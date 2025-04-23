https://ukraina.ru/20250423/priznanie-kryma-shtatami-mozhet-obernutsya-krupnym-krizisom-v-evrosoyuze-i-nato---financial-times-1062693621.html
Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times
Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times - 23.04.2025 Украина.ру
Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times
Признание Соединенными Штатами Крыма российским может спровоцировать крупный дипломатический кризис в Евросоюзе и НАТО, пишет газета Financial Times
2025-04-23T09:50
2025-04-23T09:50
2025-04-23T09:50
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"Признание Крыма Соединенными Штатами вызовет крупный дипломатический кризис для ЕС и, тем более, для НАТО... Это рискует стать вызывающей беспокойство точкой кипения на переговорах, поскольку европейские союзники по НАТО взвешивают свои принципы против того, чтобы угодить (президенту США Дональду) Трампу и избежать хаотичного выхода США из военного альянса", - говорится в материале.Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Подробнее - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, украина, нато, сша, ес
Новости, Крым, Украина, НАТО, США, ЕС
Признание Крыма Штатами может обернуться крупным кризисом в Евросоюзе и НАТО - Financial Times
Признание Соединенными Штатами Крыма российским может спровоцировать крупный дипломатический кризис в Евросоюзе и НАТО, пишет газета Financial Times