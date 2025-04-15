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Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС

Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС - 15.04.2025 Украина.ру

Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в День Победы 9 мая в Москве, несмотря на негативное отношение к этому главы дипломатии Евросоюза. Об этом глава словацкого правительства заявил 15 апреля.

2025-04-15T20:20

2025-04-15T20:20

2025-04-15T20:20

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Роберт Фицо назвал инсинуации главы дипломатии Евросоюза неуважительными, намекающими на наказание главы суверенного европейского государства. Он сообщил подписчикам своего аккаунта в соцсети, что отверг предостережения Каи Каллас и осознанно едет в Москву на Парад Победы в память о 80-летии окончания Великой Отечественной войны.По его мнению, Евросоюзу следует обсудить состояние демократии и Евросоюзе в целом. В частности же, по мнению Фицо, следует обсудить то, что произошло в Румынии и Франции в связи с президентскими выборами.Также, по его словам, следует обсудить "какие беспорядки творит Запад в Грузии или Сербии, как игнорировалось злоупотребление уголовным правом в отношении оппозиции в Словацкой Республике".Он напомнил главе дипломатии ЕС, что ранее отдал дань уважения солдатам антигитлеровской коалиции, погибшим при высадке в Нормандии и на Тихом океане.Фицо возглавляет правительство Словакии, которая была формальной союзницей III Рейха во время Второй мировой войны, участвовала в нападении на Польшу и СССР. В конце войны в Словакии началось национально-освободительное восстание, которое гитлеровцы подавили в октябре 1944 года с привлечением разбитой РККА при освобождении Украинской СССР, переформированной дивизии SS "Галиция" ("Галичина").Накануне, по итогам состоявшихся в Люксембурге переговоров глав МИД стран-членов ЕС глава дипломатии этого союза Кая Каллас предупредила о негативном отношении евробюрократии к посещению торжеств, приуроченных к 80-летию победы над III Рейхом в Великой Отечественной войне. Каллас особо подчеркнула негативное отношение к посещению 9 мая Москвы лидерами тех стран, которые стремятся стать членами Евросоюза. Каллас отметила, что до последних такое предостережение донесено "чётко" и в нём сказано о "последствиях".Тем временем более 20 лидеров подтвердили намерение приехать в Москву, чтобы отметить 80-летие Великой Победы. Подробности в публикации "В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве

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