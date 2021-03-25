Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между союзниками по Альянсу существуют разногласия в отношении к строительству трубопровода «Северный поток-2», однако НАТО могла бы стать площадкой для обсуждения этого вопроса.
«Тут НАТО совсем ни при чем. При чем здесь "Северный поток" и при чем здесь НАТО», — сказал Грушко.
Госсекретарь США Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока-2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить Берлину о санкциях за участие в проекте.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.