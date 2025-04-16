Олесь Бузина как исторический публицист - 16.04.2025 Украина.ру
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История
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Олесь Бузина как исторический публицист
Олесь Бузина как исторический публицист - 16.04.2025 Украина.ру
Олесь Бузина как исторический публицист
Писателя и исторического публициста Олеся Бузину, убитого 10 лет назад – 16 апреля 2015 года – в Киеве украинскими националистами, в истории родной земли чрезвычайно волновали две темы – Малороссия и Украина
2025-04-16T08:00
2025-04-16T08:00
история
история
история украины
олесь бузина
тарас шевченко
малороссия
украина
российская империя
литература
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Бузина не был историком по образованию. Он русский филолог, учившийся в Одесском и Киевском университетах – однако, как говорится, увлекался историей родного края.Сначала он занимался только критикой культурных идолов украинства – прежде всего, Тараса Шевченко. На это его подвигли Владимир Набоков, который не оставил камня на камне от Николая Гавриловича Чернышевского, идейного вождя русской революционной интеллигенции, в 4-й главе своего романа "Дар", и Юрий Карабчиевский со своей необычной книгой "Воскресение Маяковского". Услышав эти тексты на радио "Голос Америки"**, Бузина захотел поработать в этом жанре.Надо также отметить, что писатель был, как и Игорь Стрелков, историческим реконструктором. Участвовал во всяческих реконструкциях исторических сражений. Он даже пошил себе белогвардейскую форму офицера-дроздовца. Коллекционировал также разного рода исторические артефакты – например, в его коллекции был настоящий голубой мундир австро-венгерского офицера и австро-венгерские награды.Первой собственно исторической книгой Олеся Бузины можно считать "Тайную Историю Украины-Руси", вышедшую вслед за "Вурдалаком Тарасом Шевченко" в 2007 году. Но в отличие от его работ, опубликованных позднее, она не была ещё концептуальна.В планах писателя было издание еще двух книг — о белогвардейском Киеве и об ОУН-УПА*. Также он хотел создать серию исторических детективов а-ля Акунин**, главным героем книг должен был стать Алекс Тугаринов. Бузина даже начал их писать и псевдоним придумал — Алекс Сюро, но, увы, этим планам не суждено было сбыться.Одной из дорогих Бузине идей была идея Малороссии, её воскрешения. Даже его книга, вышедшая в 2012 году, за год до Евромайдана, так и называлась – "Воскрешение Малороссии".Как у фаната Российской империи, Белой идеи, русского офицерства, русской литературы, русской монархии, русского дворянства, слово "Украина" вызывало у него серьёзное неприятие. Оно ему не нравилось своим антирусским сепаратистским содержанием. Бузина полагал, что от него в конце концов надо вовсе отказаться.Считал, что ту территорию, которую сегодня принято называть Украиной, лучше всего и, главное, правильнее было бы снова наименовать "Малороссией", то есть возвратить исконное название. В нём ему нравилось, во-первых, то, что там слышались слова "Россия" и "русский". Во-вторых, оно указывало на то, что все русское пошло именно отсюда.Бузина ни в коем случае не отрицал существование украинцев, но предпочитал их называть "малороссами". При этом он полагал, что у малороссов двойная природа, двойная самоидентификация: с одной стороны, они малороссы, а с другой – русские.Самый счастливый период существования Малороссии, по его мнению – это её пребывание в составе сначала Московского царства, а затем и Российской империи, начиная со второй половины XVII века, когда было покончено с тяготами пребыванием православных малороссов Левобережья в составе католической Речи Посполитой и заканчивая катастрофой 1917 года.Причём катастрофа была не только в гибели империи, но и в том, что большевики стали строить в Малороссии чуждую ей, искусственную Украину (а само её имя фактически попало под запрет), и породили в конце концов то, что мы сегодня презрительно называем "свидомизмом".Бузина с ужасом и сожалением писал по этому поводу:"Прекрасную Малороссию ненавидит все то, оккупировавшее её, что называет себя "незалежним" и "национально свидомим". Ненавидит какой-то лютой, почти животной ненавистью! Словно именно Малороссия не дает ей слопать лишнюю порцию вареников.Но я никогда не стыдился своих малороссийских корней. Мои предки тоже с Полтавщины, как и предки Гоголя. Малороссия — достойная, корневая часть Украины, сердце Руси — её основа. Те самые десять левобережных казачьих полков, которые не поддались ляхам и унии, не предали душу и присягнули на верность православному царю. И присягу эту хранили, пока был царь!"Для Бузины малороссы в Российской империи ни в коем случае не были людьми второго сорта, какими были галицкие русины в Австро-Венгрии. Это были те, кто на первых ролях строили Империю, будучи на военной и гражданской службе.Поэтому он считал своим долгом рассказывать своим украинским согражданам о лучших сынах Малороссии, таких как соратник Петра Первого и идеолог Империи — Феофан Прокопович, философ-хиппи Григорий Сковорода, которого очень любил Лев Толстой, братья Разумовские, аристократические роды Кочубеев, Родзянко и Трощинских и, конечно же, фельдмаршал Паскевич, взявший в XIX веке штурмом Варшаву.Бузина напоминал, что корни русского композитора Петра Чайковского, русской поэтессы Анны Ахматовой, русских сатириков Зощенко и Аверченко — малороссийские. Так что нельзя отрекаться от Малороссии, а раз так — и от Российской империи, эпоха которой была благом для его малой родины.Украинскую идею Бузина откровенно отвергал и всегда указывал на то, что она создана неудачниками. Что может хорошего придумать и реализовать неудачник? Ничего. На то он и неудачник.Генезису украинской идеи и реализации её ненавистными ему большевиками писатель и посвятил свою последнюю домайданную книгу "Союза плуга и трезуба. Как придумали Украину", вышедшую в 2013 году.Задачу, которую он поставил перед собой, когда писал эту книгу, Бузина сформулировал следующим образом:"Перефразируя одного популярного автора, историю Украины, как и любой другой страны, можно написать по-разному. Марксист стал бы рассматривать её как борьбу классов. Православный идеалист — как назидательный урок свыше человеческой популяции, осмелившейся жить без Бога в сердце и Царя в голове. Но я хотел бы реконструировать возникновение Украины совсем под другим углом — как историю массовых психозов и навязчивых идей".Книга открывается упоминанием того, что автор эпохальной в истории украинского национализма книги "Самостийная Украина", позабытый всеми Николай Михновский, повесился на яблоне в ночь с 3 на 4 мая 1924 года в центре Киева. Умер он в полном забвении.Как могла возникнуть Украина на здоровом теле Малороссии? Бузина отвечает следующим образом: сначала была идея — украинская идея, которая совершенно не приживалась в Малороссии, максимум, чего она могла добиться, — не очень большое число последователей.Её авторы в конце концов вынуждены были отправляться в Галичину (например, историк Грушевский), где под присмотром австро-венгерских властей обрабатывали культурную верхушку галицких русинов, ставших постепенно видеть в себе не русских, а каких-то неведомых миру "украинцев".Именно Галичина и породила в конце концов Украину (сначала идейно), которая утвердилась на землях Малороссии с приходом большевиков, ставших реализовывать украинскую идею — естественно, с поправкой на марксистскую демагогию. Именно Галичина, присоединённая перед Великой Отечественной войной, не дает до сих пор Малороссии, не говоря уже о Новороссии, оправиться от летаргического сна и стать на путь освобождения.* Признана в России террористической организацией.** Признан в России иноагентом.
https://ukraina.ru/20240713/1054531712.html
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малороссия
украина
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Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, олесь бузина, тарас шевченко, малороссия, украина, российская империя, литература
История, История, история Украины, Олесь Бузина, Тарас Шевченко, Малороссия, Украина, Российская империя, литература

Олесь Бузина как исторический публицист

08:00 16.04.2025
 
© Александр ЧаленкоОлесь Бузина
Олесь Бузина
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Писателя и исторического публициста Олеся Бузину, убитого 10 лет назад – 16 апреля 2015 года – в Киеве украинскими националистами, в истории родной земли чрезвычайно волновали две темы – Малороссия и Украина
Бузина не был историком по образованию. Он русский филолог, учившийся в Одесском и Киевском университетах – однако, как говорится, увлекался историей родного края.
Сначала он занимался только критикой культурных идолов украинства – прежде всего, Тараса Шевченко. На это его подвигли Владимир Набоков, который не оставил камня на камне от Николая Гавриловича Чернышевского, идейного вождя русской революционной интеллигенции, в 4-й главе своего романа "Дар", и Юрий Карабчиевский со своей необычной книгой "Воскресение Маяковского". Услышав эти тексты на радио "Голос Америки"**, Бузина захотел поработать в этом жанре.
Надо также отметить, что писатель был, как и Игорь Стрелков, историческим реконструктором. Участвовал во всяческих реконструкциях исторических сражений. Он даже пошил себе белогвардейскую форму офицера-дроздовца. Коллекционировал также разного рода исторические артефакты – например, в его коллекции был настоящий голубой мундир австро-венгерского офицера и австро-венгерские награды.
Первой собственно исторической книгой Олеся Бузины можно считать "Тайную Историю Украины-Руси", вышедшую вслед за "Вурдалаком Тарасом Шевченко" в 2007 году. Но в отличие от его работ, опубликованных позднее, она не была ещё концептуальна.
В планах писателя было издание еще двух книг — о белогвардейском Киеве и об ОУН-УПА*. Также он хотел создать серию исторических детективов а-ля Акунин**, главным героем книг должен был стать Алекс Тугаринов. Бузина даже начал их писать и псевдоним придумал — Алекс Сюро, но, увы, этим планам не суждено было сбыться.
Олесь Бузина
13 июля 2024, 09:01
Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 летВ апреле 2015 года, то есть 9 лет назад в Киеве у своего дома во время пробежки фактически на глазах родных был застрелен украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Сегодня ему исполнилось 55 лет.
Одной из дорогих Бузине идей была идея Малороссии, её воскрешения. Даже его книга, вышедшая в 2012 году, за год до Евромайдана, так и называлась – "Воскрешение Малороссии".
Как у фаната Российской империи, Белой идеи, русского офицерства, русской литературы, русской монархии, русского дворянства, слово "Украина" вызывало у него серьёзное неприятие. Оно ему не нравилось своим антирусским сепаратистским содержанием. Бузина полагал, что от него в конце концов надо вовсе отказаться.
Считал, что ту территорию, которую сегодня принято называть Украиной, лучше всего и, главное, правильнее было бы снова наименовать "Малороссией", то есть возвратить исконное название. В нём ему нравилось, во-первых, то, что там слышались слова "Россия" и "русский". Во-вторых, оно указывало на то, что все русское пошло именно отсюда.
Бузина ни в коем случае не отрицал существование украинцев, но предпочитал их называть "малороссами". При этом он полагал, что у малороссов двойная природа, двойная самоидентификация: с одной стороны, они малороссы, а с другой – русские.
Самый счастливый период существования Малороссии, по его мнению – это её пребывание в составе сначала Московского царства, а затем и Российской империи, начиная со второй половины XVII века, когда было покончено с тяготами пребыванием православных малороссов Левобережья в составе католической Речи Посполитой и заканчивая катастрофой 1917 года.
Олесь Бузина - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля 2021, 14:10
Бузина как зеркало украинской бесполезностиСегодня Олесю Бузине исполнилось бы 52 года. Ровно семь лет назад в летний, но не такой жаркий, как сегодня, а приятный прохладный вечер мы сидели с ним в небольшом итальянском ресторанчике в Мещанском районе Москвы и беседовали. Беседовали, разумеется о ситуации на Украине
Причём катастрофа была не только в гибели империи, но и в том, что большевики стали строить в Малороссии чуждую ей, искусственную Украину (а само её имя фактически попало под запрет), и породили в конце концов то, что мы сегодня презрительно называем "свидомизмом".
Бузина с ужасом и сожалением писал по этому поводу:
"Прекрасную Малороссию ненавидит все то, оккупировавшее её, что называет себя "незалежним" и "национально свидомим". Ненавидит какой-то лютой, почти животной ненавистью! Словно именно Малороссия не дает ей слопать лишнюю порцию вареников.
Но я никогда не стыдился своих малороссийских корней. Мои предки тоже с Полтавщины, как и предки Гоголя. Малороссия — достойная, корневая часть Украины, сердце Руси — её основа. Те самые десять левобережных казачьих полков, которые не поддались ляхам и унии, не предали душу и присягнули на верность православному царю. И присягу эту хранили, пока был царь!"
Для Бузины малороссы в Российской империи ни в коем случае не были людьми второго сорта, какими были галицкие русины в Австро-Венгрии. Это были те, кто на первых ролях строили Империю, будучи на военной и гражданской службе.
19 апреля 2021, 09:31
Олесь Бузина и денацификация УкраиныПроцесс денацификации Украины будет долгим и трудным, и до него ещё надо дожить. А пока постмайданная власть делает всё для того, чтобы заставить замолчать своих противников и всех инакомыслящих. Об этом говорили участники состоявшейся 16 апреля в редакции издания Украина.ру мультимедийной конференции «Нацизм не пройдёт: день памяти Олеся Бузины»
Поэтому он считал своим долгом рассказывать своим украинским согражданам о лучших сынах Малороссии, таких как соратник Петра Первого и идеолог Империи — Феофан Прокопович, философ-хиппи Григорий Сковорода, которого очень любил Лев Толстой, братья Разумовские, аристократические роды Кочубеев, Родзянко и Трощинских и, конечно же, фельдмаршал Паскевич, взявший в XIX веке штурмом Варшаву.
Бузина напоминал, что корни русского композитора Петра Чайковского, русской поэтессы Анны Ахматовой, русских сатириков Зощенко и Аверченко — малороссийские. Так что нельзя отрекаться от Малороссии, а раз так — и от Российской империи, эпоха которой была благом для его малой родины.
Украинскую идею Бузина откровенно отвергал и всегда указывал на то, что она создана неудачниками. Что может хорошего придумать и реализовать неудачник? Ничего. На то он и неудачник.
Генезису украинской идеи и реализации её ненавистными ему большевиками писатель и посвятил свою последнюю домайданную книгу "Союза плуга и трезуба. Как придумали Украину", вышедшую в 2013 году.
Задачу, которую он поставил перед собой, когда писал эту книгу, Бузина сформулировал следующим образом:
Презентация сборника Олесь Бузина. Пророк и мученик - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
18 марта, 07:31
Памяти Валентины БузиныВчера в возрасте 85 лет умерла Валентина Павловна Бузина, мама писателя-мученика Олеся Бузины, убитого 16 апреля 2015 года в Киеве украинскими националистами и карателями Донбасса – Денисом Полищуком и Александром Медведько. Она не дожила буквально месяц до десяти лет, как убийцы ее сына ходят на свободе, не получив положенные им сроки
"Перефразируя одного популярного автора, историю Украины, как и любой другой страны, можно написать по-разному. Марксист стал бы рассматривать её как борьбу классов. Православный идеалист — как назидательный урок свыше человеческой популяции, осмелившейся жить без Бога в сердце и Царя в голове. Но я хотел бы реконструировать возникновение Украины совсем под другим углом — как историю массовых психозов и навязчивых идей".
Книга открывается упоминанием того, что автор эпохальной в истории украинского национализма книги "Самостийная Украина", позабытый всеми Николай Михновский, повесился на яблоне в ночь с 3 на 4 мая 1924 года в центре Киева. Умер он в полном забвении.
Как могла возникнуть Украина на здоровом теле Малороссии? Бузина отвечает следующим образом: сначала была идея — украинская идея, которая совершенно не приживалась в Малороссии, максимум, чего она могла добиться, — не очень большое число последователей.
Её авторы в конце концов вынуждены были отправляться в Галичину (например, историк Грушевский), где под присмотром австро-венгерских властей обрабатывали культурную верхушку галицких русинов, ставших постепенно видеть в себе не русских, а каких-то неведомых миру "украинцев".
Именно Галичина и породила в конце концов Украину (сначала идейно), которая утвердилась на землях Малороссии с приходом большевиков, ставших реализовывать украинскую идею — естественно, с поправкой на марксистскую демагогию. Именно Галичина, присоединённая перед Великой Отечественной войной, не дает до сих пор Малороссии, не говоря уже о Новороссии, оправиться от летаргического сна и стать на путь освобождения.
Дмитрий Губин Путь Вия
10 марта, 08:00История
Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия" Книга замечательного харьковского краеведа и талантливого публициста Дмитрия Губина "Путь Вия. Из Малороссии на Украину" была издана в прошлом году в питерском издательстве "Алетейя". Дмитрий ранее был автором издания "Украина.ру", сотрудничество с ним прервалось по независящим от редакции причинам. Основу книги составили публикации в нашем издании
* Признана в России террористической организацией.
** Признан в России иноагентом.
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