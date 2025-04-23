Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне
© slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
© slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Белорусского стендапера Вячеслава Комиссаренко и украинского комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Обоим запретили въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной Службы Безопасности
"По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", - говорится в сообщении ведомства, где также отмечается, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.
Комиссаренко и Романов - не первые артисты с российским гражданством, которые предали в РФ, в которой заработали славу и неплохие гонорары. Вот лишь несколько других историй:
*Иноагенты, террористы, экстремисты.
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