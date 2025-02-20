https://ukraina.ru/20250220/1061205999.html

"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой

"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой - 20.02.2025 Украина.ру

"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой

В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах Харьковской области появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и людей с ампутацией. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-20T06:10

2025-02-20T06:10

2025-02-20T06:10

новости

волчанск

харьков

харьковская область

геннадий алехин

подростки

всу

интернат

инвалиды

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538673_0:30:1022:604_1920x0_80_0_0_35aaaacc18b08857c31264219ab1788b.jpg

Пытаясь удержать линию фронта, командование украинской армии перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова, рассказал эксперт. По его словам, под Волчанск и Липцы уже прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) из насильно мобилизованных жителей Харьковской области.Такие случаи уже не единичны, отметил он. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, которых вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений, уточнил полковник запаса.На их территории обустроились украинские военные и наемники, они дурманят головы подросткам, заманивая их в ряды ВСУ. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах однообразна и есть проблемы с питанием, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061194706.html

волчанск

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, харьков, харьковская область, геннадий алехин, подростки, всу, интернат, инвалиды, питание, вербовка, сво, спецоперация