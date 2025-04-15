Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды" - 15.04.2025 Украина.ру
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Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды" - 15.04.2025 Украина.ру
Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при Байдене США лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они переходят на задние ряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-04-15T20:47
2025-04-15T20:49
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В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.По мнению эксперта, только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года, указал он."Поэтому США по-прежнему участвуют в этом, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. То есть, если при [экс-президенте Джо] Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Украине, сейчас они переходят на задние ряды", — подчеркнул Суслов.Он отметил, что роль США остаётся критически важной, в первую очередь, в части предоставления разведданных.То есть после того, как "транши Байдена" исчерпаются, администрация Трампа скорее всего не будет предоставлять новые пакеты помощи, и поддержка США Украины будет выражаться в предоставлении разведданных (если к тому времени не наступит режим перемирия), уточнил Суслов.Также Белый дом станет продавать за деньги те или иные критически важные виды вооружений для ВСУ — либо за украинский, либо за европейский счет, скорее последнее. Нынешний "Рамштайн" это и показал, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, сша, россия, суслов, джо байден, борис писториус, рамштайн, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, вооружения, оружие, военная помощь, дональд трамп, сво, война, война на украине
Новости, Украина, США, Россия, Суслов, Джо Байден, Борис Писториус, Рамштайн, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, вооружения, оружие, военная помощь, Дональд Трамп, СВО, война, война на Украине

Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"

20:47 15.04.2025 (обновлено: 20:49 15.04.2025)
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP / Matt Rourke
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США по-прежнему участвуют в помощи Украине, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. Если при Байдене США лидировали в процессе помощи Киеву, то сейчас они переходят на задние ряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.
По мнению эксперта, только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года, указал он.
"Поэтому США по-прежнему участвуют в этом, но менее вовлеченно, не на позициях главного спонсора и игрока. То есть, если при [экс-президенте Джо] Байдене Штаты лидировали в процессе помощи Украине, сейчас они переходят на задние ряды", — подчеркнул Суслов.
Он отметил, что роль США остаётся критически важной, в первую очередь, в части предоставления разведданных.
То есть после того, как "транши Байдена" исчерпаются, администрация Трампа скорее всего не будет предоставлять новые пакеты помощи, и поддержка США Украины будет выражаться в предоставлении разведданных (если к тому времени не наступит режим перемирия), уточнил Суслов.
Также Белый дом станет продавать за деньги те или иные критически важные виды вооружений для ВСУ — либо за украинский, либо за европейский счет, скорее последнее. Нынешний "Рамштайн" это и показал, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью
Вчера, 06:00
Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бойРоссия определила свои стартовые позиции по Украине, но каким содержанием их наполнить — большой вопрос. Китай тем временем специально провоцирует США на жесткие действия для укрепления своего политического авторитета.
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Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
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