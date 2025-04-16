https://ukraina.ru/20250416/zhelanie-prodolzhat-voynu-skryvaet-polnuyu-bespomoschnost-chem-zanyaty-ukrainskie-elity-1062538671.html

Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты

Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты - 16.04.2025 Украина.ру

Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты

В украинском политическом классе господствует предвыборная лихорадка, хотя в Офисе президента упорно отрицают вероятность выборов в скором времени. На этом фоне усиливается внутривидовая борьба, а ранее лояльные "опричники" власти вдруг почувствовали себя "оппозиционерами".

2025-04-16T05:55

2025-04-16T05:55

2025-04-16T05:55

эксклюзив

украина

запад

россия

андрей ермак

александр сырский

кость бондаренко

вооруженные силы украины

"азов"

офис президента

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О своей "оппозиции" Офису президента внезапно заявил ручной блогер Андрея Ермака Игорь Лаченков, сын судьи апелляционного суда Днепропетровска. Еще пару месяцев назад днепропетровские СМИ писали, что он активно сотрудничает с властью и пользуется поддержкой высокопоставленных должностных лиц, в частности советника президента Дмитрия Литвина. На днях 25-летний блогер потребовал отправить Андрея Ермака куда-нибудь послом. Украинские эксперты видят в этом заявку на раскрутку нового политического проекта. Украинский политолог Кость Бондаренко иронизирует, допуская, что Лаченкова захватили террористы, раз он решил кусать руку своего хозяина."Просто как-то даже обидно за Андрея Борисовича. Как в анекдоте: "Я ему карандаши, я ему фломастеры, а оно пишет "Папа - …!", - иронизирует Бондаренко.Украинские эксперты давно отмечали инфантильность и чрезмерную эмоциональность ручного блогера Ермака, но именно таких и продвигают в новые политические проекты, достаточно вспомнить Святослава Вакарчука десятилетней давности.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что поверит в оппозиционность Лаченкова, только когда тот напишет про концлагерь СБУ "Спортзал".О своей оппозиционности заявил и бывший начштаба неонацистского "Азова"* Богдан Кротевич, который на днях в интервью британской Guardian призвал главкома Александра Сырского уйти в отставку, обвинив украинское командование в выдаче преступных приказов. Особенно ему не понравилось, что в определенный момент Сырский разместил штаб неонацистского "Азова" очень близко к линии фронта. Как и Лаченков, Кротевич был ручным блогером Офиса президента, только с упором на военную тематику.Сам Кротевич недавно демобилизовался, будучи цел и невредим, чего простые военнослужащие не могут себе позволить. Ранее он заявлял о желании создать частную разведывательную компанию для сбора информации о "вражеских странах" в интересах Запада и Украины. В середине марта в интервью на заводе имени Антонова он заявлял, что Украина еще сможет победить Россию, но нужно, дескать, только провести реформы в армии, а потом можно и идти в новое контрнаступление.Экс-депутат Верховной рады и бывший "азовец" Игорь Мосийчук** считает, что тот тоже намерен идти в политику с новым проектом. "Он ушёл из ВСУ и готовится делать политическую карьеру, ему инвесторы квартирку подарили, и он критикует. Я не защищаю Сырского, к Сырскому миллион вопросов. За одну курскую авантюру я бы его расстрелял. Но если ты военный, как Кротевич, то воюй. Если ты политик, то объяви, что ты политик", - говорит Мосийчук.Он также напоминает, что недавно Кротевич получил от Рината Ахметова две квартиры в Киеве - на Борщаговке и Новопечерских Липках.Украинский телеграм-канал "Картель" пишет, что ручной "офисный военный блогер" начал обвинять Сырского во всех провалах и требует его отставки, чтобы вывести из-под удара главных виновников всех провалов на фронте - Зеленского и Ермака. "Раз снова начали торпедировать Сырского, значит на фронте и в армии всё плохо", - так характеризует "Картель" выпады неонациста.Тем не менее, судя по публичным заявлениям, практически все вероятные кандидаты и допущенные "оппозиционеры" выступают либо за продолжение войны под их "более эффективным руководством", либо – фиктивное перемирие, чтобы собраться с силами и пойти в новый контрнаступ. Таковыми являются, как Залужный, так и Буданов**, как Порошенко, так и Тимошенко, а также плеяда молодых националистов.Выпады ручных блогеров Офиса президента выглядят как попытки Андрея Ермака двинуть свои пешки, чтобы те перехватили протестные и оппозиционные настроения в обществе накануне возможных выборов. О нарастании таких настроений недавно рассказывал Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины, а ныне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей. В частности, он сказал, что в недавнем разговоре с представителями Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск, они отметили, что люди перестали верить, что они "живут и защищают справедливое государство". И особенно остро это ощущается, по его словам, на фронте.Усиливает это ощущение тотальная зависимость Украины от Запада, который может играть ей, как хочет. Украинский телеграм-канал "XUA-фото войны" подчеркивает, что за внешней демонстрацией силы прячется полная беспомощность украинских политиков, которые превратили страну в арену чужих игр."Украинская элита давно живёт в другой реальности — с личной охраной, зарубежными активами и планами на жизнь после войны. Обычным людям оставили только долг и фронт. Или долг и тыл, который давно превратили в зону риска", - пишет "XUA-фото войны". Авторы также напоминают, что любой новый "подарок" украинской элите от Запада — это напоминание, что в этой войне мнение простого украинца ничего не значит - его просто готовят к следующей волне мобилизации.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, запад, россия, андрей ермак, александр сырский, кость бондаренко, вооруженные силы украины, "азов", офис президента