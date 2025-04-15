"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов - 15.04.2025 Украина.ру
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"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов - 15.04.2025 Украина.ру
"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
Предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И сейчас с Россией американцы пытаются повторить ту же самую историю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-15T20:15
2025-04-15T20:15
новости
россия
сша
алексей живов
вс рф
сербы
югославия
славяне
красные линии
русский
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Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, считает эксперт."Мы говорим: "Мы можем вас всех убить, но делать это не будем, потому что мы адекватные и договороспособные". Они отвечают: "Ну раз не будете убивать, давайте еще дальше пойдем по югославскому сценарию", — подчеркнул Живов.Он напомнил, что предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И с сербами они "качали те же самые качели", указал собеседник Украина.ру.Одну руку американцы подавали Слободану Милошевичу ("Мы с вас санкции снимем, дадим кредиты, все будет хорошо. Не думайте, что вам придется защищать свой суверенитет"), а другой рукой спонсировали различных террористов и этнических сепаратистов Югославии, объяснил Живов.С Россией сейчас пытаются повторить ту же самую историю, просто эта история — длинная, указал он."Лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке. Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250415/nenavist-iz-beloy-knigi-evropa--gotovitsya-k-voyne-i-mozhet-sorvat-yubiley-velikoy-pobedy-1062525579.html
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новости, россия, сша, алексей живов, вс рф, сербы, югославия, славяне, красные линии, русский, сво, спецоперация, терроризм
Новости, Россия, США, Алексей Живов, ВС РФ, сербы, Югославия, славяне, красные линии, русский, СВО, Спецоперация, терроризм

"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов

20:15 15.04.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И сейчас с Россией американцы пытаются повторить ту же самую историю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, считает эксперт.
"Мы говорим: "Мы можем вас всех убить, но делать это не будем, потому что мы адекватные и договороспособные". Они отвечают: "Ну раз не будете убивать, давайте еще дальше пойдем по югославскому сценарию", — подчеркнул Живов.
Он напомнил, что предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И с сербами они "качали те же самые качели", указал собеседник Украина.ру.
Одну руку американцы подавали Слободану Милошевичу ("Мы с вас санкции снимем, дадим кредиты, все будет хорошо. Не думайте, что вам придется защищать свой суверенитет"), а другой рукой спонсировали различных террористов и этнических сепаратистов Югославии, объяснил Живов.
С Россией сейчас пытаются повторить ту же самую историю, просто эта история — длинная, указал он.
"Лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке. Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
Сгенерировано нейросетью
Вчера, 14:00
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