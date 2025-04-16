Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты - 16.04.2025 Украина.ру
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Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты
Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты - 16.04.2025 Украина.ру
Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты
В украинском политическом классе господствует предвыборная лихорадка, хотя в Офисе президента упорно отрицают вероятность выборов в скором времени. На этом фоне усиливается внутривидовая борьба, а ранее лояльные "опричники" власти вдруг почувствовали себя "оппозиционерами".
2025-04-16T05:55
2025-04-16T05:55
эксклюзив
украина
запад
россия
андрей ермак
александр сырский
кость бондаренко
вооруженные силы украины
"азов"
офис президента
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О своей "оппозиции" Офису президента внезапно заявил ручной блогер Андрея Ермака Игорь Лаченков, сын судьи апелляционного суда Днепропетровска. Еще пару месяцев назад днепропетровские СМИ писали, что он активно сотрудничает с властью и пользуется поддержкой высокопоставленных должностных лиц, в частности советника президента Дмитрия Литвина. На днях 25-летний блогер потребовал отправить Андрея Ермака куда-нибудь послом. Украинские эксперты видят в этом заявку на раскрутку нового политического проекта. Украинский политолог Кость Бондаренко иронизирует, допуская, что Лаченкова захватили террористы, раз он решил кусать руку своего хозяина."Просто как-то даже обидно за Андрея Борисовича. Как в анекдоте: "Я ему карандаши, я ему фломастеры, а оно пишет "Папа - …!", - иронизирует Бондаренко.Украинские эксперты давно отмечали инфантильность и чрезмерную эмоциональность ручного блогера Ермака, но именно таких и продвигают в новые политические проекты, достаточно вспомнить Святослава Вакарчука десятилетней давности.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что поверит в оппозиционность Лаченкова, только когда тот напишет про концлагерь СБУ "Спортзал".О своей оппозиционности заявил и бывший начштаба неонацистского "Азова"* Богдан Кротевич, который на днях в интервью британской Guardian призвал главкома Александра Сырского уйти в отставку, обвинив украинское командование в выдаче преступных приказов. Особенно ему не понравилось, что в определенный момент Сырский разместил штаб неонацистского "Азова" очень близко к линии фронта. Как и Лаченков, Кротевич был ручным блогером Офиса президента, только с упором на военную тематику.Сам Кротевич недавно демобилизовался, будучи цел и невредим, чего простые военнослужащие не могут себе позволить. Ранее он заявлял о желании создать частную разведывательную компанию для сбора информации о "вражеских странах" в интересах Запада и Украины. В середине марта в интервью на заводе имени Антонова он заявлял, что Украина еще сможет победить Россию, но нужно, дескать, только провести реформы в армии, а потом можно и идти в новое контрнаступление.Экс-депутат Верховной рады и бывший "азовец" Игорь Мосийчук** считает, что тот тоже намерен идти в политику с новым проектом. "Он ушёл из ВСУ и готовится делать политическую карьеру, ему инвесторы квартирку подарили, и он критикует. Я не защищаю Сырского, к Сырскому миллион вопросов. За одну курскую авантюру я бы его расстрелял. Но если ты военный, как Кротевич, то воюй. Если ты политик, то объяви, что ты политик", - говорит Мосийчук.Он также напоминает, что недавно Кротевич получил от Рината Ахметова две квартиры в Киеве - на Борщаговке и Новопечерских Липках.Украинский телеграм-канал "Картель" пишет, что ручной "офисный военный блогер" начал обвинять Сырского во всех провалах и требует его отставки, чтобы вывести из-под удара главных виновников всех провалов на фронте - Зеленского и Ермака. "Раз снова начали торпедировать Сырского, значит на фронте и в армии всё плохо", - так характеризует "Картель" выпады неонациста.Тем не менее, судя по публичным заявлениям, практически все вероятные кандидаты и допущенные "оппозиционеры" выступают либо за продолжение войны под их "более эффективным руководством", либо – фиктивное перемирие, чтобы собраться с силами и пойти в новый контрнаступ. Таковыми являются, как Залужный, так и Буданов**, как Порошенко, так и Тимошенко, а также плеяда молодых националистов.Выпады ручных блогеров Офиса президента выглядят как попытки Андрея Ермака двинуть свои пешки, чтобы те перехватили протестные и оппозиционные настроения в обществе накануне возможных выборов. О нарастании таких настроений недавно рассказывал Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины, а ныне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей. В частности, он сказал, что в недавнем разговоре с представителями Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск, они отметили, что люди перестали верить, что они "живут и защищают справедливое государство". И особенно остро это ощущается, по его словам, на фронте.Усиливает это ощущение тотальная зависимость Украины от Запада, который может играть ей, как хочет. Украинский телеграм-канал "XUA-фото войны" подчеркивает, что за внешней демонстрацией силы прячется полная беспомощность украинских политиков, которые превратили страну в арену чужих игр."Украинская элита давно живёт в другой реальности — с личной охраной, зарубежными активами и планами на жизнь после войны. Обычным людям оставили только долг и фронт. Или долг и тыл, который давно превратили в зону риска", - пишет "XUA-фото войны". Авторы также напоминают, что любой новый "подарок" украинской элите от Запада — это напоминание, что в этой войне мнение простого украинца ничего не значит - его просто готовят к следующей волне мобилизации.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, запад, россия, андрей ермак, александр сырский, кость бондаренко, вооруженные силы украины, "азов", офис президента
Эксклюзив, Украина, Запад, Россия, Андрей Ермак, Александр Сырский, Кость Бондаренко, Вооруженные силы Украины, "Азов", Офис президента

Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты

05:55 16.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В украинском политическом классе господствует предвыборная лихорадка, хотя в Офисе президента упорно отрицают вероятность выборов в скором времени. На этом фоне усиливается внутривидовая борьба, а ранее лояльные "опричники" власти вдруг почувствовали себя "оппозиционерами".
О своей "оппозиции" Офису президента внезапно заявил ручной блогер Андрея Ермака Игорь Лаченков, сын судьи апелляционного суда Днепропетровска. Еще пару месяцев назад днепропетровские СМИ писали, что он активно сотрудничает с властью и пользуется поддержкой высокопоставленных должностных лиц, в частности советника президента Дмитрия Литвина. На днях 25-летний блогер потребовал отправить Андрея Ермака куда-нибудь послом. Украинские эксперты видят в этом заявку на раскрутку нового политического проекта. Украинский политолог Кость Бондаренко иронизирует, допуская, что Лаченкова захватили террористы, раз он решил кусать руку своего хозяина.
"Просто как-то даже обидно за Андрея Борисовича. Как в анекдоте: "Я ему карандаши, я ему фломастеры, а оно пишет "Папа - …!", - иронизирует Бондаренко.
Украинские эксперты давно отмечали инфантильность и чрезмерную эмоциональность ручного блогера Ермака, но именно таких и продвигают в новые политические проекты, достаточно вспомнить Святослава Вакарчука десятилетней давности.
Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что поверит в оппозиционность Лаченкова, только когда тот напишет про концлагерь СБУ "Спортзал".
О своей оппозиционности заявил и бывший начштаба неонацистского "Азова"* Богдан Кротевич, который на днях в интервью британской Guardian призвал главкома Александра Сырского уйти в отставку, обвинив украинское командование в выдаче преступных приказов. Особенно ему не понравилось, что в определенный момент Сырский разместил штаб неонацистского "Азова" очень близко к линии фронта. Как и Лаченков, Кротевич был ручным блогером Офиса президента, только с упором на военную тематику.
Сам Кротевич недавно демобилизовался, будучи цел и невредим, чего простые военнослужащие не могут себе позволить. Ранее он заявлял о желании создать частную разведывательную компанию для сбора информации о "вражеских странах" в интересах Запада и Украины. В середине марта в интервью на заводе имени Антонова он заявлял, что Украина еще сможет победить Россию, но нужно, дескать, только провести реформы в армии, а потом можно и идти в новое контрнаступление.
Экс-депутат Верховной рады и бывший "азовец" Игорь Мосийчук** считает, что тот тоже намерен идти в политику с новым проектом. "Он ушёл из ВСУ и готовится делать политическую карьеру, ему инвесторы квартирку подарили, и он критикует. Я не защищаю Сырского, к Сырскому миллион вопросов. За одну курскую авантюру я бы его расстрелял. Но если ты военный, как Кротевич, то воюй. Если ты политик, то объяви, что ты политик", - говорит Мосийчук.
Он также напоминает, что недавно Кротевич получил от Рината Ахметова две квартиры в Киеве - на Борщаговке и Новопечерских Липках.
Украинский телеграм-канал "Картель" пишет, что ручной "офисный военный блогер" начал обвинять Сырского во всех провалах и требует его отставки, чтобы вывести из-под удара главных виновников всех провалов на фронте - Зеленского и Ермака. "Раз снова начали торпедировать Сырского, значит на фронте и в армии всё плохо", - так характеризует "Картель" выпады неонациста.
Тем не менее, судя по публичным заявлениям, практически все вероятные кандидаты и допущенные "оппозиционеры" выступают либо за продолжение войны под их "более эффективным руководством", либо – фиктивное перемирие, чтобы собраться с силами и пойти в новый контрнаступ. Таковыми являются, как Залужный, так и Буданов**, как Порошенко, так и Тимошенко, а также плеяда молодых националистов.
Выпады ручных блогеров Офиса президента выглядят как попытки Андрея Ермака двинуть свои пешки, чтобы те перехватили протестные и оппозиционные настроения в обществе накануне возможных выборов. О нарастании таких настроений недавно рассказывал Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины, а ныне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей. В частности, он сказал, что в недавнем разговоре с представителями Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск, они отметили, что люди перестали верить, что они "живут и защищают справедливое государство". И особенно остро это ощущается, по его словам, на фронте.
Усиливает это ощущение тотальная зависимость Украины от Запада, который может играть ей, как хочет. Украинский телеграм-канал "XUA-фото войны" подчеркивает, что за внешней демонстрацией силы прячется полная беспомощность украинских политиков, которые превратили страну в арену чужих игр.
"Украинская элита давно живёт в другой реальности — с личной охраной, зарубежными активами и планами на жизнь после войны. Обычным людям оставили только долг и фронт. Или долг и тыл, который давно превратили в зону риска", - пишет "XUA-фото войны".
Авторы также напоминают, что любой новый "подарок" украинской элите от Запада — это напоминание, что в этой войне мнение простого украинца ничего не значит - его просто готовят к следующей волне мобилизации.
* запрещённая в РФ террористическая организация
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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ЭксклюзивУкраинаЗападРоссияАндрей ЕрмакАлександр СырскийКость БондаренкоВооруженные силы Украины"Азов"Офис президента
 
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