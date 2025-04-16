https://ukraina.ru/20250416/khochu-zhit-v-rossii-aline-navegantes-iz-brazilii-o-tom-pochemu-rossiya--eto-tozhe-globalnyy-yug-1062541789.html

Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг

Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг - 16.04.2025 Украина.ру

Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг

Алине Навегантес приехала в Санкт-Петербург из Бразилии, чтобы посмотреть город, где произошла первая в мире социалистическая революция, где пел Виктор Цой и снимал кино Балабанов. Через две недели она решила остаться в России навсегда.

2025-04-16T07:50

2025-04-16T07:50

2025-04-16T07:50

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С Амазонки на НевуАлине родилась в городе Белен — это столица штата Пара на северо-востоке страны, большой город в сердце Бразильской Амазонии."Когда я говорю, что я из Амазонии, люди думают, что я жила в джунглях, — улыбается она, — но Белен — это второй по величине город в регионе, порядка двух миллионов человек".Позже Алине переехала в столицу — в Бразилиа, где училась, получила степень бакалавра, а затем и магистра. Работала преподавателем социологии в средней школе при правительстве Бразилии. Также работала руководителем проектов в международном НКО, занималась различными проектами в области искусства и психического здоровья в Латинской Америке."И еще я всегда занимался переводами. Так что у меня всегда было несколько мест работы. У меня была очень комфортная жизнь, полная интересных дел".Еще подростком Алине хорошо выучила английский и испанский и это открыло ей в Бразилии много дверей. А в 21 год она начала путешествовать по миру. Примерно за десять лет побывала более чем в 30 странах, так что путешествия заняли значительную часть ее жизни. Естественно, интересовалась культурами и языками, и в конечном итоге влюбилась в русскую культуру. Период пандемии Алине провела в Бразилии, тогда и начала читать русскую литературу, смотреть фильмы на русском языке, слушать русские группы. Это в значительной степени и привело ее в Россию после того, как пандемия закончилась.— Какие русские фильмы ты любишь?— Что ж, сейчас увидите…Показывает татуировки.— Я большой поклонник фильмов Балабанова, особенно фильма "Брат", особенно второй части. Я люблю Данилу, люблю актера Сергея Бодрова, потому что для меня он олицетворяет нечто такое, с чем мне даже нравится отождествлять себя. Нечто такое, когда со стороны ты кажешься очень жестким, но, если люди узнают тебя немного глубже, они смогут увидеть другие, более чувствительные, черты твоей личности.Алине и раньше много знала о России, потому что в университете изучала общественные науки: политологию, антропологию, социологию, историю."В моем университете, — объясняет она, — между социологами всегда шли яростные баталии о том, кто марксист-ленинец, кто сталинист, а кто троцкист. В Бразилии, знаете ли, это действительно большая проблема. Я всегда была марксистом-ленинцем, а потому неизбежно интересовалась Россией".Но с современной российской культурой она познакомилась через фильмы Балабанова и советские рок-группы, такие, как "Кино". Об этой части русской культуры она узнала только во время пандемии. А когда пандемия закончилась, Алине купила билет на самолет.Три года и три месяца"На самом деле сначала я приехала в Россию не для того, чтобы остаться жить. В мои планы входило провести две недели в Санкт-Петербурге и одну неделю в Москве. А потом у меня уже был билет в Египет, чтобы провести пару недель в Каире, после чего я собиралась вернуться домой в Бразилию. Таков был план. У меня не было никаких ожиданий. Я просто подумала, что хорошо бы поближе познакомиться с родным городом Виктора Цоя, узнать, где снимали фильм "Брат". И, конечно, понять город, в котором произошла первая в мире социалистическая революция. Я хотела увидеть исторические места".Но стоило только ей провести пару недель в Санкт-Петербурге, как планы поменялись.Алине приехала в Россию в январе в джинсах и свитере."Я раньше бывала в Сербии и Германии, поэтому представляла себе, что такое зима. Но такой зимы я себе не представляла. Я выросла в очень жарком городе, где круглый год около 32 градусов тепла. У нас нет ни зимы, ни осени. А зима в России была самой суровой зимой в моей жизни".Но дело, конечно, не в зиме. Просто Алине влюбилась в город. И в людей."Я, если честно, представляла себе русских очень суровыми. Думала, что здесь никто даже не улыбается. А оказалось, что все очень дружелюбные, пригласили меня домой, накормили, вообще все для меня сделали. Я была потрясена. Я не думала, что русские такие. Ведь я выросла на американских фильмах, где русские обычно очень серьезные и жесткие".Тогда она отменила рейс в Каир и решила задержаться в России. А потом подумала — я же работаю удаленно, зачем мне вообще возвращаться в Бразилию? Вопрос стоял лишь в легализации. Без гражданства можно было остаться только на три месяца в качестве туриста. А на второй месяц ее пребывания в России началась специальная военная операция."Было очень страшно и непонятно, что дальше. Я пошла в иммиграционный центр в Санкт-Петербурге и объяснила свою ситуацию. И мне пошли навстречу и продлили право на пребывание в России при условии наличия регистрации. Я нашла друзей, которые зарегистрировали меня у себя дома".С тех пор прошло три года. Сейчас Алине нужно каждые три месяца выезжать за границу, проводить там месяц, а затем возвращаться. Способов в какие-то удобоваримые сроки получить российское гражданство для людей из дружественных стран БРИКС почти не существует. Варианта, по сути, два: квота, которую нужно ждать бесконечное количество времени (но Алине прямо сейчас вряд ли сдаст экзамен по русскому языку), или выйти замуж за гражданина РФ и родить ребенка. Второй вариант наиболее реалистичный.Любовь преображаетСо своим молодым человеком — Артемом — Алине познакомилась два с половиной года назад в соцсетях. Артем сам иммигрант, правда русский — из Казахстана. Родители уехали туда еще в советские времена на поднятие целины. Но образование он получил в Томске, а в 2016-2017 годах ездил в США по программе Work and Travel."Ну и там в меня проникли эти вот американские ценности, — говорит он. — Я стал мечтать переехать в Америку или куда-то еще на Запад".Встреча с Алине изменила не только его жизнь, но и его самого."Она больше русская, чем большинство русских, которых я знаю, — объясняет Артем. — Когда она впервые услышала песню "Темная ночь", потом неделю ходила и ее напевала. Как человек с Амазонки, который катался по Европе, жил в Лондоне, решил навсегда связать свою судьбу с Россией — это просто удивительно. Она очень политизированная, я тоже политикой увлекался, правда, либеральным направлением, так что много обсуждали и много спорили. Со временем я через бой и через боль принял ее позицию и вообще преобразился".Но проблема с гражданством никуда не девается. У Артема сейчас ВНЖ, с Алине все гораздо сложнее. Особая двусмысленность ситуации в том, что жители недружественных стран сейчас могут получить ВНЖ в России, по сути, подав одно заявление, а для граждан тех стран, у которых хорошие отношения с Россией, ничего подобного не предусмотрено. Возможно, со временем это изменится. Алине и Артем, по крайней мере, на это надеются."Европа для меня — самое худшее, — говорит Алине. — Я даже чувствую запах русофобии. И из-за моих татуировок у меня уже были проблемы с украинцами в Эстонии. Они увидели их и стали оскорблять меня за мои пророссийские взгляды. В последний раз, когда я была в Эстонии, я допустила ошибку и сказала "спасибо" по-русски, на что мне ответили, что мне надо быть осторожнее с русским языком, а то меня могут даже посадить в тюрьму. Чушь какая-то, как это возможно?"Немного говорить по-русски она научилась еще в Бразилии — выиграла приз в конкурсе, который проводило посольство России. Нужно было ответить на вопрос, почему ты хочешь изучать русский язык. Для десяти человек, давших лучшие ответы — бесплатный курс. Алине написала о своей любви к группе "Кино" и о том, что она хочет понять ее тексты. Ответ попал в десятку самых интересных, и перед поездкой в Россию девушка прошла трехмесячный языковой курс."Это сильно помогло, потому что оказалось, что в России большинство людей не говорит на английском. Я понимала, что это так, но не говорит даже значительная часть молодежи"Позже Алине стала посещать разговорные клубы в Санкт-Петербурге, куда ходят люди, которые хотят общаться на английском.Социальное неравенство в России меньше, чем в Бразилии— Твоя семья в Бразилии?— Да, вся семья.— А что они думают о том, что ты остаешься в России во время СВО?— Ну, я не вполне обычный человек. Моя семья всегда это понимала и уважала, особенно, потому что я очень хорошо училась в школе и университете. Я всегда была хорошей студенткой, и родители мной восхищались. Они гордились мной и когда я начала путешествовать по миру на свои собственные деньги — я получала стипендии и академические премии. Поэтому, когда я решила приехать в Россию, моя мама была очень счастлива, ведь она, конечно же, так много слышала о русском балете, русской литературе. Она считает, что это прекрасно и мне будет интересно.А потом, когда началась специальная военная операция, родители сначала немного испугались, но они доверяют мне больше всего на свете. Например, если я говорю им, что это безопасно, они соглашаются — хорошо, значит это безопасно. У нас очень уважительные отношения и никогда не было такого, чтобы от меня требовали вернуться домой. Скорее они слушают, что я рассказываю о ситуации, и могут посоветовать, как поступать в тех или иных случаях.— В чем разница между жизнью в Бразилии и в России?— В Петербурге потрясающее качество жизни. И очень безопасно. Можно ходить, где угодно, не опасаясь, что тебя ограбят. Знаете, для нас, бразильцев, это очень важно. В Бразилии, когда вы идете по улице и слышите сзади шум мотоцикла, вы сразу пугаетесь. Потому что обычно грабители используют мотоциклы, чтобы подъехать к вам и забрать ваш телефон или сумочку, что угодно. Я долго жила в Бразилиа — столице, где в общем-то безопаснее, чем в моем родном городе, но все равно разница с Петербургом значительная. Да даже с Европой. Недавно я пару недель провела в Афинах и мне показалось, что я вернулась в Бразилию. Мне знакомые все время говорили, что нужно быть осторожной, когда ходишь по улицам. Именно так мы говорим в Бразилии.Есть еще одна вещь, которую я просто обожаю в Санкт-Петербурге. Это множество театров, кинотеатров и вообще мест, где можно приобщиться к искусству. Здесь гораздо легче встретить людей, которые любят смотреть фильмы, по-настоящему смотреть фильмы, а не просто какие-то блокбастеры вроде Marvel. Люди здесь действительно любят искусство. И в Бразилии, конечно, тоже есть люди такого типа, но это такая маленькая ниша, такой небольшой средний класс, университетский. В Петербурге же вы можете взять такси и поговорить о фильмах с водителем. Ну, если это, конечно, русский водитель. Но даже, если это человек другой национальности, ему тоже очень часто есть, что сказать по этому поводу. И, конечно, социальное неравенство в России гораздо меньше, чем в Бразилии.Мне нравится, что здесь людям стало доступнее то, что в моей стране является привилегией: от искусства до транспорта. Здесь так много возможностей добраться куда угодно. Вы можете сесть на трамвай, вы можете сесть на метро, которое никогда не бывает таким переполненным, как в Бразилии, особенно в Сан-Паулу. В Бразилии в принципе жизнь дороже. А какая здесь сфера обслуживания! Здесь каждое кафе выглядит для нас, бразильцев, как роскошный ресторан.Впрочем, Бразилия — очень молодая страна. Нам еще предстоит решить целую гору проблем, которые в России были решены еще во времена социалистической революции. Мы все еще можем когда-нибудь выйти на уровень России, но это наверняка будет долгий путь.И вот еще, я специально ездила в Москву, чтобы посмотреть на метро. Это такие эмоции! Иногда я просто плачу, когда вижу там все эти советские скульптуры. Московское метро — это такая машина времени, которая переносит куда-то в лучшие дни.Русские не понимают, что они — Глобальный ЮгЕсть, правда, и пара вещей, которые Алине не вполне понравились. Например, отношение целого ряда патриотичных инфлюенсеров к мигрантам из Средней Азии."Я никогда не видела, чтобы они создавали какие-то проблемы, — говорит Алине. — Мне есть с чем сравнить. В той же Греции можно сойти с ума, мигранты похожи на албанскую мафию, они кричат на тебя, ни во что не ставят, а местные отвечают ненавистью и ксенофобией. Я просто чувствовала себя как в аду. А потом я попала в Россию, и я вижу, что здесь такая мирная обстановка, а мигранты — трудолюбивые люди. Я уверена, если бы сюда приехали греки, они бы сказали русским, что им повезло с такими мигрантами. С ситуацией в Европе или США это просто невозможно сравнить. В России совсем другие проблемы. Поэтому мне кажется нелепым, когда россияне перенимают западную правую риторику в отношении своих мигрантов. Это глупо".Еще ее не очень приятно удивило, что российская молодежь от 20 до 30 лет совершенно ничего не знает ни о Латинской Америке, ни о Глобальном Юге в целом: "Такое ощущение, что сюда не приходят новости или люди просто их не ищут".Алине убеждена, что, если бы в России стало больше таких иностранцев, как она, стало бы больше возможностей для обмена мнениями и опытом, в России уменьшилось бы количество либеральной, как она говорит, молодежи, на которую влияет Европа."Им кажется, что у всего мира либеральные проевропейские взгляды, но это не так. Мир намного больше Европы. Я бы очень хотела, чтобы у молодых россиян было больше возможностей встречаться с молодыми латиноамериканцами. Русские не понимают, что они — Глобальный Юг. Они застряли в европейском мышлении, в пузыре европейских СМИ. Они ничего не знают о Китае, Африке, Индии. Они не слышат голосов оттуда. Но, когда они встречают латиноамериканцев, они чувствуют, что мы похожи, что мы вместе страдаем от одних и тех же последствий капитализма. Так что мы не одиноки, весь мир не против нас. Европейцы заставляют нас думать, что это так, но это не так. В Бразилии, каждый раз, когда я приезжаю туда, все задают мне тысячи вопросов о том, как живется в России. Интерес бразильцев к жизни в России огромен. Они любят Россию. Они хотели бы побывать в России, хотя это и очень далеко".Приезд президента Бразилии Лулы да Силва в Москву на 9 мая Алине считает очень важным событием. Она говорит, что Бразилия — не вполне суверенная страна, поэтому Лула не может публично озвучить, что он на самом деле думает по поводу, например, специальной военной операции. Он вынужден играть по правилам, потому что не хочет, чтобы против Бразилии ввели санкции. Кроме того, по словам Алине, среди бразильских дипломатов и политиков много атлантистов, которые вряд ли являются теми людьми, с которыми можно добиться суверенитета для своей страны."Лула находится в опасности, потому что, если он предпримет какие-то шаги, которые будут в США расценены как чрезмерно суверенные, его могут просто устранить. Болсонару сейчас не может быть переизбран из-за преступлений, в которых его обвиняют, но есть и другие. Они поддерживают администрацию Трампа, они любят США и их цели противоположны тому, чего мое поколение, выросшее при Луле, ожидает от Бразилии. Так что в ближайшее время у нас в Бразилии будет много проблем, но я рада, что президент Лула приедет в Россию на 9 мая, несмотря на негативную реакцию на это со стороны проамериканских и проевропейских СМИ. И я надеюсь, что он сможет открыто сказать все, что думает".Почему Россия ценна для прогрессивных иностранцев — в материале "Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске"

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