За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии - 20.02.2025 Украина.ру
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За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии
За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии - 20.02.2025 Украина.ру
За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии
Новый лидер США Дональд Трамп, вступивший в эту должность 20 января, уже успел сделать больше, чем его предшественник Джо Байден за весь период своего президентства. Такое мнение 20 февраля высказал в интервью газете Corriere della Sera итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини
2025-02-20T10:26
2025-02-20T10:26
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переговоры
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Журналисты Corriere della Sera отметили, что в ходе заседания руководства партии под председательством Сальвини была подчеркнута "полная поддержка усилиям Трампа положить конец конфликтам".До этого бывший премьер Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте отметил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине", озвучивая правду о том, что победить Россию военным путем невозможно.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону еще только предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства двух стран.Лавров заострил внимание на том, что состоявшиеся переговоры российской и американской делегаций - это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги.Глава российской дипломатии добавил, что Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", и "это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию".Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии встретились российская и американская делегации. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Разговор длился 4,5 часа. За это время стороны успели обсудить отношения двух стран, включая потенциальное экономическое сотрудничество и возобновление работы дипмиссий, а также коснулись украинского вопроса.В частности, стороны сошлись на том, что для урегулирования конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Также делегации согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед. В частности, глава РФПИ отметил, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку переговорам и констатировал их результативность. В то же время российский лидер отверг требования лидеров ЕС получить право голоса на переговорах Москвы и Вашингтона."Право голоса в чём? – сказал Путин. - Целью и предметом наших переговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединёнными Штатами? Наверное, это избыточное требование".Эксперты отмечают, что прошедшие переговоры Москвы и Вашингтона - первый шаг к глобальным мировым изменениям. Каким именно , рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике.
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Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Сальвини, ЕС, Украина.ру, переговоры, Италия

За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии

10:26 20.02.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГлава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини на пресс-конференции в Симферополе.
Глава партии Лига Севера Маттео Сальвини на пресс-конференции в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Новый лидер США Дональд Трамп, вступивший в эту должность 20 января, уже успел сделать больше, чем его предшественник Джо Байден за весь период своего президентства. Такое мнение 20 февраля высказал в интервью газете Corriere della Sera итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини
"Я с огромным уважением отношусь к Трампу, который за несколько недель делает больше, чем Байден за четыре года, в интересах всех, начиная с Запада, а, значит, и в наших интересах", - заявил Сальвини.
Журналисты Corriere della Sera отметили, что в ходе заседания руководства партии под председательством Сальвини была подчеркнута "полная поддержка усилиям Трампа положить конец конфликтам".
До этого бывший премьер Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте отметил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине", озвучивая правду о том, что победить Россию военным путем невозможно.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону еще только предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства двух стран.
Лавров заострил внимание на том, что состоявшиеся переговоры российской и американской делегаций - это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги.
Глава российской дипломатии добавил, что Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", и "это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию".
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии встретились российская и американская делегации. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Разговор длился 4,5 часа. За это время стороны успели обсудить отношения двух стран, включая потенциальное экономическое сотрудничество и возобновление работы дипмиссий, а также коснулись украинского вопроса.
В частности, стороны сошлись на том, что для урегулирования конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
Также делегации согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед. В частности, глава РФПИ отметил, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.
Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку переговорам и констатировал их результативность. В то же время российский лидер отверг требования лидеров ЕС получить право голоса на переговорах Москвы и Вашингтона.
"Право голоса в чём? – сказал Путин. - Целью и предметом наших переговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединёнными Штатами? Наверное, это избыточное требование".
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 21:47
"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблемуИстерическая реакция западноевропейских партнёров США на переговоры Москвы и Вашингтона лишена рациональных оснований. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Эксперты отмечают, что прошедшие переговоры Москвы и Вашингтона - первый шаг к глобальным мировым изменениям. Каким именно , рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике.
 
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