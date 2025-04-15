На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, она не сможет поддерживать Киев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства.
По мнению Суслова, итоги встречи оказались достаточно предсказуемы. Европа привержена продолжению конфликта и категорически не стремится идти на мирное урегулирование через диалог с Россией и выполнение ее условий.
По мере ослабления вовлеченности США в помощь Украине, особенно в части предоставления техники и вооружений, и учитывая нежелание американцев выделять Киеву пакеты помощи после того, как закончатся "байденовские транши", Европа пытается нарастить свои собственные усилия, подчеркнул эксперт.
Суслов отметил, что сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, Европа не сможет поддерживать Киев, добавил он.
"Только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
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