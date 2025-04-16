ВСУ "организованно отступают": политолог рассказал, почему для Украины неминуемо обрушение фронта
05:30 16.04.2025 (обновлено: 12:08 16.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время невозможно. Что касается дипломатического поля, то здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать военную помощь Украине. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против ее демилитаризации, отметил эксперт.
Что касается обстановки на поле боя, то, несмотря на российское наступление, Украина отступает организованным образом, сохраняя боеспособность, поэтому не происходит обрушения фронта, добавил собеседник издания.
"Я уверен, что обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время, когда оно наступит, невозможно. Это может произойти через два месяца, через полгода, через год", — отметил Суслов.
"Если сделка будет подписана, США не станут принимать новых пакетов помощи для Украины, хотя и негативных шагов в отношении Киева они не сделают", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
15 апреля, 19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под КупянскомУ ВС России появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.
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