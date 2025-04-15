https://ukraina.ru/20250415/na-obespechenii-u-evropy-suslov-o-tom-pochemu-ukrainu-zhdet-totalnyy-razgrom-po-obraztsu-9-maya-1945-1062535092.html

На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года

На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года - 15.04.2025 Украина.ру

На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года

Сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, она не сможет поддерживать Киев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

2025-04-15T20:50

2025-04-15T20:50

2025-04-15T20:50

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В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства.По мнению Суслова, итоги встречи оказались достаточно предсказуемы. Европа привержена продолжению конфликта и категорически не стремится идти на мирное урегулирование через диалог с Россией и выполнение ее условий.По мере ослабления вовлеченности США в помощь Украине, особенно в части предоставления техники и вооружений, и учитывая нежелание американцев выделять Киеву пакеты помощи после того, как закончатся "байденовские транши", Европа пытается нарастить свои собственные усилия, подчеркнул эксперт.Суслов отметил, что сейчас Европа становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ. При этом самостоятельно, без США, Европа не сможет поддерживать Киев, добавил он."Только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.О том, на что рассчитывает Келлог, предлагая России неприемлемый вариант "раздела Украины" — в материале "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/1062514960.html

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