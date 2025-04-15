Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
© Lubos BilacicРобет Фицо
© Lubos Bilacic
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в День Победы 9 мая в Москве, несмотря на негативное отношение к этому главы дипломатии Евросоюза. Об этом глава словацкого правительства заявил 15 апреля.
Роберт Фицо назвал инсинуации главы дипломатии Евросоюза неуважительными, намекающими на наказание главы суверенного европейского государства. Он сообщил подписчикам своего аккаунта в соцсети, что отверг предостережения Каи Каллас и осознанно едет в Москву на Парад Победы в память о 80-летии окончания Великой Отечественной войны.
"Я еду в Москву 9 мая. Является ли это предупреждением г-жи Каллас путём шантажа или объявления о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939. Предупреждение Каллас подтверждает, что в ЕС необходимы дебаты о природе демократии", - сообщил премьер-министр Словакии.
"Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует приезжать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского разгула", - заявил Фицо.
Он напомнил главе дипломатии ЕС, что ранее отдал дань уважения солдатам антигитлеровской коалиции, погибшим при высадке в Нормандии и на Тихом океане.
"И напоминаю, что как один из немногих в ЕС я постоянно говорю о необходимости мира на Украине и не вхожу в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны, - добавил Фицо. - Слова г-жи Каллас неуважительны, и я возражаю против них".
Фицо возглавляет правительство Словакии, которая была формальной союзницей III Рейха во время Второй мировой войны, участвовала в нападении на Польшу и СССР. В конце войны в Словакии началось национально-освободительное восстание, которое гитлеровцы подавили в октябре 1944 года с привлечением разбитой РККА при освобождении Украинской СССР, переформированной дивизии SS "Галиция" ("Галичина").
Накануне, по итогам состоявшихся в Люксембурге переговоров глав МИД стран-членов ЕС глава дипломатии этого союза Кая Каллас предупредила о негативном отношении евробюрократии к посещению торжеств, приуроченных к 80-летию победы над III Рейхом в Великой Отечественной войне. Каллас особо подчеркнула негативное отношение к посещению 9 мая Москвы лидерами тех стран, которые стремятся стать членами Евросоюза. Каллас отметила, что до последних такое предостережение донесено "чётко" и в нём сказано о "последствиях".
Тем временем более 20 лидеров подтвердили намерение приехать в Москву, чтобы отметить 80-летие Великой Победы. Подробности в публикации "В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
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