ВСУ понесли огромные потери: Онуфриенко о том, как ВС России зачищают "карманы" и выравнивают фронт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы противник потерял почти весь личный состав. Зачистка карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, ВС РФ действуют так с мая прошлого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образовалось несколько котлов. Один — это покровско-мирноградская агломерация, которую ВС РФ охватывают с запад и востока, рассказал эксперт.
Второй — восточнее Мирнограда (Димитров) от трассы на Константиновку до Дзержинска, и между Дзержинском и Часовым Яром, отметил обозреватель.
Во время ликвидации кармана в районе Курахово с горловиной в поселке Улаклы противник потерял почти весь личный состав, подчеркнул Онуфриенко.
"Но дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя", — добавил он.
Зачистка таких карманов и выравнивание линии фронта — это военная задача, российские военные действуют так с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны Андрея Белоусова.
"А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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