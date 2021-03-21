Президент Украины Владимир Зеленский добивается начала кровопролития на территории страны. Об этом заявил на днях депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович, говорится на сайте партии

Рабинович попал под следствие за карту Украины без Крыма — депутат © Facebook, Рабинович, ОПЗЖ отметил, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет «выводить людей на улицы», чтобы избежать жертв.

По его словам, главный план властей в том, чтобы на граждан «бросили вооруженные банды националистов».

Политик считает, что руководство Украины «может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления». В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.

«Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой», — считает парламентарий.

При этом депутат не исключил, что граждане страны «сами выйдут на улицу» и пожелал украинцам спокойствия.

В феврале большинство украинцев выступили против переизбрания Зеленского: 57,1% опрошенных не поддержали бы его повторное выдвижение на президентских выборах в 2024 году.