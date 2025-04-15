https://ukraina.ru/20250415/na-kakikh-narrativakh-vy-sidite-zelenskiy-snova-razozlil-trampa-1062538126.html

На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа

На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа - 15.04.2025 Украина.ру

На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа

Владимир Зеленский не пойдёт на мирные переговоры с Москвой. Он также считает, что команда Дональда Трампа находится в плену российской пропаганды.

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

эксклюзив

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

вооруженные силы украины

рада

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Об этом Зеленский заявил в интервью американской программе "60 минут" на телеканале CBS. Трамп пришёл в ярость от таких заявлений, за что может поплатиться не только сам Зеленский, но и американский вещатель. Президент США предложил лишить телеканал лицензии.Резкая, вызывающая риторика Зеленского в адрес американских партнеров укладывается в общую канву политики на продолжение военных действий. Почему? На этот вопрос попытались ответить эксперты в своих телеграм-каналах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковОстрые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство.Не так давно президент Украины намекал на то, что США – слабы, а Трамп – слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена "российским нарративам". Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Это явная отсылка к скандалу в Белом доме, когда Зеленский спрашивал Вэнса об источниках его информации, намекая, что тот не был на Украине и ничего не знает. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы. Мол, это опять американцы отказались от нас, а мы-то очень хотели заключить сделку и все для этого делали.Наивно полагать, что такую простую схему не видят в Вашингтоне. Видят. И делают выводы. Зеленский и до этого успел изрядно надоесть западному политическому истеблишменту. Сейчас такие уколы и обвинения в слабости становятся особенно раздражающими. Параллельно Зеленский снова начал запугивать Европу Третьей мировой войной, надеясь подтолкнуть Великобританию и Францию к скорому направлению своих контингентов на территорию Украины.И последнее, на что стоит обратить внимание – это контекст. 18 апреля завершается временное частичное прекращение огня по энергетическим объектам, которое Украина саботировала, чему есть доказательства. На этой неделе Рада продлит военное положение, что указывает на то, что Киев не готов ни к прекращению огня, ни к переговорам, ни уж тем более к выборам. 20 апреля – Пасха, которую перегрузили неоправданными надеждами и ожиданиями по вопросам прекращения огня.Украинский политик Борислав БерёзаПо интервью Зеленскому CBS News есть много вопросов. Но главный вопрос – зачем его было давать? Чтоб что? Если чтобы еще больше рассориться с Трампом, тогда понятно, что это удалось. Он в том интервью столько игл вонзил в Трампа, что реакция Дони была ожидаемой. Трамп в своем сообщении не упомянул имени Зеленского, но назвал сюжет "ложным и клеветническим", а CBS — "фейковыми новостями". Если мы понимаем, что другой власти у США не будет, то стоило ли это делать? Мне кажется, что лучше такой партнер, как США сейчас, чем без него. Я не прав? Если прав, то зачем провоцировать Трампа? Дуда, Макрон и Стармер гораздо меньше зависят от США, но ведут себя не так, как Зеленский. Почему? Потому что умнее и взрослее нашего шоумена и просчитывают последствия.Политолог Юрий БаранчикВ интервью CBS News Зеленский пожаловался на Трампа, который заставил его согласиться на прекращение огня, приостановив поставки военной помощи и разведданных, но на Россию такого давления не было, ей даже предложили снятие санкций."Мир через силу работает только в одну сторону – это в нашу, и это несправедливо".Только Зеленский не вспомнил, что это произошло после того, как он устроил скандал в Белом доме, и администрация Трампа поняла, кому нужен кнут, а кому пряник.Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина АхмедоваЗеленский, пока не остыло, дал интервью CBS News и раскритиковал новую Америку - как, мол, можно быть свидетелем наших страданий и продолжать двигать нарративы (его любимое слово) России? Как можно не понимать, что Россия агрессор? Феноменальная просто наглость. А как Америка могла не видеть 14-е марта 22-го года, когда по центру Донецка ВСУ ударили "Точкой-У"? Когда на земле лежали десятки погибших людей? Как Америка могла не видеть продавцов и покупателей донецких рынков, которых снаряды ВСУ смешивали с их пирожками и капустой? Как можно было не видеть обстрелы новогоднего катка в Белгороде? Как можно было не видеть обстрел школьного стадиона, стонущих детей там и мертвого младенца в коляске? Как можно было не видеть матерей в Белгороде, которые закрывали своих младенцев собой и гибли, а их младенцам отрывало ноги? Как можно было не видеть садистские пытки, которым ВСУ подвергало наших пленных солдат, а украинские врачи глумились над пленниками и рассказывали, что им надо отрезать гениталии? Как можно было не видеть стариков, запытанных со связанными руками в Русском Поречном? Как можно было не видеть все убийства, которые произошли в Курской области, и которые фундаментально отличаются от русских прилетов?Русские прилеты - это всегда трагичная ошибка, а убийство и пытки мирных - это целенаправленный запланированный садистский акт. Впрочем, в свете новых подробностей ещё неизвестно, Сумы - это русская ошибка или очередная украинская разработка по сливу информации о построении и создание окружения из женщин и детей. Зеленский-то в последнее время только на гибели людской попадает в западные СМИ как страдалец. То есть когда Америка Байдена не видела всего, что творили ВСУ под руководством Зеленского, его это устраивало, и себя он агрессором не считал. А сейчас перестало устраивать? Просто не надо так плотно сидеть на "нарративах".Общественный деятель Татьяна ПопПричудливый расклад: пчелы против меда, а ненька против Трампа. Зеленский дал интервью телеканалу CBS News, в котором кроме традиционной антироссийской чуши наговорил еще и ворох антитрамповских тезисов. Наехал на вице-президента Вэнса, что тот, мол, "каким-то образом оправдывает действия президента России Владимира Путина". Нажаловался, как "неправильно, что Америка пытается остаться нейтральной". И вообще, к сожалению клоуна, "в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков". Дональд интервью, похоже, посмотрел и не вдохновился. С каналом CBS News у него натянутые отношения со времен избирательной кампании, а после выступления просрочки президент США и вовсе намекнул, что за базар кто-то точно должен ответить: "Они не "новостная передача", а бесчестные политтехнологи, которые лишь маскируются под "новости" и должны нести ответственность за то, что сделали и делают".Но это их внутриамериканское продолжение разборок республиканцев с демократами. Киеву же Трамп публично пока привет не передавал. Подозреваю, что сдерживается из-за текущего диалога с Россией, в котором Вашингтону надо грамотно разыграть украинскую карту. Вот только надолго ли хватит этой сдержанности? Зеленский таким выходками явно провоцирует республиканца. Глобалистам такое, конечно, на руку, а вот Украине и остаткам ее государственности – скорее нет.Также на эту тему: Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного"

сша

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, вооруженные силы украины, рада