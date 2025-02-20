https://ukraina.ru/20250220/1061218771.html

"Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля

"Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля - 20.02.2025 Украина.ру

"Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля

Президент США Дональд Трамп и его администрация обратили внимание на высказывания Владимира Зеленского. Вооружённые силы Украины призывают готовиться к проблемам со связью

2025-02-20T10:22

2025-02-20T10:22

2025-02-20T10:22

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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Владимира Зеленского."Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил Соединённые Штаты Америки потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, которая не должна была начаться, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет завершить", - подчеркнул Трамп.Он отметил, что США "потратили на $200 млрд больше, чем Европа, и при этом деньги Европы гарантированы, а США не получат ничего взамен"."Почему Сонный Джо Байден не потребовал уравнивания расходов, ведь эта война куда важнее для Европы, чем для нас? У нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. К тому же Зеленский признаёт, что половина отправленных ему денег пропала", - указал президент США.Он также фактически обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине."Он отказывается проводить выборы, у него очень низкие рейтинги в украинских опросах, и единственное, что у него действительно хорошо получалось, — это играть на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны", - отметил президент США.Отдельно он остановился и на переговорах с Россией."Мы успешно ведём переговоры о завершении войны с Россией — то, что, как признают все, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, просто хочет, чтобы "денежный поток" не прекращался. Я люблю Украину, но Зеленский справился ужасно: его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно — и всё это продолжается…", - подытожил Трамп.Его помощник по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц пояснил, чем может быть вызвана такая критика со стороны американского лидера."Администрация США разочарована тем, как в последнюю неделю произошла эскалация риторики и странное отторжение в связи с представлением того, что мы видим в качестве возможности", – отметил он в интервью Fox News.По его словам, Трамп не намерен с этим мириться, оттого и опубликовал разгромный пост в соцсетях. Уолтц также указал, что США предлагают Украине инвестиции в инфраструктуру страны и наращивание добычи ресурсов в то время, как Евросоюз лишь спонсирует Украину за счёт замороженных российских активов.Близкие президента США и члены его команды также подвергли Зеленского критике."Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет", - заявил сын президента США Дональд Трамп-младший.Глава Департамента эффективности правительства, американский бизнесмен Илон Маск подчеркнул, что Зеленский не может представлять волю всего народа Украины."Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал он в в своём аккаунте соцсети Χ.Также Маск прокомментировал заявления украинской стороны о якобы высокой популярности Зеленского."Ну, тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен!" - подчеркнул Маск.Также он припомнил Зеленскому убийство Службой безопасности Украины американского журналиста Гонсало Лиры.Примечательно, что в комментарии к записи о том, что Зеленский не может претендовать на представление воли всего народа Украины пришёл начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Украины "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация – Ред.) Богдан Кротевич."На**й пошёл", - заявил он в ответ на публикацию американского чиновника и бизнесмена.Позднее Кротевич удалил свою запись.Волонтёр Мария Берлинская, которую на Украине ещё называют "мать дронов", призвала украинских военных готовиться к возможному отключению системы спутниковой связи Starlink, которой владеет Маск."Умным людям сегодня, после заявления Трампа и Маска всё стало очевидным. Нас будут пробовать прогнуть под условия сильных. Без какой-либо справедливости, просто по праву силы. На их месте первым делом можно начать шантажировать самым важным на фронте – связью", - написала Берлинская в своём телеграм-канале.Она призвала военных позаботиться об альтернативной связи."Старлинк могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнётся хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько комбинированных вариантов, связисты знают. Может, и обойдётся. Но лучше быть готовыми. А не так, как всегда", - подчеркнула Берлинская.В другой записи она заявила, что к заявлениям Трампа и Маска "нужно относиться максимально спокойно и философски"."Не хамить в ответ, отвечать взвешенно, умно и вежливо. В первую очередь с уважением к американскому народу и его выбору. Но при этом не прогибаться", - указала Берлинская.Тем временем эксперты отмечают, что тон заявлений Трампа свидетельствует о том, что в ближайшее время Зеленского могут ждать крайне неприятные для него события."Это конечно бардак и ни в какие ворота. Неугодный американской администрации диктатор проамериканской страны году в 1975 должен был тупо исчезнуть в 24 часа по более или менее благовидной причине, в основном в виду острой передозировки свинца, после чего страну возглавлял следующий прогрессивный лидер, более внимательно слушавший, что ему говорят из Вашингтона. Нет, блин, развели культуру сетевых дискуссий", - пошутил военный эксперт Илья Крамник.Политолог Юрий Баранчик отметил, что происходящее выглядит как "квинтэссенция постмодерна"."Безо всяких подготовительных мероприятий, Зеленский из своего сукиного сына стал нелегитимным диктатором, расхитителем американских денег и т.д., за что его пора выкидывать на мороз. Сам Зе, то ли со страху (утратив власть он с огромной вероятностью ляжет в гроб), то ли в силу измененного состояния сознания (выглядит он в последние недели намного хуже, чем раньше), пошёл на обострение. Заявить о том, что Украина представит миру социологию, кто более легитимный, Зеленский или Трамп – это сугубая рефлексия, которая не приведет ни к чему для Зе хорошему. Потому что это у США на руках все козыри, от полного понимания, сколько и кто на Украине (включая самого Зе) украл денег, до критической зависимости Украины от американских разведданных", - отметил Баранчик.Последнее он назвал главным маркером ситуации."Если США примут решение давить Зе жёстко, то для Украины сразу же отключится Starlink, а разведданные начнут… нет, зачем. Просто с задержкой. Для начала. А если Зе не придет в чувство, то могут прекратиться полностью. Тут есть определенные имиджевые издержки, потому что могут расценить как непосредственный лоббизм интересов России. Зато ввести санкции против нелегитимного Зеленского, особенно после обнародования фактов воровства американских денег – выглядит как хорошая идея. Тут тебе и экономия денег американских налогоплательщиков, и покарание нечестивцев, и форсирование темы украинских выборов", - указал эксперт.Пока же, по его словам, происходящее выглядит "как пикировка на максималках"."К Трампу и Маску присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, в интервью The National Pulse он жестко предупредил Зеленского относительно его публичной критики президента Дональда Трампа и мирных инициатив администрации. Скорее всего, Зе двумя ногами угодит в ловушку, которая сформирована самим modus operandi киевского режима и лично Зеленского. Все последние годы, Украина работал в стиле "эмоциональной дипломатии", или, говоря понятным языком, методами базарной бабы или цыганки на вокзале. Если нагло орать и требовать что-то от приличных людей, то велики шансы получить часть желаемого. Потому что приличные люди не любят шума, и готовы чем-то пожертвовать, лишь бы эти вопли кончились", - указал Баранчик.По его словам, этот способ не сработает с решительным и напористым президентом США, у которого в случае Украины "на руках все рычаги". Кроме того, это вопрос престижа. Также, по мнению эксперта, Зеленский сейчас выражает не столько своё мнение, сколько выступает выразителем мнения всех антитрамповских сил, в основном в Европе.Эксперт подытожил, что для Зеленского лучше сейчас было бы замолчать и дать ситуации остыть. В противном случае у руководства США "не останется выходов, кроме показательного расстрела строптивого холопа".Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины, fox news, ес, сша, украина, европа