https://ukraina.ru/20250416/pisma-iz-fsb-i-verbovka-podrostkov-ekspert-obyasnil-kak-nuzhno-borotsya-s-ukrainskimi-moshennikami-1062531123.html

"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками

"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками - 16.04.2025 Украина.ру

"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками

Помимо вербовки террористов, в России фиксируются огромные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры на Украине. Противник ведет системную работу, я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-16T03:30

2025-04-16T03:30

2025-04-16T11:31

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По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.Помимо вербовки террористов, сейчас фиксируются чудовищные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры из Украины, отметил обозреватель."Я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Противник ведет системную работу, которая ему удается в том числе потому, что информационная система России сильно дефрагментирована", — рассказал Живов.По его мнению, по телевидению не говорят об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя.Поэтому подавляющее большинство жителей России не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством, добавил Живов."К тому же, у нас серьезные проблемы с патриотическим воспитанием. Люди считают, что по-легкому срубить бабла (за кем-то последить или что-то поджечь) – это ничего страшного. Но идет война, и за эти "мелкие шалости" можно получить тяжелейшие сроки", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059919227.html

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