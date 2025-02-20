https://ukraina.ru/20250220/1061189949.html

ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт

ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт - 20.02.2025 Украина.ру

ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт

Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы противник потерял почти весь личный состав. Зачистка карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, ВС РФ действуют так с мая прошлого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-20T06:00

2025-02-20T06:00

2025-02-20T06:00

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В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образовалось несколько котлов. Один — это покровско-мирноградская агломерация, которую ВС РФ охватывают с запад и востока, рассказал эксперт.Второй — восточнее Мирнограда (Димитров) от трассы на Константиновку до Дзержинска, и между Дзержинском и Часовым Яром, отметил обозреватель.Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, подчеркнул Онуфриенко.Зачистка таких карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, российские военные действуют так с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны Андрея Белоусова. "А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html

россия

дзержинск (торецк)

курахово

запорожье

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лнр

часов яр

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