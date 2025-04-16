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ЕС для полного счастья не хватает карпатского Трампа. Станет ли евроскептик Симион президентом Румынии

ЕС для полного счастья не хватает карпатского Трампа. Станет ли евроскептик Симион президентом Румынии - 16.04.2025 Украина.ру

ЕС для полного счастья не хватает карпатского Трампа. Станет ли евроскептик Симион президентом Румынии

В Румынии 4 мая пройдут повторные президентские выборы. Согласно последним опросам общественного мнения, лидерами предвыборной гонки пока являются глава националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, кандидат от партий правящей коалиции Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан

2025-04-16T06:02

2025-04-16T06:02

2025-04-16T06:02

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Регулярные президентские выборы в Румынии состоялись в ноябре прошлого года. Победителем стал правый независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который во втором туре должен был бороться за президентское кресло с лидером партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони.Под предлогом того, что предвыборную кампанию Джеорджеску якобы финансировали российские спецслужбы, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты голосования. После этого было принято решение о повторном проведении выборов в мае 2025 года.Однако Центральное избирательное бюро Румынии не допустило Кэлина Джеорджеску до повторных выборов, сославшись на "несоблюдение правил избирательной процедуры". Одновременно генпрокуратура страны выдвинула против политика шесть обвинений, в том числе за антиконституционную деятельность, распространение ложной информации, подачу ложных деклараций относительно источников финансирования избирательной кампании.После этого Дорджеску встретился с лидером оппозиционного крайне правого "Альянса за объединение румын" и договорился с ним о совместных шагах. В итоге Джордже Симион выставил свою кандидатуру на выборах при поддержке Джеорджеску и она была зарегистрирована со стороны Центрального избирательного бюро.Благодаря поддержке Джеорджеску предвыборный рейтинг Симиона резко поднялся. В первом туре президентских выборов в ноябре политик тоже принимал участие, набрал около 14% голосов и занял четвертое место. Теперь результаты опросов показывают, что 4 мая он может претендовать на победу.В интервью Europa FM 14 апреля Симион обещал, что одним из первых его решений в случае избрания на пост президента будет публикация стенограммы заседания Высшего совета обороны Румынии под председательством экс-президента Клауса Йоханниса, в ходе которого было решено аннулировать результаты выборов, на которых большинство голосов собрал Джеорджеску.Также Симион заявил, что готов выдвинуть кандидатуру Джеорджеску на пост премьер-министра, если тот пожелает занять такую должность. При этом он отметил, что пока речь идет только о "гипотетической ситуации", и что первостепенной задачей является победа на выборах и "возвращение к демократии и конституционному порядку".Лидер "Альянса за объединение румын" сказал, что его не волнуют симпатии Джеорджеску в адрес России и что конституция страны не запрещает гражданам придерживаться пророссийских или антиевропейских взглядов. При этом сам Симион не собирается отказывается от собственного критического отношения к Москве."Я считаю, что Россия в ее различных государственных формах, будь то царская империя, Советский Союз или нынешняя Российская Федерация в Кремле, нанесла нам, как народу, наибольший вред", - в числе прочего заявил Симион в интервью Europa FM.За несколько дней до выступления в эфире румынского радио Симион сообщил, что, если он станет президентом, Румыния не будет участвовать в вооруженных конфликтах за пределами страны, включая потенциальную защиту Молдавии от внешней агрессии. При этом он намекнул, что судьба Молдавии может решиться через объединение с Румынией, в результате чего страна окажется под защитой НАТО и станет частью ЕС.Громкие заявления Симион делал и по поводу Украины. Например, в первую предвыборную кампанию в ноябре 2024 года Симион пригрозил Киеву, что прекратит отправлять ему военную помощь. Это стало бы болезненным ударом для киевского режима, так как территория Румынии активно используется для транзита вооружений для Украины из третьих стран.О том, насколько велик шанс на то, что следующим президентом Румынии станет именно Джордже Симион, и получит ли Россия в его лице друга или врага, в интервью Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", специалист по проблемам Восточной Европы Максим Бардин.Политолог напомнил, что совсем недавно в информационном поле появились результаты электоральных исследований, согласно которым в настоящее время Симион является лидером предвыборной гонки. Более того, согласно прогнозам (а до дня голосования остается меньше месяца), лидер AUR – партии, которая получила второе место на парламентских выборах декабря 2024 года, имеет хорошие шансы победить уже в первом туре, отметил Бардин."Итак, представим, что 4 мая Джордже Симион уверенно побеждает представителей правящего альянса – социал-демократов и национал-либералов и представителей "Союза спасения румын", которые в формате данной избирательной кампании находятся, так сказать, в одной лодке с действующей властью", - допустил политолог.В таком случае сложится уникальная ситуация, когда оппозиционер, соратник снятого ранее с дистанции Кэлина Джеорджеску, победит в первом туре объединенный фронт румынской административной элиты и примкнувшим к ним фаворитов Евросоюза, имеющим связи с печально известным агентством USAID, рассказал он."Ну, нет. Так не бывает. Это слишком красиво, чтобы стать правдой. Почему правда имеет мало шансов стать былью? Пожалуй, самое время обратиться к конспирологической теории заговоров, которой, разумеется, нельзя доверять", - продолжил Бардин.Политолога, например, настораживает слишком спокойная реакция еврокомиссаров на результаты социологических исследований."Такое ощущение, что они что-то знают. Напомним, что давление на Кэлина Джеорджеску осуществлялось даже не со стороны Бухареста, а именно из Брюсселя. Именно евробюрократы требовали, чтобы фаворита предыдущих отмененных выборов в этот раз сняли с предвыборной гонки. Также по указанию Брюсселя с выборов сняли и Диану Шошоаке, представляющую партию "Спасите Румынию (S.O.S.)"", - сказал Бардин.По его словам, Шошоаке и Джеорджеску – яркие евроскептики, готовые дружить с Орбаном, Вэнсом и Трампом, поклонники концепции национального суверенитета. У них много претензий и к Брюсселю в целом, и к Урсуле фон дер Ляйен в частности, добавил он."По понятным причинам, еврокомиссары допустить их участия в выборах не могли. Им только карпатского Трампа не хватало до полного счастья, вызванного новыми торговыми пошлинами США. Поэтому избирательной кампании по выборам президента Румынии со стороны Брюсселя уделялось большое внимание", - отметил эксперт.Бардин перечислил различные приемы, которые брюссельские чиновники использовали для того, чтобы взять под контроль предвыборную кампанию в Румынии. Во-первых, они попытались отвести в сторону протестный голос – и Марчел Чолаку (Социал-демократическая правящая партия), и Илие Боложан (Национал-либеральная и также правящая партия) от выборов отказались.Во-вторых, они попытались ввести в кампанию, так сказать, новые лица – заявился Крин Антонеску (якобы независимый кандидат, а на деле экс-лидер правящей Национал-либеральной партии) и Виктор Понта (Социал-демократическая также правящая партия). Таким образом, было продемонстрировано явное желание того, что победитель должен представлять исключительно политический фронт власти, пользующийся доверием у Евросоюза, отметил Бардин. И снова, судя по результатам опроса, задумка не сыграла - Антонеску и Понта лидерами гонки по разным причинам не стали, добавил он."Получается, все эти комбинации разыгрывались Брюсселем только для того, что в мае в первом туре победил Симион? Так спокойно еврокомиссары этого не допустят. Вся надежда теперь на мэра Бухареста Никушора Дана, тоже якобы независимого, а на самом деле связанного с "Союзом спасения румын" евроцентриста Елены Ласкони, по слухам, получавшей поддержку от USAID и властей соседней Молдавии", - заявил эксперт.По его мнению, сейчас для Брюсселя самое главное, чтобы во второй тур по-тихому прошел Никушор Дан."Разрыв между ним и Симионом небольшой. Объявление о втором туре сильных протестов вызвать не должно. А дальше будет применяться тактика, испытанная на выборах президента Молдавии, которые состоялись в октябре прошлого года, а также комбинация с выводом на второе место в отмененных выборах президента Румынии евоцентриста Елены Ласкони – по всей Европе открываются избирательные участки, на которых будут голосовать граждане Румынии, проживающие на территории европейских государств", - предположил политолог.При этом он не исключил, что за голосование на участках на территории Молдавии будет отвечать Майя Санду лично."В итоге, с небольшим перевесом в несколько сотен голосов победит Никушор Дан, и все будет довольны. Возможно, опять же, по данным этой неправдивой конспирологической теории, с Джордже Симионом уже ведутся переговоры, чтобы он не раскачивал протесты после второго тура и смиренно согласился с почетным втором местом", - допустил Бардин.При этом политолог не исключил, что подобный план может и не сработать. В этом случае Джордже Симион действительно способен стать президентом Румынии."Будет ли это хорошо для румынских избирателей? Неизвестно. Такого серьезного опыта как у Чолаку, Антонеску и Понты, у Симиона нет. Но, как говорится, не попробуешь – не поймешь. В этом случае все будет в его руках", - заявил Бардин.Также эксперт обратил внимание на то, что Симион сейчас делает много ярких заявлений, посвященных Евросоюзу, России, Молдавии, Украине и т.д. Но это все предвыборная риторика, считает политолог."Но в случае его победы ему придется много сил потратить на противостояние с евроцентристами и Брюсселем. Ему придется в чем-то копировать ту борьбу, которую на сегодняшний день ведет Дональд Трамп. Он будет искать союзников. Искать он их будет как в Европе, так и за океаном. А ведь потенциальных союзников у него не так много. Поэтому в случае своей победы Джордже Симион конфликтовать с Россией не станет, у него будет много других земных проблем, которые предстоит решать", - подытожил Максим Бардин.Больше о предвыборной кампании в Румынии в материале Татьяны Стоянович Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты

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эксклюзив, румыния, выборы, россия, брюссель, дональд трамп, виктор понта, ес, нато, украина.ру