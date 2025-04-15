ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Подавляющее большинство жителей РФ не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством. Следовательно, в России необходимо менять информационную политику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.
"Телевизор не говорит об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя", — отметил собеседник издания.
Живов предложил на каждом углу развесить плакаты и круглые сутки крутить по телевидению социальную рекламу следующего содержания:
Второе. "Общайтесь с сотрудниками банков только в самих банках. Во всех остальных случаях шлите их на запад Украины".
Третье. "Подростки, из-за этих разовых заработков вы себе сломаете судьбу навсегда. Когда вы через 15 лет выйдете из тюрьмы, вас даже в дворники не возьмут".
"Повторюсь, нам надо менять подход "Пусть никто ничего не знает, чтобы ему жилось спокойно" на подход "Давайте расскажем всем, чтобы это перестало происходить", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.
24 декабря 2024, 16:55Мошенники с Украины поджигают РоссиюУкраинские мошенники, действующие в связке со спецслужбами, провоцируют россиян на совершение диверсий: в последние дни в разных городах страны введенными в заблуждение гражданами были совершены поджоги банков, отделений полиции, МФЦ и других объектов
Подписывайся на