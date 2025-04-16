https://ukraina.ru/20250416/dolgosrochnaya-militarizatsiya-suslov-rasskazal-pochemu-evropa-stremitsya-zataschit-na-ukrainu-mirotvortsev-1062539516.html

Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев

Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев - 16.04.2025 Украина.ру

Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев

Усилия Европы в сторону размещения миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

2025-04-16T04:00

2025-04-16T04:00

2025-04-16T11:33

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США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но уже в меньшей степени, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при экс-президенте Джо Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они "переходят на задние ряды", отметил эксперт.Сами европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать помощь Киеву. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против демилитаризации Украины, подчеркнул Суслов.Усилия в сторону размещения так называемых миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас, добавил он."Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины, на европейское содействие развитию украинского ВПК и интеграции Украины в НАТО без фактического вступления, но через практическое взаимодействие", — отметил Суслов.Европа исходит из того, что как бы конфликт ни завершился, Украина должна оставаться сильной в военном отношении страной, представляющей угрозу для России, тесно интегрированной с европейскими странами и в военном смысле — с НАТО, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".

https://ukraina.ru/20250415/chto-obschego-u-rossii-i-ssha-i-kogo-krome-ukrainy-vystavyat-edoy-na-stol-peregovorov--kazakov-1062530127.html

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