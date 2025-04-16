"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками - 16.04.2025 Украина.ру
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"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками
"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками - 16.04.2025 Украина.ру
"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками
Помимо вербовки террористов, в России фиксируются огромные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры на Украине. Противник ведет системную работу, я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-16T03:30
2025-04-16T11:31
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алексей живов
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мошенники
мошенничество
терроризм
террорист
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По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.Помимо вербовки террористов, сейчас фиксируются чудовищные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры из Украины, отметил обозреватель."Я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Противник ведет системную работу, которая ему удается в том числе потому, что информационная система России сильно дефрагментирована", — рассказал Живов.По его мнению, по телевидению не говорят об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя.Поэтому подавляющее большинство жителей России не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством, добавил Живов."К тому же, у нас серьезные проблемы с патриотическим воспитанием. Люди считают, что по-легкому срубить бабла (за кем-то последить или что-то поджечь) – это ничего страшного. Но идет война, и за эти "мелкие шалости" можно получить тяжелейшие сроки", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, алексей живов, фсб, мошенники, мошенничество, терроризм, террорист, телевидение, сми, диверсия, подростки, сво, война
Новости, Россия, Украина, Алексей Живов, ФСБ, мошенники, мошенничество, терроризм, террорист, телевидение, СМИ, диверсия, подростки, СВО, война

"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками

03:30 16.04.2025 (обновлено: 11:31 16.04.2025)
 
Колл-центр на Украине
Колл-центр на Украине
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Помимо вербовки террористов, в России фиксируются огромные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры на Украине. Противник ведет системную работу, я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.
Помимо вербовки террористов, сейчас фиксируются чудовищные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры из Украины, отметил обозреватель.
"Я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Противник ведет системную работу, которая ему удается в том числе потому, что информационная система России сильно дефрагментирована", — рассказал Живов.
По его мнению, по телевидению не говорят об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя.
Поэтому подавляющее большинство жителей России не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством, добавил Живов.
"К тому же, у нас серьезные проблемы с патриотическим воспитанием. Люди считают, что по-легкому срубить бабла (за кем-то последить или что-то поджечь) – это ничего страшного. Но идет война, и за эти "мелкие шалости" можно получить тяжелейшие сроки", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря 2024, 16:55
Мошенники с Украины поджигают РоссиюУкраинские мошенники, действующие в связке со спецслужбами, провоцируют россиян на совершение диверсий: в последние дни в разных городах страны введенными в заблуждение гражданами были совершены поджоги банков, отделений полиции, МФЦ и других объектов
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