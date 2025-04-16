Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ - 16.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250416/situatsiya-rastyanetsya-nadolgo-zhivov-obyasnil-pochemu-ukraina-prodolzhit-nalegat-na-prigraniche-rf-1062532814.html
Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ
Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ - 16.04.2025 Украина.ру
Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ
Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо ВС РФ будут дальше продвигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-16T04:45
2025-04-16T11:52
новости
россия
украина
белгородская область
алексей живов
украина.ру
"ахмат"
волчанск
запорожье
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061838718_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_d2c71440aea630623c9e56991937994a.jpg
В Курской области ВС РФ осталось освободить от ВСУ лишь два населенных пункта — хутор Олешню и село Горналь в Суджанском районе."А я не уверен, что противник даст нам их высвободить. С чего бы вдруг? Украина специально открыла этот фронт, чтобы отвлечь наиболее боеспособные наши подразделения", — отметил эксперт.Он добавил, что до Суджи спецназ "Ахмат" наступал на Волчанск, там же воевала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России.При этом боеспособный феодосийский 56-й полк ВДВ двигал фронт на Запорожье, отметил Живов, уточнив, что там же работала 810-я бригада морской пехоты. Поэтому Украина будет делать все, чтобы Россия не смогла вывести силы из Курской области, подчеркнул обозреватель."Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо мы будем дальше двигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Эта ситуация растянется надолго", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О многозадачности операторов БПЛА, работе по целям с помощью "мавика", доставке грузов на "ноль" и поддержке штурмовиков — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250415/kavaler-ordena-muzhestva-fedor-geraschenko-segodnya-nashi-deti-dayut-nam-iz-svoikh-kopilok-dengi-na-tanki-1062522252.html
россия
украина
белгородская область
волчанск
запорожье
сумская область
суджа
курская область
белгород
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061838718_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_3fbd3f15157fc71a2cbc613766e67f77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белгородская область, алексей живов, украина.ру, "ахмат", волчанск, запорожье, сумская область, суджа, курская область, белгород, курск, война, война на украине, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, Алексей Живов, Украина.ру, "Ахмат", Волчанск, Запорожье, Сумская область, Суджа, Курская область, Белгород, Курск, война, война на Украине, СВО, Спецоперация

Ситуация растянется надолго: Живов объяснил, почему Украина продолжит "налегать" на приграничье РФ

04:45 16.04.2025 (обновлено: 11:52 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо ВС РФ будут дальше продвигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
В Курской области ВС РФ осталось освободить от ВСУ лишь два населенных пункта — хутор Олешню и село Горналь в Суджанском районе.
"А я не уверен, что противник даст нам их высвободить. С чего бы вдруг? Украина специально открыла этот фронт, чтобы отвлечь наиболее боеспособные наши подразделения", — отметил эксперт.
Он добавил, что до Суджи спецназ "Ахмат" наступал на Волчанск, там же воевала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России.
При этом боеспособный феодосийский 56-й полк ВДВ двигал фронт на Запорожье, отметил Живов, уточнив, что там же работала 810-я бригада морской пехоты. Поэтому Украина будет делать все, чтобы Россия не смогла вывести силы из Курской области, подчеркнул обозреватель.
"Либо противник продолжит налегать на Курскую и Белгородскую области, либо мы будем дальше двигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу. Эта ситуация растянется надолго", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
О многозадачности операторов БПЛА, работе по целям с помощью "мавика", доставке грузов на "ноль" и поддержке штурмовиков — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам" на сайте Украина.ру.
Фёдор Геращенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15 апреля, 08:59
Кавалер ордена Мужества Федор Геращенко: Сегодня наши дети дают нам из своих копилок деньги на танки
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаБелгородская областьАлексей ЖивовУкраина.ру"Ахмат"ВолчанскЗапорожьеСумская областьСуджаКурская областьБелгородКурсквойнавойна на УкраинеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
20:15"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
20:00"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
19:50На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко
19:44Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
19:30Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
19:30Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
19:29НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
18:48Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
18:48А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение
18:27Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
18:13Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
18:04Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам
17:52"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим
17:46Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
17:44С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев
17:14Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
17:02Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
16:53Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Лента новостейМолния