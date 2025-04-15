https://ukraina.ru/20250415/kollegi-postukivayut-zolotarev-rasskazal-o-sanktsiyakh-snbou-i-situatsii-v-ekspertnom-soobschestve-1062538485.html
"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе - 15.04.2025 Украина.ру
"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
Украинское руководство готовится к выборам и усиливает репрессии, которым своим доносительством способствуют представители экспертного сообщества. Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.
2025-04-15T19:31
2025-04-15T19:31
2025-04-15T19:31
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Киевский режим готовится к выборам, есть план переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, считает украинский политтехнолог. По мнению Золотарева, с этим связаны нынешняя "зачистка" украинского информационного пространства. Для этого нынешнее руководство Украины применяет санкции в отношении граждан Украины и других государств.Ранее СНБО обнародовал новый санкционный список, в который попали, в частности, журналисты издания Украина.ру. В этом же списке значится известный украинский политолог Вадим Карасёв и не менее известный журналист Александр Шелест*.Комментируя появление такого списка в эфире ютуб-канала Шелеста*, Золотарев предположил, что это может быть связано с подготовкой переизбрания Зеленского на второй срок.По его мнению, киевский режим старается создать ситуацию, когда задуманное можно будет сделать без осложнений."Чтобы не было конкуренции, чтобы никто слова поперек не сказал", - пояснил эксперт.Золотарев предположил, что поэтому киевские власти скоро "доберутся и до других ютуб-каналов, доберутся и до других экспертов".По словам политтехнолога, санкции в отношении Карасева и Шелеста* отражают такую тенденцию."Это тоже элемент подготовки к кампании, это зачистка информационного поля", - пояснил Золотарев.* Признан иноагентом в РоссииРанее на эту тему: Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Санкции Зеленского я воспринимаю как награду
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новости, украина, россия, андрей золотарев, владимир зеленский, александр шелест, снбо, президентские выборы, доносительство, репрессии, информационная война, украинские сми, эксперты, вадим карасев
Новости, Украина, Россия, Андрей Золотарев, Владимир Зеленский, Александр Шелест, СНБО, президентские выборы, доносительство, репрессии, информационная война, украинские СМИ, эксперты, Вадим Карасев
"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
Украинское руководство готовится к выборам и усиливает репрессии, которым своим доносительством способствуют представители экспертного сообщества. Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.
Киевский режим готовится к выборам, есть план переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, считает украинский политтехнолог. По мнению Золотарева, с этим связаны нынешняя "зачистка" украинского информационного пространства. Для этого нынешнее руководство Украины применяет санкции в отношении граждан Украины и других государств.
Ранее СНБО
обнародовал новый санкционный список, в который попали, в частности, журналисты издания Украина.ру
. В этом же списке значится известный украинский политолог Вадим Карасёв
и не менее известный журналист Александр Шелест
*.
Комментируя появление такого списка в эфире ютуб-канала Шелеста*, Золотарев
предположил, что это может быть связано с подготовкой переизбрания Зеленского
на второй срок.
"Я уверен, что он (Зеленский — Ред.) желает переизбраться, другое дело — дадут ли? Все же очень быстро и скоро может повернуться в неблагоприятную сторону. Но пока на всех парах готовят почву", - сказал эксперт.
По его мнению, киевский режим старается создать ситуацию, когда задуманное можно будет сделать без осложнений.
"Чтобы не было конкуренции, чтобы никто слова поперек не сказал", - пояснил эксперт.
Золотарев предположил, что поэтому киевские власти скоро "доберутся и до других ютуб-каналов, доберутся и до других экспертов".
"Карасевым, думаю, не ограничится, это вопрос времени. Там уже списки "врагов народа" давно составлены. Тем более, что коллеги "постукивают" - те, кто считают себя большими патриотами, правда, находясь далеко от фронта и не спеша туда, но, тем не менее, видят свою задачу в выявлении врагов народа", - заявил Золотарев.
По словам политтехнолога, санкции в отношении Карасева и Шелеста* отражают такую тенденцию.
"Это тоже элемент подготовки к кампании, это зачистка информационного поля", - пояснил Золотарев.
* Признан иноагентом в России