https://ukraina.ru/20250415/pakety-baydena-sduvayutsya-suslov-raskryl-pochemu-v-plane-pomoschi-ukraine-ssha-ukhodyat-na-zadnie-ryady-1062539275.html

Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"

Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды" - 15.04.2025 Украина.ру

Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"

США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при Байдене США лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они переходят на задние ряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

2025-04-15T20:47

2025-04-15T20:47

2025-04-15T20:49

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В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.По мнению эксперта, только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года, указал он."Поэтому США по-прежнему участвуют в этом, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. То есть, если при [экс-президенте Джо] Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Украине, сейчас они переходят на задние ряды", — подчеркнул Суслов.Он отметил, что роль США остаётся критически важной, в первую очередь, в части предоставления разведданных.То есть после того, как "транши Байдена" исчерпаются, администрация Трампа скорее всего не будет предоставлять новые пакеты помощи, и поддержка США Украины будет выражаться в предоставлении разведданных (если к тому времени не наступит режим перемирия), уточнил Суслов.Также Белый дом станет продавать за деньги те или иные критически важные виды вооружений для ВСУ — либо за украинский, либо за европейский счет, скорее последнее. Нынешний "Рамштайн" это и показал, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/1062519208.html

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