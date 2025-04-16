Олесь Бузина как исторический публицист
© Александр ЧаленкоОлесь Бузина
© Александр Чаленко
Писателя и исторического публициста Олеся Бузину, убитого 10 лет назад – 16 апреля 2015 года – в Киеве украинскими националистами, в истории родной земли чрезвычайно волновали две темы – Малороссия и Украина
Бузина не был историком по образованию. Он русский филолог, учившийся в Одесском и Киевском университетах – однако, как говорится, увлекался историей родного края.
Сначала он занимался только критикой культурных идолов украинства – прежде всего, Тараса Шевченко. На это его подвигли Владимир Набоков, который не оставил камня на камне от Николая Гавриловича Чернышевского, идейного вождя русской революционной интеллигенции, в 4-й главе своего романа "Дар", и Юрий Карабчиевский со своей необычной книгой "Воскресение Маяковского". Услышав эти тексты на радио "Голос Америки"**, Бузина захотел поработать в этом жанре.
Надо также отметить, что писатель был, как и Игорь Стрелков, историческим реконструктором. Участвовал во всяческих реконструкциях исторических сражений. Он даже пошил себе белогвардейскую форму офицера-дроздовца. Коллекционировал также разного рода исторические артефакты – например, в его коллекции был настоящий голубой мундир австро-венгерского офицера и австро-венгерские награды.
Первой собственно исторической книгой Олеся Бузины можно считать "Тайную Историю Украины-Руси", вышедшую вслед за "Вурдалаком Тарасом Шевченко" в 2007 году. Но в отличие от его работ, опубликованных позднее, она не была ещё концептуальна.
В планах писателя было издание еще двух книг — о белогвардейском Киеве и об ОУН-УПА*. Также он хотел создать серию исторических детективов а-ля Акунин**, главным героем книг должен был стать Алекс Тугаринов. Бузина даже начал их писать и псевдоним придумал — Алекс Сюро, но, увы, этим планам не суждено было сбыться.
13 июля 2024, 09:01Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 летВ апреле 2015 года, то есть 9 лет назад в Киеве у своего дома во время пробежки фактически на глазах родных был застрелен украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Сегодня ему исполнилось 55 лет.
Одной из дорогих Бузине идей была идея Малороссии, её воскрешения. Даже его книга, вышедшая в 2012 году, за год до Евромайдана, так и называлась – "Воскрешение Малороссии".
Как у фаната Российской империи, Белой идеи, русского офицерства, русской литературы, русской монархии, русского дворянства, слово "Украина" вызывало у него серьёзное неприятие. Оно ему не нравилось своим антирусским сепаратистским содержанием. Бузина полагал, что от него в конце концов надо вовсе отказаться.
Считал, что ту территорию, которую сегодня принято называть Украиной, лучше всего и, главное, правильнее было бы снова наименовать "Малороссией", то есть возвратить исконное название. В нём ему нравилось, во-первых, то, что там слышались слова "Россия" и "русский". Во-вторых, оно указывало на то, что все русское пошло именно отсюда.
Бузина ни в коем случае не отрицал существование украинцев, но предпочитал их называть "малороссами". При этом он полагал, что у малороссов двойная природа, двойная самоидентификация: с одной стороны, они малороссы, а с другой – русские.
Самый счастливый период существования Малороссии, по его мнению – это её пребывание в составе сначала Московского царства, а затем и Российской империи, начиная со второй половины XVII века, когда было покончено с тяготами пребыванием православных малороссов Левобережья в составе католической Речи Посполитой и заканчивая катастрофой 1917 года.
13 июля 2021, 14:10Бузина как зеркало украинской бесполезностиСегодня Олесю Бузине исполнилось бы 52 года. Ровно семь лет назад в летний, но не такой жаркий, как сегодня, а приятный прохладный вечер мы сидели с ним в небольшом итальянском ресторанчике в Мещанском районе Москвы и беседовали. Беседовали, разумеется о ситуации на Украине
Причём катастрофа была не только в гибели империи, но и в том, что большевики стали строить в Малороссии чуждую ей, искусственную Украину (а само её имя фактически попало под запрет), и породили в конце концов то, что мы сегодня презрительно называем "свидомизмом".
Бузина с ужасом и сожалением писал по этому поводу:
"Прекрасную Малороссию ненавидит все то, оккупировавшее её, что называет себя "незалежним" и "национально свидомим". Ненавидит какой-то лютой, почти животной ненавистью! Словно именно Малороссия не дает ей слопать лишнюю порцию вареников.
Но я никогда не стыдился своих малороссийских корней. Мои предки тоже с Полтавщины, как и предки Гоголя. Малороссия — достойная, корневая часть Украины, сердце Руси — её основа. Те самые десять левобережных казачьих полков, которые не поддались ляхам и унии, не предали душу и присягнули на верность православному царю. И присягу эту хранили, пока был царь!"
Для Бузины малороссы в Российской империи ни в коем случае не были людьми второго сорта, какими были галицкие русины в Австро-Венгрии. Это были те, кто на первых ролях строили Империю, будучи на военной и гражданской службе.
19 апреля 2021, 09:31Олесь Бузина и денацификация УкраиныПроцесс денацификации Украины будет долгим и трудным, и до него ещё надо дожить. А пока постмайданная власть делает всё для того, чтобы заставить замолчать своих противников и всех инакомыслящих. Об этом говорили участники состоявшейся 16 апреля в редакции издания Украина.ру мультимедийной конференции «Нацизм не пройдёт: день памяти Олеся Бузины»
Поэтому он считал своим долгом рассказывать своим украинским согражданам о лучших сынах Малороссии, таких как соратник Петра Первого и идеолог Империи — Феофан Прокопович, философ-хиппи Григорий Сковорода, которого очень любил Лев Толстой, братья Разумовские, аристократические роды Кочубеев, Родзянко и Трощинских и, конечно же, фельдмаршал Паскевич, взявший в XIX веке штурмом Варшаву.
Бузина напоминал, что корни русского композитора Петра Чайковского, русской поэтессы Анны Ахматовой, русских сатириков Зощенко и Аверченко — малороссийские. Так что нельзя отрекаться от Малороссии, а раз так — и от Российской империи, эпоха которой была благом для его малой родины.
Украинскую идею Бузина откровенно отвергал и всегда указывал на то, что она создана неудачниками. Что может хорошего придумать и реализовать неудачник? Ничего. На то он и неудачник.
Генезису украинской идеи и реализации её ненавистными ему большевиками писатель и посвятил свою последнюю домайданную книгу "Союза плуга и трезуба. Как придумали Украину", вышедшую в 2013 году.
Задачу, которую он поставил перед собой, когда писал эту книгу, Бузина сформулировал следующим образом:
18 марта, 07:31Памяти Валентины БузиныВчера в возрасте 85 лет умерла Валентина Павловна Бузина, мама писателя-мученика Олеся Бузины, убитого 16 апреля 2015 года в Киеве украинскими националистами и карателями Донбасса – Денисом Полищуком и Александром Медведько. Она не дожила буквально месяц до десяти лет, как убийцы ее сына ходят на свободе, не получив положенные им сроки
"Перефразируя одного популярного автора, историю Украины, как и любой другой страны, можно написать по-разному. Марксист стал бы рассматривать её как борьбу классов. Православный идеалист — как назидательный урок свыше человеческой популяции, осмелившейся жить без Бога в сердце и Царя в голове. Но я хотел бы реконструировать возникновение Украины совсем под другим углом — как историю массовых психозов и навязчивых идей".
Книга открывается упоминанием того, что автор эпохальной в истории украинского национализма книги "Самостийная Украина", позабытый всеми Николай Михновский, повесился на яблоне в ночь с 3 на 4 мая 1924 года в центре Киева. Умер он в полном забвении.
Как могла возникнуть Украина на здоровом теле Малороссии? Бузина отвечает следующим образом: сначала была идея — украинская идея, которая совершенно не приживалась в Малороссии, максимум, чего она могла добиться, — не очень большое число последователей.
Её авторы в конце концов вынуждены были отправляться в Галичину (например, историк Грушевский), где под присмотром австро-венгерских властей обрабатывали культурную верхушку галицких русинов, ставших постепенно видеть в себе не русских, а каких-то неведомых миру "украинцев".
Именно Галичина и породила в конце концов Украину (сначала идейно), которая утвердилась на землях Малороссии с приходом большевиков, ставших реализовывать украинскую идею — естественно, с поправкой на марксистскую демагогию. Именно Галичина, присоединённая перед Великой Отечественной войной, не дает до сих пор Малороссии, не говоря уже о Новороссии, оправиться от летаргического сна и стать на путь освобождения.
10 марта, 08:00ИсторияЛегенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия" Книга замечательного харьковского краеведа и талантливого публициста Дмитрия Губина "Путь Вия. Из Малороссии на Украину" была издана в прошлом году в питерском издательстве "Алетейя". Дмитрий ранее был автором издания "Украина.ру", сотрудничество с ним прервалось по независящим от редакции причинам. Основу книги составили публикации в нашем издании
* Признана в России террористической организацией.
** Признан в России иноагентом.
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