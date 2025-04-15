https://ukraina.ru/20250415/fsb-ne-budet-pisat-v-telegram-zhivov-o-tom-kakoy-dolzhna-byt-sotsialnaya-reklama-protiv-moshennikov-1062532055.html

ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников

ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников - 15.04.2025 Украина.ру

ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников

Подавляющее большинство жителей РФ не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством. Следовательно, в России необходимо менять информационную политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T19:45

2025-04-15T19:45

2025-04-15T19:45

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По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов."Телевизор не говорит об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя", — отметил собеседник издания.Поэтому подавляющее большинство жителей РФ не знает, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством, добавил он. Следовательно, необходимо менять информационную политику, чтобы упреждать эти ситуации.Живов предложил на каждом углу развесить плакаты и круглые сутки крутить по телевидению социальную рекламу следующего содержания:Первое. "ФСБ не будет писать вам в Телеграм. Если вы потребуетесь ФСБ, они сами к вам придут. Все остальное – украинские мошенники".Второе. "Общайтесь с сотрудниками банков только в самих банках. Во всех остальных случаях шлите их на запад Украины".Третье. "Подростки, из-за этих разовых заработков вы себе сломаете судьбу навсегда. Когда вы через 15 лет выйдете из тюрьмы, вас даже в дворники не возьмут"."Повторюсь, нам надо менять подход "Пусть никто ничего не знает, чтобы ему жилось спокойно" на подход "Давайте расскажем всем, чтобы это перестало происходить", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059919227.html

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