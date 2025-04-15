"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И сейчас с Россией американцы пытаются повторить ту же самую историю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, считает эксперт.
"Мы говорим: "Мы можем вас всех убить, но делать это не будем, потому что мы адекватные и договороспособные". Они отвечают: "Ну раз не будете убивать, давайте еще дальше пойдем по югославскому сценарию", — подчеркнул Живов.
Он напомнил, что предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И с сербами они "качали те же самые качели", указал собеседник Украина.ру.
Одну руку американцы подавали Слободану Милошевичу ("Мы с вас санкции снимем, дадим кредиты, все будет хорошо. Не думайте, что вам придется защищать свой суверенитет"), а другой рукой спонсировали различных террористов и этнических сепаратистов Югославии, объяснил Живов.
С Россией сейчас пытаются повторить ту же самую историю, просто эта история — длинная, указал он.
"Лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке. Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
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