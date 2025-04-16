https://ukraina.ru/20250416/rasshirenie-platsdarmov-v-storonu-velikogo-burluka-i-borovoy-pozvolit-perebit-logistiku-vsu--alekhin-1062542529.html

Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин

Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин - 16.04.2025 Украина.ру

Расширение плацдармов в сторону Великого Бурлука и Боровой позволит перебить логистику ВСУ — Алехин

Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги и перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-16T04:30

2025-04-16T04:30

2025-04-16T11:34

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оскол

россия

купянск

геннадий алехин

наступление

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купянское направление

днепропетровск

кировоградская область

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В зоне СВО украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп противника, сообщил эксперт.Российская армия усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском и северо-западнее Харькова, добавил собеседник издания."Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов", — подчеркнул Алехин. Это поможет заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг, добавил он.ВСУ не могут распознать "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты противника с высоты в несколько километров, отметил Алехин."Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/polnoch-xxi-vek-oblik-voyny-1062512770.html

оскол

россия

купянск

харьковская область

купянское направление

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