https://ukraina.ru/20250416/1062537707.html

Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ

Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ - 16.04.2025 Украина.ру

Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ

У нас есть те или иные оперативно-тактические группировки, которые будут применены там, где будут сосредоточены возможности для преодоления первого и второго эшелонов врага, чтобы выйти на оперативный простор, считает полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-16T06:00

2025-04-16T06:00

2025-04-16T10:34

интервью

украина

сумская область

москва

дональд трамп

андрей белоусов

вооруженные силы украины

нато

f-16

су-35

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман Олегович, Минобороны подтвердило, что наши системы ПВО сбили первый F-16 в небе над Сумской областью. Как пишут украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот (младше 30 лет). Это самолет был сбить в результате нашей красивой операции, когда Су-35 дал подсветку для С-400, или пилот по неопытности зашел в зону действия нашей ПВО?Пока мы не получим полную информацию, узнать точный ответ на поставленный вами вопрос мы не сможем. Но давайте поймем условия, в которых был сбит самолет. Первую особенность вы назвали, она очевидна. Пилотом был юноша с горящим взглядом, но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах.Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений.Западные страны, которые стоят за Украиной и снабжают ее оружием, не заинтересованы в том, чтобы образцы их вооружений стали бы нашими трофеями. Поэтому система опознавания свой-чужой, возможно, не устанавливается на самолеты, поставленные Украине. В таком случае этот пилот мог стать целью и для ПВО той страны, интересы которой он защищал. Если бы такая система попала бы в руки наших военных, то натовцам пришлось бы ее менять на огромном парке машин во всех странах НАТО, это огромные финансовые затраты.Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в эту брехню, то сейчас вылетов у украинской стороны становится все меньше и меньше. Если парк F-16 у них сохранится, то и не последний. Такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у них только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области.- То есть вы не ожидаете, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16? Максимум, что возможно – какие-то одиночные вылазки, которые так же бесславно закончатся?- Именно так. А как может быть по-другому? Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество- В результате ударов наших ВКС по Кривому Рогу и Сумам было ликвидировано много украинских военачальников и высокопоставленных натовских офицеров. Что бы вы могли отметить главного в этом длинном списке некрологов, которые сейчас публикует противная сторона?- Вы правильно сказали, что мы результативно наносим удары нашими баллистическими ракетами. Это говорит об эффективности нашей разведки в тылу врага. Надо же не просто ударить по ресторану или учебному центу. Это надо сделать в тот момент, когда там сидит немалое количество лиц.Отмечу также, что наши "Герани" перестали летать ночью. В том смысле, что они стали работать и утром, и вечером. Это говорит о том, что во многих районах Украины мы научились обходить и подавлять вражескую ПВО. В частности, на днях мы подавили район ПВО, который обеспечивал безопасность Одесского порта.Что касается прилетов по натовским офицерам, то западные СМИ не сразу выдают эти некрологи. Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях. Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу. То есть они прилет по Кривому Рогу будут скрывать с особым рвением.Но главное – не то, как они это скроют. Главное, какие выводы они для себя сделают. НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму.Более того, этот удар покажет нам, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются.Еще с гордостью хочу сказать, что партизаны на Украине все же есть. Понятно, что они не светят лазерными указками в сторону врага, но подсветка была сделана очень профессионально. Тем более, киевский режим пока никого за это не задержал.- Можно ли сказать, что наше командование, когда приказывает наносить удары по скоплению противника в центре крупных городов, отходит от принципа "А вдруг там мирные жители" и руководствуется принципом "Мирные жители, если вы видите военных – бегите от них подальше"?- Нет, нельзя. Вы сейчас рассуждаете как гражданский человек. Но я вас уверяю, что наше командование отдает приказ на применение дорогостоящего высокоточного оружия, исходя из совокупности разведпризнаков, полученных из трех разных источников. То есть прилеты по Сумам и Кривому Рогу не были случайными. Конечно, под удар случайно может попасть какой-нибудь разносчик пиццы, но в целом такие наши атаки – это тщательно спланированное и подготовленное мероприятие.Во-первых, на месте этих ударов зафиксировано много военных автомобилей. Во-вторых, об этом свидетельствовали переговоры противника по закрытой радиосети.Как только наши военачальники будут получать подобную информацию – смерть врагу.Кстати, такой урон противнику могли бы нанести и наши "Герани". Но сами понимаете, что ракета на 450 килограммов тротила, который несется на тебя с огромной скоростью – это гораздо эффективнее.- Переходим к ситуации на земле. Наша с вами любимая тема – наземные роботизированные платформы для доставки снабжения и огневого поражения противника. После того, как по этому поводу выступил министр обороны Андрей Белоусов, появилось ли больше информации о том, поступят ли они в ближайшее время в войска?- Хороший вопрос. Давайте по порядку.Если этой темой занимается министр обороны, у которого есть властные полномочия и финансовые возможности, он понимает, что это нужно.Мы с вами неоднократно обсуждали, что раньше роботизированная техника у нас была на уровне гаражного производства, которым занимались наши народные умельцы. Когда их изобретения стали попадать на фронт, им начали давать соответствующие рекомендации: где надо поменять двигатель, где – усилит подвеску, где-сделать защиту, где – дальность управления видоизменить, где – дополнительно замаскировать. Эту работу провели. И теперь каждая наша группировка войск будет иметь право смотреть и применять на вооружение те или иные образцы техники.Таким образом, мы определили потребности армии и сформировали гособоронзаказ. Более того, мы теперь будем поощрять и конкретных военнослужащих, которые поставили техническое задание, и конкретных народных умельцев.Конечно, танки – это хорошо. Но нам нужны устройства для эвакуации бойцов из подбитого танка. Еще нам нужны устройства для доставки боеприпасов и минирования местности. Полагаю, к концу 2025 года мы сможем наиболее острые потребности закрыть.У нас уже есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. Это что-то вроде тачанки, оснащенной минимум четырьмя ПТУРами. Управляется и наводится она дистанционно. Когда противник сталкивается с таким плотным огневым поражением, его охватывает страх.Еще у нас появились установки для доставки всего и вся, которые управляются и теми, кто доставляет, и теми, кому этот груз доставляют. Потому что тот, кому груз доставляет, может изменить скорость и маршрут, потому что лучше понимает текущую обстановку.Это устройство надежно. Оно может пройти больше 20 километров. Это сэкономит многие жизни наших бойцов.Кстати, вы у меня однажды спросили: "Будут ли наши дроны массово сбрасывать на головы ВСУ противотанковые мины весом в 10 килограммов"? Так вот это уже стало нашим ноу-хау. Наш БПЛА поднимает эту мину с дополнительным взрывателем и опускает туда, куда нужно. Так что зрение у нас с вами хорошее, потому что мы смотрим на перспективу (смеется).- Насчет дронов еще была новость, что наши беспилотники "Овод" при помощи системы управления "Орбита" научились накрывать цель в районе Часов Яра, причем оператор находился в Москве. Что надо сделать, чтобы это приобрело массовый характер?- Откровенно говоря, для этого надо очень много денежек (смеется). Кроме того, нужно перестроить всю систему управления и иметь немалое количество каналов связи. Вы правильно отметили роль и искусственного интеллекта, который даже при кратковременной потере связи продолжает выполнять поставленную задачу.Но все это, скорее, может быть применено для глубоких поисковых мероприятий, потому что из Москвы трудно видеть обстановку в районе обороны конкретного батальона. Ее можно разглядеть только с соседнего участках. Да, есть цели, по которым нужно именно так наносить удары, но вряд ли это будет иметь массовый характер по причине большой стоимости и по техническим причинам.При этом хочу подчеркнуть: наши операторы не боятся отправляться в районы боевых действий. Это американский подход, когда они искренне считают, что могут, сидя в Вашингтоне, всех помирить. Если бы наши дроноводы боялись, их надо было всех оставить в Москве. Но это - одна из популярных должностей. Люди туда рвутся, там можно проявить инициативу, находчивость, результативность.- Каким будет ваш прогноз по конкретным направлениям в зоне СВО? Учитывая, что мы давим и в Донбассе, и на в Сумской области.- Могу озвучить свою точку зрения, но враг, вы не поверите, на 80% собирает информацию из открытых источников. Скажу, что у нас есть те или иные оперативно-тактические группировки, которые будут применены там, где наметится успех, где будут сосредоточены возможности для преодоления первого и второго эшелонов врага, чтобы выйти на оперативный простор.Успех будет там, где командир возьмёт на себя ответственность занять тот или иной рубеж, преодолеть ту или иную переправу. Успех формируют люди, которые рискуют собой, получают ранения, гибнут.Театр военных действий будет способствовать нашему успеху. Весна и лето будут за нами.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область

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