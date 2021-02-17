Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть звание «Герой Украины» пособнику нацистов Степану Бандере. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости

Не Бандера: Затулин назвал настоящих героев Украины © РИА Новости, Нина Зотина

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство». Однако уже через три месяца, в апреле 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания героя незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

В 2019 году Зеленский называл Бандеру «неоспоримым героем».

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.