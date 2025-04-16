https://ukraina.ru/20250416/situatsiya-rastyanetsya-nadolgo-zhivov-obyasnil-pochemu-ukraina-prodolzhit-nalegat-na-prigraniche-rf-1062532814.html

Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ

Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ - 16.04.2025 Украина.ру

Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ

Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо ВС РФ будут дальше продвигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-16T04:45

2025-04-16T04:45

2025-04-16T11:52

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В Курской области ВС РФ осталось освободить от ВСУ лишь два населенных пункта — хутор Олешню и село Горналь в Суджанском районе."А я не уверен, что противник даст нам их высвободить. С чего бы вдруг? Украина специально открыла этот фронт, чтобы отвлечь наиболее боеспособные наши подразделения", — отметил эксперт.Он добавил, что до Суджи спецназ "Ахмат" наступал на Волчанск, там же воевала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России.При этом боеспособный феодосийский 56-й полк ВДВ двигал фронт на Запорожье, отметил Живов, уточнив, что там же работала 810-я бригада морской пехоты. Поэтому Украина будет делать все, чтобы Россия не смогла вывести силы из Курской области, подчеркнул обозреватель."Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо мы будем дальше двигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Эта ситуация растянется надолго", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О многозадачности операторов БПЛА, работе по целям с помощью "мавика", доставке грузов на "ноль" и поддержке штурмовиков — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/kavaler-ordena-muzhestva-fedor-geraschenko-segodnya-nashi-deti-dayut-nam-iz-svoikh-kopilok-dengi-na-tanki-1062522252.html

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