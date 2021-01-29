Вопрос вхождения Донбасса в состав РФ не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 29 января

Так Песков прокомментировал слова главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «Россия-матушка, забери Донбасс домой».

Олег Онопко: Цель доктрины "Русский Донбасс" — укрепление государственности ДНР © из личного архива Олега Онопко

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», — сказал Песков.

По поводу названия форума в Донецке «Русский Донбасс» пресс-секретарь президента отметил, что в регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих, поэтому такое название оправданно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников сказал, что присоединение Донбасса привело бы к обострению международной обстановки и дополнительным расходам. Он заявил, что «дело даже не в деньгах», и напомнил, что Россия облегчила вступление в гражданство РФ для жителей Донбасса.