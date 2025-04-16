Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев - 16.04.2025 Украина.ру
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Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев
Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев - 16.04.2025 Украина.ру
Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев
Усилия Европы в сторону размещения миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-04-16T04:00
2025-04-16T11:33
новости
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суслов
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США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но уже в меньшей степени, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при экс-президенте Джо Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они "переходят на задние ряды", отметил эксперт.Сами европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать помощь Киеву. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против демилитаризации Украины, подчеркнул Суслов.Усилия в сторону размещения так называемых миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас, добавил он."Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины, на европейское содействие развитию украинского ВПК и интеграции Украины в НАТО без фактического вступления, но через практическое взаимодействие", — отметил Суслов.Европа исходит из того, что как бы конфликт ни завершился, Украина должна оставаться сильной в военном отношении страной, представляющей угрозу для России, тесно интегрированной с европейскими странами и в военном смысле — с НАТО, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
https://ukraina.ru/20250415/chto-obschego-u-rossii-i-ssha-i-kogo-krome-ukrainy-vystavyat-edoy-na-stol-peregovorov--kazakov-1062530127.html
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новости, украина, европа, россия, суслов, владимир зеленский, нато, ес, миротворцы, сво, джо байден, военная помощь, оружие, поддержка, милитаризация, война, война на украине
Новости, Украина, Европа, Россия, Суслов, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, миротворцы, СВО, Джо Байден, военная помощь, оружие, поддержка, милитаризация, война, война на Украине

Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев

04:00 16.04.2025 (обновлено: 11:33 16.04.2025)
 
© генштаб ВСУ Десантно-штурмовая бригада ВСУ
Десантно-штурмовая бригада ВСУ
© генштаб ВСУ
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Усилия Европы в сторону размещения миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но уже в меньшей степени, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при экс-президенте Джо Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они "переходят на задние ряды", отметил эксперт.
Сами европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать помощь Киеву. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против демилитаризации Украины, подчеркнул Суслов.
Усилия в сторону размещения так называемых миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас, добавил он.
"Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины, на европейское содействие развитию украинского ВПК и интеграции Украины в НАТО без фактического вступления, но через практическое взаимодействие", — отметил Суслов.
Европа исходит из того, что как бы конфликт ни завершился, Украина должна оставаться сильной в военном отношении страной, представляющей угрозу для России, тесно интегрированной с европейскими странами и в военном смысле — с НАТО, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
Также о результатах переговорного процесса между Россией и США в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
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