиделись на президента США - 20.02.2025 Украина.ру

"...И послать нашего товарища Трампушку с его прибамбасами". Как на Украине обиделись на президента США

Трамп выступил с разгромным комментарием в адрес Зеленского, обвинив его фактически в доведении ситуации, когда война стала возможной.

2025-02-20T06:15

2025-02-20T06:15

2025-02-20T06:15

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Кроме того, оценка рейтинга Зеленского (намерено заниженная) и то, каким тоном об этом сказал американский президент, показала пренебрежительное отношение лично Трампа к тому, кто и как руководит Украиной. Украинская общественность негодует. Социологи тут же нарисовали Зеленскому тотальную поддержку внутри страны. Андрей Ермак – главный по закулисью – написал приободряющий пост с призывом не опускать руки. Украинские соцсети переполняют разные эмоции – от зрады до перемоги вопреки всему с помощью других, европейских, союзников. Больше – в обзоре мнений украинских аналитиков.Политический эксперт Сергей МарченкоКогда ты президент страны, которая воюет и на тебя давят отовсюду, чтобы ты сдался, у тебя есть опора, которая никогда не предаст – твой народ. Я думаю, Зеленскому сейчас нужно выйти из узкого круга своих 5-6 эффективных менеджеров, и идти за поддержкой к своему народу. Комментарии в соцсетях после хамского выпада Трампа говорят о том, что даже последовательные оппоненты президента готовы его поддержать, когда есть угроза государству, а президент делает правильные вещи. Уже даже самым упорным мечтателям очевидно, что монархоолигархия Трампа/Маска перестала быть нашим союзником и на это нужно реагировать. Есть следующая домашняя работа, чтобы выжить: 1. Украиноцентричность, как государственная идеология.Президент должен обратиться к нации и честно признать, что наша свобода зависит исключительно от нас. Никто не будет за нас воевать. Никто за нас не будет вести переговоры о наших национальных интересах. Никто не снабдит оружием, чтобы был безлимит. Все сами. 2. Президент должен наконец забыть о выборах и выполнить свои функции – провести справедливую, прозрачную и равноправную мобилизацию. Чтобы действительно служили все, чтобы была возможность ротаций, отдыха у тех, кто тянет все на себе годами. Реформировать ТЦК. Принять необходимые законы. Поддержать армию своим влиянием на своих избирателей. 3. Активизировать контакты с Европой. Наши надежные союзники там. Мы в одной лодке с ними и нужно это использовать. Европа обладает всеми технологическими и промышленными возможностями обеспечить свою и нашу безопасность. Эти простые три пункта позволят выиграть войну и послать нашему товарищу Трампушку с его прибамбасами. Правда, скорее всего, мудрый народ потом не переизберет.Ибо читать и ругать бессмертные слова Черчилля о поте, крови и слезах гораздо комфортнее, чем реально их проливать. И здесь вопрос к вам, Владимир Зеленский: что вы выберете?Опору на свой народ, победу в войне и поражение на выборах, или опору на 5-6 ваших друзей, поражение в войне и победу на выборах?Политический аналитик Алексей ПаничМогу назвать четкий критерий того, действительно ли Трамп просто "сливает" Украину. Если в ближайшее время состоится встреча Путина и Трампа, это знак формирования договоренности между ними на условиях Путина (с незначительными изменениями). А если нет, то нет. Если встреча не состоится в ближайшее время, спросите себя, что помешало. Сейчас это единственное, за чем можно и нужно внимательно следить.Журналист-международник Максим СаваневскийСейчас многие выражают свое пренебрежение к Трампу. Потому что украинцы сильно разочаровались в нем. Но если вы наблюдали за его действиями во время первого президентского срока, то, наверное, никогда бы не очаровывались. Люди пытались (и до сих пор пытаются) как-то рационализировать действия Трампа в последние недели: "он крутой переговорщик, и уже вскоре вы увидите, как он всех переиграет" (что ложь, потому что он никогда не был крутым переговорщиком) или же "Трампу деваться некуда, ему надо оторвать Россию от Китая", или "у США такой большой внешний долг, и Трамп хочет быстро…" (вставьте там какое-нибудь слово, что он хочет быстро сделать). Но на самом деле все, что делает сейчас Трамп во внешней (да и, кстати, внутренней) политике, выглядит так, будто это не президент США управляет страной, а Путин. Иногда создается впечатление, что в Кремле сидит группа людей и громко ржа и отхлебывая виски решает "а давай, пусть он на этот раз сделает вот такое заявление". И через полчаса мы читаем очередное откровение Трампа. Можно долго искать оправдание и объяснение его действий. Как-то их рационализировать. Но если что-то плавает как утка, выглядит как утка, крякает как утка – она наверняка все же утка. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем правду о том, была ли эта утка многолетним агентом, или просто в КГБ что-то было на нее. А тем временем Украина из самой проамериканской страны на европейском континенте очень быстро начнет превращаться в страну, в которой отношение к США станет самым плохим. И процесс уже запустился. И вопрос не только в этой утке. На фоне всего этого цирка нет заявлений ни Байдена, ни Харрис, ни других лидеров от демократической партии. Нет заявления от республиканских конгрессменов. Все тихонько сидят в уголке и проглатывают. Все это означает, что никакого прекращения огня в ближайшее время не будет. Но будет существенное потепление отношений между Кремлем и Белым домом. Это плохо. Но в марте 2022 г. было значительно хуже. На фоне этого всего у Европы сейчас прекрасный шанс наконец-то передать Украине $300 млрд замороженных российских активов.Дипломат Валерий ЧалыйПрезидент Украины не должен бежать отвечать Президенту другого государства о своем рейтинге! Это не его уровень дискуссии! Для этого есть Посол Украины в США, МИД, в конце концов, представитель Президента Украины. Цифры здесь мало что значат. Надо правильно считывать месседжи… Эмоции не помогут. Мы это уже проходили в 2017 году. Не надо было всех сейчас обманывать, что у нас все хорошо в Вашингтоне! Не хорошо. По крайней мере, с доступом к Президенту США и к наиболее влиятельному его окружению. Можно ли это исправить?Сейчас сложнее, чем между днем ​​выборов и Днем инаугурации, но возможно.Бизнесмен Гарик КорогодскийЯ уверен, что Трамп для Украины лучше Байдена. Даже сейчас. Потому лучше не иметь в союзниках США Трампа, чем иметь США Байдена.Активист Игорь ЛуценкоКак мы можем обойтись без США? Коротко: 1. При условии, что ЕС выделяет нам достаточно денег – эффект от демаршей Вашингтона будет заметен, но не критичен. 2. Европейские вооруженные решения в своей массе более близки требованиям русско-украинской войны. Если мы берем основу нашей войны – дроны, то мы их в большинстве своем делаем сами. Компоненты из США используются фрагментарно и в большинстве своем имеют аналоги в других странах. Даже если рассматривать премиум-сегмент дорогих разведочных дронов, то здесь европейские производители доминируют над американскими в поставках и очень гибко приспосабливаются к нынешней войне. Конечно, американская аппаратура связи производства Silvus считается лучшей в мире в своих сегментах, но она применяется как дорогостоящее решение достаточно ограниченно. И не лишена конкурентов. Самое важное, что есть в США для дронов – это Старлинк. Но со стороны Штатов не слышно о планируемых действиях враждебного характера в отношении Украины, поэтому о принудительном отключении украинцам Старлинка речь пока не идет (пока!). Хотя такую ​​возможность следует учитывать уже сейчас и интенсивно вести работу по нахождению альтернатив. США, если исходить из нынешних настроений в Капитолии, хочет частично превратиться в Китай в этой войне: продавать оборонные решения за деньги, получать максимальную краткосрочную материальную выгоду. Главное, чтобы США не начали играть на стороне Москвы, как это часто случалось. Таким образом, если США не перейдет от политики отстранения от конфликта на открытое давление на Украину в интересах РФ, то отечественная дроновая отрасль сможет работать дальше, а силы беспилотных систем получать то, что им нужно. Что касается "классического" оружия, то, по моему мнению, Европа находится впереди США в уровне бронетехники и ствольной артиллерии. БМП Брэдли – отличная машина, но шведская CV-90 ничем не хуже, а во многих аспектах и ​​лучше. То же самое, если сравнивать Абрамс и Леопард. Таких БТР, как у европейцев, в США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматической наводкой. Большинство самоходных орудий натовского калибра 155 мм – тоже не американские. Кто может сказать, что сейчас это не имеет такого значения, как раньше – традиционные вооружения отходят на второй план. С того или иного участка приходит статистика о том, что большинство поражений производятся дронами. Но развитие войны не останавливается, и не исключено, что в ближайшие годы противодроновые средства смогут массово вернуть на поле боя старые добрые танки, БМП, БТР. А собственно лидерами-производителями такого оборудования являются европейские и израильские компании, чья продукция уже стала золотым стандартом на фронте. Открытым остается вопрос, сможет ли Украина в дальнейшем получать (за деньги) отличные ракетные системы Himars или их аналоги из ЕС. А также, смогут ли европейцы и дальше передавать нам американское вооружение вроде систем Patriot и т.д. Потеря США как источника оружия для нас будет ощутимой, но не критической. Мы можем воевать без США и даже побеждать при условии, что Европа будет вести себя живо.Политик Ирина ГращенкоПоследние недели украинское общество и украинские власти узнают из иностранных медиа о переговорах, идущих за нашей спиной. Конъюнктура мира стремительно меняется, мы являемся свидетелями новой геополитической реальности. Мир боится этой реальности, и все страны сегодня сосредоточены на том, как это повлияет на их безопасность и экономику. Все это отодвигает войну в Украине на второй план, а Россия планирует по максимуму использовать сценарий усталости от Украины. Нарушен ключевой принцип - ничего об Украине без Украины. Все, что сейчас происходит за нашими спинами – результат не только внешних факторов, инфантильности мировых лидеров и сценария "быстрого завершения войны". Это, к сожалению, и закономерный результат провальной дипломатии команды Зеленского, которая три года носилась с крымскими платформами, саммитами мира, соглашениями о безопасности, размывая месседжи и внимание наших партнеров и теряя время. Ругалась с партнерами и не построила нормальных коммуникаций с американцами. На выходе все эти формулы мира и планы несокрушимости исчезли даже из риторики самого Зеленского и его 5 менеджеров. Уже никто не говорит о безальтернативности формулы мира. Россия по максимуму использует сценарий "усталости от Украины". К сожалению, Москва выходит из международной изоляции. Вопрос не только во встрече в Эр-Рияде.Путин еще до начала мирных переговоров может получить то, что в ультимативной форме давно требовал от Запада, в частности, уменьшение американского присутствия в Европе.США возвращаются к политике изоляционизма. Путин уже взорвал единство среди НАТО и ЕС, это очень опасно. А украинские власти подбрасывают дров в огонь, подрывая внутреннее единство, воюя с оппозицией, мэрами и боевыми командирами.Хотя очевидно, что этим Зеленский ослабляет не только страну, но и себя, накануне ответственных и сложных переговоров. Сегодня украинская государственность под угрозой, пожалуй, еще больше, чем в 2022 году. Мы уже несколько лет говорим о вопиющем управленческом кризисе в государстве и Армии. Надо сменить и усилить каналы коммуникации с командой Трампа, ну не воспринимают там 5 эффективных менеджеров.Пора Зеленскому собрать большое дипломатическое совещание не с братом в мятом псефдокамуфляже, а имеющих опыт переговоров с РФ. Кто войдет в украинскую переговорную команду – это вопрос критический. Максимальная активизация диалога с ЕС, который просыпается от летаргического сна и наконец осознает уровень угроз безопасности перед континентом. Но украинская власть должна выполнить собственное домашнее задание. Выгнать взашей из Банковой авторов сценария раскола общества, прекратить войну против оппозиции, отказаться от фактической коалиции с ОПЗЖ, которые с радостью проголосуют любой сценарий Москвы под видом "мира", создать проукраинское патриотическое большинство и правительство спасения. Нынешнее правительство не только интеллектуально неспособно вывести страну из кризиса, но и причастно к преступлению-фальсификации документов для СНБО и политически мотивированных преследований оппонентов. Времени – мало, речь действительно идет о днях и неделях.О ситуации на Украине в преддверии выборов - в интервью Михаила Павлива - "Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине

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сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, кгб, мид, эксклюзив