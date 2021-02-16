В частности, уточнил эксперт, речь идет о конституционной реформе и Союзном государстве.
«Если Лукашенко пойдет на это, тогда да, если нет, то, скорее всего, поддержка будет падать», — считает Бизяев.
По его мнению, процесс интеграции будет идти, потому что политические и экономические составляющие говорят, что это единственно возможный вариант для Белоруссии, однако скорость и формы этого процесса могут быть разными.
Если удастся перезагрузить политическое поле и сделать трансфер власти, то этот процесс ускорится, но если ситуация будет заморожена, то уже летом Лукашенко ожидают большие проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.