На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года - 15.04.2025 Украина.ру
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На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года - 15.04.2025 Украина.ру
На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
Сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, она не сможет поддерживать Киев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-04-15T20:50
2025-04-15T20:50
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В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства.По мнению Суслова, итоги встречи оказались достаточно предсказуемы. Европа привержена продолжению конфликта и категорически не стремится идти на мирное урегулирование через диалог с Россией и выполнение ее условий.По мере ослабления вовлеченности США в помощь Украине, особенно в части предоставления техники и вооружений, и учитывая нежелание американцев выделять Киеву пакеты помощи после того, как закончатся "байденовские транши", Европа пытается нарастить свои собственные усилия, подчеркнул эксперт.Суслов отметил, что сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, Европа не сможет поддерживать Киев, добавил он."Только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, россия, суслов, борис писториус, владимир зеленский, рамштайн, украина.ру, нато, спонсоры, брюссель
Новости, Европа, Украина, Россия, Суслов, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Рамштайн, Украина.ру, НАТО, спонсоры, Брюссель

На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года

20:50 15.04.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, она не сможет поддерживать Киев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.
Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства.
По мнению Суслова, итоги встречи оказались достаточно предсказуемы. Европа привержена продолжению конфликта и категорически не стремится идти на мирное урегулирование через диалог с Россией и выполнение ее условий.
По мере ослабления вовлеченности США в помощь Украине, особенно в части предоставления техники и вооружений, и учитывая нежелание американцев выделять Киеву пакеты помощи после того, как закончатся "байденовские транши", Европа пытается нарастить свои собственные усилия, подчеркнул эксперт.
Суслов отметил, что сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, Европа не сможет поддерживать Киев, добавил он.
"Только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 19:30
Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариантПлан Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Предлагать России такие условия в год 80-летия нашей Великой Победы тем более неприемлемо.
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НовостиЕвропаУкраинаРоссияСусловБорис ПисториусВладимир ЗеленскийРамштайнУкраина.руНАТОспонсорыБрюссель
 
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Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
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