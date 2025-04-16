"Письма из ФСБ" и вербовка подростков: эксперт объяснил, как нужно бороться с украинскими мошенниками
03:30 16.04.2025 (обновлено: 11:31 16.04.2025)
Колл-центр на Украине
Помимо вербовки террористов, в России фиксируются огромные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры на Украине. Противник ведет системную работу, я лично видел фальшивые письма из ФСБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за последние три года в России задержаны 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.
Помимо вербовки террористов, сейчас фиксируются чудовищные объемы мошенничества, которым занимаются колл-центры из Украины, отметил обозреватель.
По его мнению, по телевидению не говорят об острых проблемах, пытаясь сдерживать напряжение в обществе, а электронные СМИ и телеграм-каналы не добираются до обывателя.
Поэтому подавляющее большинство жителей России не знают, что Украина массово вербует подростков для диверсий и занимается мошенничеством, добавил Живов.
"К тому же, у нас серьезные проблемы с патриотическим воспитанием. Люди считают, что по-легкому срубить бабла (за кем-то последить или что-то поджечь) – это ничего страшного. Но идет война, и за эти "мелкие шалости" можно получить тяжелейшие сроки", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
Подробно на эту тему — в статье Павла Котова "Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится" на сайте Украина.ру.
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