То, что Россия из всего кредита выделила Минску только полмиллиарда долларов, говорит о том, что Москва будет пробовать дожать президента Александра Лукашенко относительно тех обязательств, которые он давал на переговорах. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

«Если Лукашенко пойдет на это, тогда да, если нет, то, скорее всего, поддержка будет падать», — считает Бизяев.

По его мнению, процесс интеграции будет идти, потому что политические и экономические составляющие говорят, что это единственно возможный вариант для Белоруссии, однако скорость и формы этого процесса могут быть разными.

Если удастся перезагрузить политическое поле и сделать трансфер власти, то этот процесс ускорится, но если ситуация будет заморожена, то уже летом Лукашенко ожидают большие проблемы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.