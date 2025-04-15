https://ukraina.ru/20250415/lyagushku-varyat-medlenno-zhivov-raskryl-po-kakoy-metodichke-ssha-deystvuyut-protiv-slavyanskikh-narodov-1062530433.html

"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов

"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов - 15.04.2025 Украина.ру

"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов

Предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И сейчас с Россией американцы пытаются повторить ту же самую историю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T20:15

2025-04-15T20:15

2025-04-15T20:15

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Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, считает эксперт."Мы говорим: "Мы можем вас всех убить, но делать это не будем, потому что мы адекватные и договороспособные". Они отвечают: "Ну раз не будете убивать, давайте еще дальше пойдем по югославскому сценарию", — подчеркнул Живов.Он напомнил, что предыдущая попытка России "подружиться" с США плохо закончилась для нее в 1990-е годы. У Югославии тоже были попытки "дружить" с Америкой. И с сербами они "качали те же самые качели", указал собеседник Украина.ру.Одну руку американцы подавали Слободану Милошевичу ("Мы с вас санкции снимем, дадим кредиты, все будет хорошо. Не думайте, что вам придется защищать свой суверенитет"), а другой рукой спонсировали различных террористов и этнических сепаратистов Югославии, объяснил Живов.С Россией сейчас пытаются повторить ту же самую историю, просто эта история — длинная, указал он."Лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке. Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/nenavist-iz-beloy-knigi-evropa--gotovitsya-k-voyne-i-mozhet-sorvat-yubiley-velikoy-pobedy-1062525579.html

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новости, россия, сша, алексей живов, вс рф, сербы, югославия, славяне, красные линии, русский, сво, спецоперация, терроризм