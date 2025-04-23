https://ukraina.ru/20250423/priznanie-kryma-shtatami-mozhet-obernutsya-krupnym-krizisom-v-evrosoyuze-i-nato---financial-times-1062693621.html

Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times

Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times - 23.04.2025 Украина.ру

Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times

Признание Соединенными Штатами Крыма российским может спровоцировать крупный дипломатический кризис в Евросоюзе и НАТО, пишет газета Financial Times

2025-04-23T09:50

2025-04-23T09:50

2025-04-23T09:50

новости

крым

украина

нато

сша

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a126d3f7b7e2d11349088a27ff518eb.jpg

"Признание Крыма Соединенными Штатами вызовет крупный дипломатический кризис для ЕС и, тем более, для НАТО... Это рискует стать вызывающей беспокойство точкой кипения на переговорах, поскольку европейские союзники по НАТО взвешивают свои принципы против того, чтобы угодить (президенту США Дональду) Трампу и избежать хаотичного выхода США из военного альянса", - говорится в материале.Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Подробнее - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля на сайте Украина.ру.

крым

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина, нато, сша, ес