С привлечением частных инвестиций винодельческие предприятия Крыма смогут развиваться и внести свой вклад в финансовое благополучие полуострова. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

По словам журналиста, винзаводы «Массандра» и «Коктебель» сейчас переданы частным инвесторам, которые обещают серьезные инвестиции в этот процесс. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

«Надеюсь, что они не только вернут им прибыль, но и внесут вклад с точки зрения налогообложения Крыма», — отметил Кнырик.

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Винзаводы «Коктебель» и «Массандра» были основаны в Российской империи в конце XIX века.

В 2020 году «Коктебель» по итогам торгов купило ООО «Завод марочных вин Коктебель». Винзавод «Массандра» приобрела дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект». Сообщалось, что предприятие получит необходимые на реконструкцию инвестиции в размере около 13 млрд рублей.