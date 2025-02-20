"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой - 20.02.2025 Украина.ру
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"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой
"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой - 20.02.2025 Украина.ру
"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой
В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах Харьковской области появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и людей с ампутацией. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-20T06:10
2025-02-20T06:10
новости
волчанск
харьков
харьковская область
геннадий алехин
подростки
всу
интернат
инвалиды
питание
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Пытаясь удержать линию фронта, командование украинской армии перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова, рассказал эксперт. По его словам, под Волчанск и Липцы уже прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) из насильно мобилизованных жителей Харьковской области.Такие случаи уже не единичны, отметил он. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, которых вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений, уточнил полковник запаса.На их территории обустроились украинские военные и наемники, они дурманят головы подросткам, заманивая их в ряды ВСУ. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах однообразна и есть проблемы с питанием, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, волчанск, харьков, харьковская область, геннадий алехин, подростки, всу, интернат, инвалиды, питание, вербовка, сво, спецоперация
Новости, Волчанск, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, подростки, ВСУ, интернат, инвалиды, питание, вербовка, СВО, Спецоперация

"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой

06:10 20.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах Харьковской области появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и людей с ампутацией. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, командование украинской армии перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова, рассказал эксперт.
По его словам, под Волчанск и Липцы уже прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) из насильно мобилизованных жителей Харьковской области.
"В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и без конечностей. Затем на передовой появляются мужчины разных возрастов с характерным прихрамыванием, даже без одной руки", — рассказал Алехин.
Такие случаи уже не единичны, отметил он. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, которых вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений, уточнил полковник запаса.
На их территории обустроились украинские военные и наемники, они дурманят головы подросткам, заманивая их в ряды ВСУ. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах однообразна и есть проблемы с питанием, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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НовостиВолчанскХарьковХарьковская областьГеннадий АлехинподросткиВСУинтернатинвалидыпитаниевербовкаСВОСпецоперация
 
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