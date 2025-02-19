https://ukraina.ru/20250219/1061204783.html

И хочется, и колется. На что готов Лондон ради места за столом переговоров по Украине?

И хочется, и колется. На что готов Лондон ради места за столом переговоров по Украине? - 19.02.2025 Украина.ру

И хочется, и колется. На что готов Лондон ради места за столом переговоров по Украине?

Европейские страны отвергают идею отправки войск на Украину, в то время как Великобритания якобы готовит для этого авиацию. Администрация Трампа вынудила Европу балансировать между столкновением с Россией и долгосрочными обязательствами по Украине

2025-02-19T17:15

2025-02-19T17:15

2025-02-19T17:15

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Европейцы не определились, вводить ли войска на Украину в случае каких-либо договоренностей между Россией и США, или нет. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался отправлять туда французский военный контингент, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш согласен с этой точкой зрения, такого же мнения придерживаются и немецкие власти.Британские СМИ, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, уже набросали план патрулирования воздушного пространства Украины. Как сообщается, якобы просчитывается вариант применения истребителей для миссии по аналогу с миссиями НАТО в Прибалтике.Из-за двух категорических "нет" (Украины не будет в НАТО, США не отправят на Украину войска), европейские политики обсуждают гарантии безопасности, которые могли бы предоставить Киеву. И в Европе, и в США различные аналитические структуры продолжают действовать по милитаристской инерции. Некоторые озвученные членами команды Трампа тезисы были обнародованы еще в начале декабря 2024 года на откровенно антироссийском мероприятии - симпозиуме "Выигрышная стратегия по прекращению войны России против Украины" в Мичиганском университете (США). В работе круглого стола принимали участие российские беглые оппозиционеры, украинские бывшие политики и гости, эксперты "Центра европейских реформ", "Международного института стратегических исследований". Симпозиум организовали сотрудники "Центра Вайзера по Европе и Евразии" и американского "Атлантического совета". Последний признан в России нежелательной организацией. Рекомендации по итогам предназначались новой администрации президента США.Один из тезисов - предоставление Украине европейских гарантий безопасности.В симпозиуме принимала участие Алина Полякова, генеральный директор "Центра европейских политических исследований" (CEPA, признана нежелательной в России), член совета запрещенного в РФ фонда "Свободная Россия"*. Она же по итогам Мюнхенской конференции по безопасности вывела для европейцев теорию: сделка России и США на выгодных для Москвы условиях не отвечает интересам европейцев и будет отвергнута Европой и Владимиром Зеленским."Европейцы должны действовать крайне срочно и разработать план действий по обеспечению безопасности Украины и всего континента. Именно такой подход был заявлен президентом (не указано какой страны. - Ред.) Зеленским в Мюнхене, и я также направляю его европейским союзникам с момента переизбрания Трампа", - заявила она.Полякова высоко оценила приверженность Великобритании трансатлантизму. За этим определением скрывается поддержка идеи отправить на Украину войска. "Если Европа действительно хочет получить место за столом переговоров, ей придется разработать собственный единый и последовательный план", - заключила она.В Великобритании этим вопросом озадачены сотрудники Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Администрация Трампа принесла европейской безопасности серию потрясений. Тектонические плиты евробезопасности сместились, и европейские страны большого влияния на развитие событий не оказывают, заявили в RUSI. А им очень хотелось бы.Администрация Трампа, активизируя переговоры с Россией по Украине без участия Европы, обнажила уязвимости европейской безопасности. Действия США, включая прямые контакты с Москвой и заявления о пересмотре подходов к вооруженному конфликту, вызвали тревогу у европейских лидеров, осознавших зависимость от американской поддержки. Этот кризис стал поворотным моментом для Великобритании и ЕС, вынуждая их срочно определить четкие обязательства перед Киевом, заявили в институте.Реальное положение Евросоюза в этой ситуации остается туманным: стратегии нет, роль США в европейской безопасности сокращается, а отправка миротворческих (не стесняясь, в кавычках) сил на Украину ставит Европу перед риском.Итак, Европа находится перед выбором, убеждают они:Идея развертывания 30–40 тысячного европейского войска для сдерживания России выглядит нереалистичной. Даже меньший контингент будет уязвимым для атак. Россия уже объявила любые иностранные войска законными целями, а отсутствие гарантий НАТО (статья 5) оставит Европу один на один с ядерной державой. Кроме того, долгосрочное военное присутствие отвлечет ресурсы от восстановления армий ЕС, критически необходимого для заявленного противодействия российской угрозе за пределами Украины.В качестве альтернативы рассматривают "план Байдена", по которому Украине продолжат поставлять оружие, обучать военнослужащих, развивать ОПК. Эту инициативу Европа могла бы оставить себе, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.Лондон, возглавив Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн"), может стать лидером европейских усилий. Однако отправка войск неприемлема: она истощит ресурсы и повысит риск войны, к которой Великобритания не готова. Вместо этого акцент должен быть сделан на развитии украинской армии и укреплении безопасности в Северной Европе и Атлантике, где сосредоточены ключевые угрозы, якобы исходящие от России (Северный флот, ядерный потенциал)."Отправка войск на Украину станет чрезмерным использованием военных ресурсов, подвергая Великобританию риску войны с Россией на Украине, к которой она плохо готова", - заявили в RUSI.Мирные соглашения по Украине не снимут так называемую российскую угрозу, а трансформируют ее в затяжную конфронтацию. Европе придется сделать ставку на долгосрочное военное сотрудничество с Киевом. Для Великобритании приоритетом может стать балансирование поддержки Украины с защитой собственных интересов в Арктике и Северной Атлантике, где растет активность России. Только объединенная стратегия ЕС, основанная на реализме, позволит противостоять вызовам в условиях ухода США.Лондон готов возглавить инициативу по разработке европейских гарантий для Украины в рамках будущего мирного соглашения, сообщил в интервью британской прессе премьер-министр Великобритании Кир Стармер. После экстренного собрания в Париже он заявил, что единственный способ урегулировать вооруженный конфликт на Украине - предоставить гарантии безопасности со стороны США. Под гарантиями безопасности здесь подразумевается отправка американских войск, но руководство Штатов неоднократно высказалось против этой идеи.Впрочем, параметры участия Великобритании в российско-американской сделке Стармер намерен обсудить лично с Трампом. Встреча состоится в Вашингтоне на следующей, последней неделе февраля. Несмотря на предупреждения сотрудников RUSI, британские эксперты всерьез обсуждают возможности Лондона отправить какой-либо конкретный контингент на Украину. Среди предположений - бригады численностью в пять, десять и тридцать тысяч человек.Таким образом, Европа стоит перед сложным выбором: избежать эскалации с Россией, отказавшись от военного присутствия на Украине, но при этом сохранить влияние через долгосрочное сотрудничество с Киевом. Великобритания, пытаясь возглавить процесс, балансирует между трансатлантическими обязательствами и защитой собственных интересов в условиях растущей угрозы со стороны России. Ключевым становится отказ от символических жестов в пользу реалистичной объединённой стратегии ЕС, учитывающей как уход США, так необходимость сдерживания Москвы на всех фронтах — от Украины до Крайнего Севера."Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован. Вот хорошее правило жизни", - сказал в своё время Эрих Мария Ремарк устами доктора Равика из "Триумфальной арки". Надейся на лучшее и готовься к худшему - популярная английская пословица, кочующая у британских писателей из книги в книгу. Сами англичане называют это правило "вредным советом", рекомендуют ему не следовать, а литературные классики всячески его трансформируют и дополняют в поисках какого-то среднего значения.Официальный Лондон слишком консервативен. У Великобритании все так же нет ни неизменных союзников, ни вечных врагов - в абсолют возведены государственные интересы. Москва же на самом деле в этом плане не сильно от неё отличается, но русский народ склонен очаровываться. Для сегодняшней России актуально было бы нечто среднее между "Триумфальной аркой" и народным творчеством британцев: проверяй, чтобы потом не огорчаться.* деятельность организации запрещена на территории России

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эксклюзив, украина, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, опк