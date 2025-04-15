https://ukraina.ru/20250415/kollegi-postukivayut-zolotarev-rasskazal-o-sanktsiyakh-snbou-i-situatsii-v-ekspertnom-soobschestve-1062538485.html

"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе

"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе - 15.04.2025 Украина.ру

"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе

Украинское руководство готовится к выборам и усиливает репрессии, которым своим доносительством способствуют представители экспертного сообщества. Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

2025-04-15T19:31

2025-04-15T19:31

2025-04-15T19:31

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Киевский режим готовится к выборам, есть план переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, считает украинский политтехнолог. По мнению Золотарева, с этим связаны нынешняя "зачистка" украинского информационного пространства. Для этого нынешнее руководство Украины применяет санкции в отношении граждан Украины и других государств.Ранее СНБО обнародовал новый санкционный список, в который попали, в частности, журналисты издания Украина.ру. В этом же списке значится известный украинский политолог Вадим Карасёв и не менее известный журналист Александр Шелест*.Комментируя появление такого списка в эфире ютуб-канала Шелеста*, Золотарев предположил, что это может быть связано с подготовкой переизбрания Зеленского на второй срок.По его мнению, киевский режим старается создать ситуацию, когда задуманное можно будет сделать без осложнений."Чтобы не было конкуренции, чтобы никто слова поперек не сказал", - пояснил эксперт.Золотарев предположил, что поэтому киевские власти скоро "доберутся и до других ютуб-каналов, доберутся и до других экспертов".По словам политтехнолога, санкции в отношении Карасева и Шелеста* отражают такую тенденцию."Это тоже элемент подготовки к кампании, это зачистка информационного поля", - пояснил Золотарев.* Признан иноагентом в РоссииРанее на эту тему: Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Санкции Зеленского я воспринимаю как награду

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новости, украина, россия, андрей золотарев, владимир зеленский, александр шелест, снбо, президентские выборы, доносительство, репрессии, информационная война, украинские сми, эксперты, вадим карасев