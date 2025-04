https://ukraina.ru/20250416/1062534671.html

Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней

Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней

Владимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.Дональд Трамп заявил, что в войне на Украине виноваты трое: Владимир Путин, Владимир Зеленский и Джо Байден. Таким образом во время встречи 14 апреля в Овальном кабинете с президентом Сальвадора он прокомментировал свою оценку действиям России в Сумах.— Грег, как вы считаете, удар России по Сумам может повлиять на переговоры США и России в негативном контексте?— Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха за то, что там проходило награждение военных. То есть российский удар пришелся по военным, а не гражданским целям.Трамп, в свою очередь, назвал эту ситуацию ошибочной. Таким образом, думаю, ничего драматического за этим ударом по Сумам не последует.— В то же время британское издание The Times 11 апреля опубликовало интервью спецпосланника президента США Кита Келлога, в котором тот заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". Ранее Келлога отстранили от участия в переговорах по Украине. На ваш взгляд, что значат его слова? Кому они адресованы? России, США, Украине? Или это желание реабилитироваться за отстранение?— За интервью The Times последовало извинение Келлога, который сказал, что его не так поняли, он, дескать, не то имел в виду: извините, это был не я.Как вы правильно заметили, Келлог, который отстранен от всех серьезных обсуждений по украинскому кризису, хочет проявить инициативу и остаться в переговорном процессе. То есть остаться человеком, который близок и полезен президенту Трампу. Поэтому он выходит с такими инициативами, говорит такие вещи, за которые потом приходится извиняться.Уверен, за этим заявлением не стоит позиция администрации Трампа.— Но Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год. Как говорят эксперты, это стандартная процедура, которая автоматически продлевается каждый год. Это значит, что поводов для отмены ограничений сейчас у Трампа нет?— Во-первых, я бы хотел сказать одну интересную вещь, которую я узнал сегодня. Оказывается, все финансовые рынки мира ждут момента, когда Трамп проснется и что-то напишет в своих социальных сетях. Как только он что-то напишет, все акции начинают подниматься или опускаться. Это довольно интересное наблюдение финансистов.А по поводу того, что вы спросили... У каждого из нас есть своя система координат, система ценностей, и так далее. У Трампа она может быть утром одна, днем другая, вечером третья. Уследить за сменой координат, настроений президента Трампа в течение дня многие журналисты и мировая пресса не успевают — так же, как и мировые рынки. Поэтому каждый день несет что-то свежее, неопределенное, непредсказуемое. Нам остается только ждать, когда проснется Трамп и в каком настроении он будет.— А недавний обвал доллара его разве не взбодрил?— Это его цель — дешевый доллар. Чем дешевле доллар, тем выше конкурентоспособность американских товаров. У Трампа несколько задач. Дешевый доллар — это раз. И дешевая нефть — это два. Вот он и идет этим путем. И я думаю, что довольно неплохо у него все получается.Потому что дешевый доллар ему нужен для торговли, а дешевая нефть — для мощных объемов работы с искусственным интеллектом. Дешевая энергия — одно из ключевых положений мощной разработки искусственного интеллекта.— Трамп идет по своей программе, точно так и переговорные процессы между США и Россией двигаются вперед. На прошлой неделе Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге. Ранее прошел еще ряд встреч по налаживанию отношений стран, в том числе по украинскому кризису. Что, на ваш взгляд, стоит выделить из этого как наиболее важное? Мы вообще продвинулись хоть куда-то?— Во-первых, учитывая, что встреча шла 4,5 часа (то есть Путин выделил немало времени для Уиткоффа), видимо, им было что обсудить.Во-вторых, Уиткофф заявил, что партнерские отношения США и России способствуют их стабилизации; что найдены какие-то общие интересы. Если ему верить, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.Как говорят многие корреспонденты The New York Times, The Financial Times, Reuters речь идет либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству Трампа исполняется 100 дней. То есть где-то в период десяти дней возможно прекращение огня. Есть эксперты, которые считают, что это произойдет к 9 мая. Получается, есть три даты, посмотрим.Но отношения между Россией и Соединенными Штатами явно вышли на другой уровень. Они разговаривают друг с другом, слышат и понимают друг друга, явно готовы выйти на новый этап отношений.— Но все-таки, как эти улучшения переговорного процесса пересекаются с заявлениями и обвинениями Трампом России?— Кремль прекрасно понимает, что у Трампа, кроме отношений с Россией, есть еще много проблем. Впереди у президента США выборы — в ноябре 2026 года. Ему нужно не только удержать электорат, Конгресс, Сенат в республиканском большинстве, но еще желательно увеличить это большинство, чтобы продолжать проводить реформы, и так далее.Поэтому это [все обвинения и санкции против России] явно сделано в сторону части внутреннего электората Соединенных Штатов, который не пророссийский. Я думаю, что это такая перчатка с барской руки — вот возьмите, это вам.Опять же, учитывая, что Демократическая партия Соединенных Штатов антироссийски настроена, а некоторые проекты в Конгрессе и в Сенате необходимо поднимать двухпартийным большинством, действия Трампа — шаг в сторону демократов.— А что у Трампа с Зеленским? Тем более, что на днях Зеленский дал интервью американскому каналу, где заявил, что в Вашингтоне слишком сильно работают российские нарративы. Трамп рассердился на канал. Сделка-то по редкоземам стоит на месте...— Во-первых, сделка по редкоземельным металлам не состоялась, это уже как минимум. Во-вторых, эта программа "60 минут" на CBS — одна из самых высокорейтинговых передач на американском телевидении. Трамп, конечно, взъярился, когда это все увидел.В-третьих, я думаю, что разговор идет о том, что Зеленский все, закончился, его нет. Я думаю, для Трампа его больше не существует как политической фигуры. Что касается самого Зеленский, то он ищет возможность получить гарантии и уйти с политической сцены. Я думаю, мы скоро увидим нового лидера на Украине, который сменит Зеленского.Это значит, что на Украине, видимо, все-таки в октябре пройдут выборы. То есть Зеленский и Трамп оба готовятся, правда, к разным вещам. Трамп — к новому политическому имиджу Украины, а Зеленский — к отставке.— Вы считаете, что сейчас на Украине есть какие-то лидеры, которые смогли бы сменить Зеленского и от этого был бы какой-то эффект?— Думаю, такие есть. Например, глава Рады Руслан Стефанчук, или бывший ее спикер Дмитрий Разумков. Есть еще два-три человека, которые адекватно устраивают всех. Приход этих людей к власти способствовал бы резкому ускорению договорного процесса между Россией и Украиной.— Еще одна тема, которую не могу не упомянуть. Такое ощущение, что Китай решил дать Америке бой. Что скажете на это?— Китай не просто бой решил дать. Сегодня Bloomberg опубликовало сообщение (пока не подтвержденное), что китайское руководство дало команду своим авиалиниям не покупать больше самолеты Boeing. Это даже не бой, это уже экономическая война. Но посмотрим, чем это все закончится. И у тех, и у других есть возможности здорово насолить друг другу.В то же время, согласно материалам, которые я читал в Bloomberg и Financial Times, предприниматели из Китая стали резво наращивать производство в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Кампучия, куда уже потекли миллиарды китайских юаней. Не зря вчера генсек Компартии Китая отбыл с визитом по этим странам.Я думаю, что такие поездки связаны с переходом многих китайских компаний на другие территории, с тем, чтобы избежать прямых тарифов, введенных Соединенными Штатами.В то же время, все-таки объем торговли между Америкой и Китаем худо-бедно составляет 650–700 миллиардов долларов. Это огромные цифры. И в Китае, например, уже начались массовые конфликты на многих мероприятиях, что, конечно не улучшает популярность нынешнего правительства КНР.— Кстати, а почему Зеленский так активно качает тему участия китайцев в войне на стороне России? Хотя, нечего скрывать, что Китай продает дроны в одинаково промышленных количествах и русским, и украинцам.— Зеленский хочет показать своему единственному могущественному союзнику Евросоюзу, что его истинный друг на данный момент не Китай и Америка, а Украина. И поэтому Украину надо любить, поддерживать, холить и лелеять. Дескать, это страна-барьер, которая спасет Евросоюз.Вдруг русские танки двинутся на Париж, на Берлин и в остальную Европу, а тут выступит украинская армия и спасет ЕС.— Интересный фантастический фильм получается… А что в самой Европе происходит, Грег? Вы же только вернулись оттуда?— Да, я посетил Венгрию, Австрию и Сербию. В Венгрии абсолютно пророссийские настроения, причем с кем бы я ни говорил на улицах. Австрия все-таки более проукраинская. Ну, и Сербия, конечно, тоже пророссийская. Единственное, что молодежь, которая там устраивает бузу, спит и видит, как вступить в Евросоюз.По ценам ситуация — московские цены в Будапеште, в Белграде, в Вене — на все: на еду, лекарства и другие товары.

