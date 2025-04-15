https://ukraina.ru/20250415/zapad-ponimaet-tolko-silu-ekspert-o-tom-pochemu-rf-nuzhno-maksimalno-zhestko-chertit-krasnye-linii-1062529410.html
"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии - 15.04.2025 Украина.ру
"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-15T20:00
2025-04-15T20:00
2025-04-15T20:00
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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.Живов отметил, что большая часть военного планирования Украины осуществляется на основе совместного британо-американо-французского командования на базе "Рамштайн". Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он. Чтобы противодействовать этому, у России остались ресурсы еще с советских времен, но для их использования нужна сильная политическая воля, добавил Живов."По крайней мере, мы могли бы в зоне СВО действовать гораздо жестче. (...) Это же дичь, когда в Киев по очереди приезжают министры обороны Франции, Великобритании и Германии, которые с Зеленским обсуждают, как они будут вводить "миротворцев", а мы ничего с этим не делаем, потому что Киев – "мать городов русских", – подчеркнул обозреватель.Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250415/pochemu-rossiya-poka-ne-mozhet-unichtozhit-bespilotniki-kotorye-na-ukraine-sobirayut-dlya-vsu--leonkov-1062526981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, великобритания, алексей живов, рамштайн, всу, запад, франция, германия, миротворцы, валерий залужный, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Украина, Великобритания, Алексей Живов, Рамштайн, ВСУ, Запад, Франция, Германия, миротворцы, Валерий Залужный, СВО, Спецоперация, война
"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов