https://ukraina.ru/20250416/vsu-organizovanno-otstupayut-politolog-rasskazal-pochemu-dlya-ukrainy-neminuemo-obrushenie-fronta-1062541611.html

ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта

ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта - 16.04.2025 Украина.ру

ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта

Обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время невозможно. Что касается дипломатического поля, то здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

2025-04-16T05:30

2025-04-16T05:30

2025-04-16T12:08

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Европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать военную помощь Украине. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против ее демилитаризации, отметил эксперт.Что касается обстановки на поле боя, то, несмотря на российское наступление, Украина отступает организованным образом, сохраняя боеспособность, поэтому не происходит обрушения фронта, добавил собеседник издания.То есть ситуация развивается по неположительному для ВСУ сценарию, но пока не по катастрофическому, подчеркнул Суслов."Я уверен, что обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время, когда оно наступит, невозможно. Это может произойти через два месяца, через полгода, через год", — отметил Суслов.Что касается дипломатического поля, здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Для администрации Трампа это важно с точки зрения реализации американской программы-минимума в отношении Украины, указал он."Если сделка будет подписана, США не станут принимать новых пакетов помощи для Украины, хотя и негативных шагов в отношении Киева они не сделают", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".

https://ukraina.ru/20250415/yuriy-knutov-rossiya-obezglavila-vsu-v-sumakh-i-gotovitsya-nanesti-protivniku-tyazhelyy-uron-pod-1062531749.html

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