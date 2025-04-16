ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта - 16.04.2025 Украина.ру
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ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта
ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта - 16.04.2025 Украина.ру
ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта
Обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время невозможно. Что касается дипломатического поля, то здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-04-16T05:30
2025-04-16T12:08
новости
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обрушение
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Европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать военную помощь Украине. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против ее демилитаризации, отметил эксперт.Что касается обстановки на поле боя, то, несмотря на российское наступление, Украина отступает организованным образом, сохраняя боеспособность, поэтому не происходит обрушения фронта, добавил собеседник издания.То есть ситуация развивается по неположительному для ВСУ сценарию, но пока не по катастрофическому, подчеркнул Суслов."Я уверен, что обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время, когда оно наступит, невозможно. Это может произойти через два месяца, через полгода, через год", — отметил Суслов.Что касается дипломатического поля, здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Для администрации Трампа это важно с точки зрения реализации американской программы-минимума в отношении Украины, указал он."Если сделка будет подписана, США не станут принимать новых пакетов помощи для Украины, хотя и негативных шагов в отношении Киева они не сделают", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
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Новости, Украина, Киев, США, Суслов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, фронт, обрушение, сделка, отступление, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, война, война на Украине

ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта

05:30 16.04.2025 (обновлено: 12:08 16.04.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время невозможно. Что касается дипломатического поля, то здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать военную помощь Украине. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против ее демилитаризации, отметил эксперт.
Что касается обстановки на поле боя, то, несмотря на российское наступление, Украина отступает организованным образом, сохраняя боеспособность, поэтому не происходит обрушения фронта, добавил собеседник издания.
То есть ситуация развивается по неположительному для ВСУ сценарию, но пока не по катастрофическому, подчеркнул Суслов.
"Я уверен, что обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время, когда оно наступит, невозможно. Это может произойти через два месяца, через полгода, через год", — отметил Суслов.
Что касается дипломатического поля, здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Для администрации Трампа это важно с точки зрения реализации американской программы-минимума в отношении Украины, указал он.
"Если сделка будет подписана, США не станут принимать новых пакетов помощи для Украины, хотя и негативных шагов в отношении Киева они не сделают", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
Также о результатах переговорного процесса между Россией и США в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
Юрий Кнутов интервью
15 апреля, 19:30
Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под КупянскомУ ВС России появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.
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