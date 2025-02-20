"Там собирают раненых и ампутантов": Алехин о странных военных городках ВСУ за колючей проволокой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах Харьковской области появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и людей с ампутацией. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, командование украинской армии перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова, рассказал эксперт.
По его словам, под Волчанск и Липцы уже прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) из насильно мобилизованных жителей Харьковской области.
"В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и без конечностей. Затем на передовой появляются мужчины разных возрастов с характерным прихрамыванием, даже без одной руки", — рассказал Алехин.
Такие случаи уже не единичны, отметил он. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, которых вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений, уточнил полковник запаса.
На их территории обустроились украинские военные и наемники, они дурманят головы подросткам, заманивая их в ряды ВСУ. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах однообразна и есть проблемы с питанием, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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