Поддержка Россией президента Белоруссии Александра Лукашенко будет падать, если он не выполнит взятые на себя обязательства, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев, эксперт Украинского Института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На ней он, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом.

По словам российского лидера, президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению Путина, это говорит о недостатке политического мужества.

- Руслан, на ваш взгляд, возможен ли еще прямой диалог Зеленского с Путиным? Или Россия закрыла эту возможность, введя санкции в отношении «слуг народа»?

— У Зеленского контакт с Путиным постоянный, другое дело качество этого контакта. Но в общем и целом, я пока не вижу предпосылок для обострения. Охлаждение может быть, обострение нет.

- Путин пообещал, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Как на это отреагируют в Киеве и в Белом доме особенно после прихода Байдена?

— На Украине ожидаемая реакция будет крайне негативная. Этим заявлением Путин сделал огромный пас крайним силам, думаю, они растиражируют это заявление по максимуму. И будут апеллировать к избирателям, в том числе тем, кто считается традиционно неопределившимся. В данном случае Россия пошла на обострение.

- Путин отметил, что сроки урегулирования конфликта в Донбассе зависят от политики Киева. Изменится ли ситуация в Донбассе в 2021 году?

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев © пресс-служба президента Украины

В России, насколько я понимаю, уже отказались от политического проекта «русский мир», судя по заявлению Федора Лукьянова (главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»). Произошла ли идеологическая перезагрузка на Украине, нет, но это не значит, что она не может произойти.

Мы живем в такую эпоху, когда слово невозможно надо выбросить из нашего лексикона.

- Отвечая на вопрос об СНГ Путин сказал, что события в странах на постсоветском пространстве — это результат поиска своего пути. Как вы считаете, будет ли Россия дальше поддерживать Лукашенко?

— У Лукашенко сейчас очень сложная ситуация. Переговоры об экономических и политических взаимоотношениях России и Белоруссии, которые прошли осенью 2019 года, дали только частичный результат. То, что Россия из всего кредита выделила Лукашенко только полмиллиарда долларов, говорит о том, что Россия будет пробовать дожать Лукашенко относительно тех обязательство, которые он давал на переговорах.

Речь идет о Конституционной реформе и Союзном государстве. Если Лукашенко пойдет на это, тогда да, если нет, то, скорее всего поддержка будет падать. Кстати, обратите внимание на интересный момент: Украина не ввела санкции против Лукашенко.

- Несмотря на грозные заявления из Киева…

— Это говорит о том, что политиков судят не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают.

- Какими вы видите перспективы создания Союзного государства России и Белоруссии?

— Процесс интеграции будет идти, потому что политические и экономические составляющие говорят, что это единственно возможны вариант для Белоруссии. Скорость и формы этого процесса могут быть разными. Многое будет зависеть от того, как в белорусском обществе будет происходить нормальный диалог. Как мы понимаем, протесты против Лукашенко имеют не только внешнюю, но и внутреннюю составляющую.

Если удастся перезагрузить политическое поле и сделать трансфер власти, то этот процесс ускорится. Если ситуация будет заморожена, то уже летом Александра Григорьевича ожидают большие проблемы.