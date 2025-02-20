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"Кто главнее?": Захарова высмеяла "наполеонизм" Макрона и Зеленского
"Кто главнее?": Захарова высмеяла "наполеонизм" Макрона и Зеленского - 20.02.2025 Украина.ру
"Кто главнее?": Захарова высмеяла "наполеонизм" Макрона и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе
2025-02-20T10:00
2025-02-20T10:00
2025-02-20T10:08
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"А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова.Накануне Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом".Подробнее о положении Европы - в материале Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
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новости, европа, эммануэль макрон, украина, франция, владимир зеленский, ес, мария захарова
Новости, Европа, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Владимир Зеленский, ЕС, Мария Захарова
"Кто главнее?": Захарова высмеяла "наполеонизм" Макрона и Зеленского
10:00 20.02.2025 (обновлено: 10:08 20.02.2025)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе