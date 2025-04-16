Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин - 16.04.2025 Украина.ру
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Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин
Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин - 16.04.2025 Украина.ру
Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин
Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги и перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-16T04:30
2025-04-16T11:34
новости
оскол
россия
купянск
геннадий алехин
наступление
харьковская область
купянское направление
днепропетровск
кировоградская область
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В зоне СВО украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп противника, сообщил эксперт.Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском и северо-западнее Харькова, добавил собеседник издания."Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов", — подчеркнул Алехин. Это поможет заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг, добавил он.ВСУ не могут распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты противника с высоты в несколько километров, отметил Алехин."Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250415/polnoch-xxi-vek-oblik-voyny-1062512770.html
оскол
россия
купянск
харьковская область
купянское направление
днепропетровск
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Новости
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новости, оскол, россия, купянск, геннадий алехин, наступление, харьковская область, купянское направление, днепропетровск, кировоградская область, сво, спецоперация, война, война на украине, герань, плацдарм
Новости, Оскол, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, наступление, Харьковская область, Купянское направление, Днепропетровск, Кировоградская область, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Герань, плацдарм

Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин

04:30 16.04.2025 (обновлено: 11:34 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги и перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В зоне СВО украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп противника, сообщил эксперт.
Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском и северо-западнее Харькова, добавил собеседник издания.
"Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов", — подчеркнул Алехин.
Это поможет заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг, добавил он.
ВСУ не могут распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты противника с высоты в несколько километров, отметил Алехин.
"Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Подготовка операторов БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15 апреля, 05:52
Полночь, XXI век: облик войныНынешний конфликт на Украине сломал очень много схем и суждений, ещё недавно казавшихся незыблемыми. И еще будет продолжать ломать, поскольку итоги конфликта будут изучаться и внедряться в подготовку войск и задачи ВПК ещё очень и очень долго. В конце концов сами боевые действия ещё не завершились и, вполне вероятно, мы ещё увидим немало сюрпризов
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Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
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