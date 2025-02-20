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"На 200 процентов прав": Медведев согласился с обвинениями Трампа в адрес Зеленского

"На 200 процентов прав": Медведев согласился с обвинениями Трампа в адрес Зеленского - 20.02.2025 Украина.ру

"На 200 процентов прав": Медведев согласился с обвинениями Трампа в адрес Зеленского

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", который отказывается проводить голосование

2025-02-20T09:26

2025-02-20T09:26

2025-02-20T09:26

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украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий медведев

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"Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях (экс-президента США Джо) Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.По его словам, продолжающийся конфликт с Россией "разрушает" Украину.После этого автор Washington Post Аарон Блэйк предупредил, что слова Трампа вредят переговорной позиции Украины.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать "легитимность" Владимира Зеленского "неверно и опасно".Президент Чехии Петр Павел назвал цинизмом слова Трампа в адрес Зеленского."Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? ... Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма", - возмутился президент Чехии в сети Х.Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок на своей странице в соцсети X написала, что "Зеленский - не диктатор", при этом она сослалась на то, что он был избран "демократическим путем". Лидер оппозиции также вновь заявила о поддержке Украины.В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США "на 200 процентов" прав."Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.Подробнее об отношении к Зеленскому - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.

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выборы, новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев