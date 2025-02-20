ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт - 20.02.2025 Украина.ру
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ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт
ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт - 20.02.2025 Украина.ру
ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы противник потерял почти весь личный состав. Зачистка карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, ВС РФ действуют так с мая прошлого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-20T06:00
2025-02-20T06:00
новости
россия
дзержинск (торецк)
курахово
михаил онуфриенко
андрей белоусов
запорожье
днр
лнр
часов яр
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В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образовалось несколько котлов. Один — это покровско-мирноградская агломерация, которую ВС РФ охватывают с запад и востока, рассказал эксперт.Второй — восточнее Мирнограда (Димитров) от трассы на Константиновку до Дзержинска, и между Дзержинском и Часовым Яром, отметил обозреватель.Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, подчеркнул Онуфриенко.Зачистка таких карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, российские военные действуют так с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны Андрея Белоусова. "А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html
россия
дзержинск (торецк)
курахово
запорожье
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новости, россия, дзержинск (торецк), курахово, михаил онуфриенко, андрей белоусов, запорожье, днр, лнр, часов яр, покровск/красноармейск, свобода слова, донбасс, спецоперация, сво
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Курахово, Михаил Онуфриенко, Андрей Белоусов, Запорожье, ДНР, ЛНР, Часов Яр, Покровск/Красноармейск, свобода слова, Донбасс, Спецоперация, СВО

ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт

06:00 20.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы противник потерял почти весь личный состав. Зачистка карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, ВС РФ действуют так с мая прошлого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образовалось несколько котлов. Один — это покровско-мирноградская агломерация, которую ВС РФ охватывают с запад и востока, рассказал эксперт.
Второй — восточнее Мирнограда (Димитров) от трассы на Константиновку до Дзержинска, и между Дзержинском и Часовым Яром, отметил обозреватель.
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, подчеркнул Онуфриенко.
"Но дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя", — добавил он.
Зачистка таких карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, российские военные действуют так с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны Андрея Белоусова.
"А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 06:00
Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску"Мы вырастили обезьяну Запада. Надо уметь жить без Америки!" — заявил известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру, обсуждая перспективы переговоров США и России.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)КураховоМихаил ОнуфриенкоАндрей БелоусовЗапорожьеДНРЛНРЧасов ЯрПокровск/Красноармейсксвобода словаДонбассСпецоперацияСВО
 
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