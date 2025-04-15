https://ukraina.ru/20250415/zapad-ponimaet-tolko-silu-ekspert-o-tom-pochemu-rf-nuzhno-maksimalno-zhestko-chertit-krasnye-linii-1062529410.html

"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии

"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии - 15.04.2025 Украина.ру

"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии

Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T20:00

2025-04-15T20:00

2025-04-15T20:00

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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.Живов отметил, что большая часть военного планирования Украины осуществляется на основе совместного британо-американо-французского командования на базе "Рамштайн". Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он. Чтобы противодействовать этому, у России остались ресурсы еще с советских времен, но для их использования нужна сильная политическая воля, добавил Живов."По крайней мере, мы могли бы в зоне СВО действовать гораздо жестче. (...) Это же дичь, когда в Киев по очереди приезжают министры обороны Франции, Великобритании и Германии, которые с Зеленским обсуждают, как они будут вводить "миротворцев", а мы ничего с этим не делаем, потому что Киев – "мать городов русских", – подчеркнул обозреватель.Если бы Россия максимально жестко устанавливала красные линии, желающих воевать с ней было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу, там не понимают доброту и долготерпение русских, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/pochemu-rossiya-poka-ne-mozhet-unichtozhit-bespilotniki-kotorye-na-ukraine-sobirayut-dlya-vsu--leonkov-1062526981.html

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новости, россия, украина, великобритания, алексей живов, рамштайн, всу, запад, франция, германия, миротворцы, валерий залужный, сво, спецоперация, война