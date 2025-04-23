https://ukraina.ru/20250423/urozhentsy-minska-i-odessy-komissarenko-i-romanov-bolshe-ne-rossiyane-1062696057.html

Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне

Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне - 23.04.2025 Украина.ру

Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне

Белорусского стендапера Вячеслава Комиссаренко и украинского комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Обоим запретили въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной Службы Безопасности

2025-04-23T10:54

2025-04-23T10:54

2025-04-23T10:54

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Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.Комиссаренко и Романов - не первые артисты с российским гражданством, которые предали в РФ, в которой заработали славу и неплохие гонорары. Вот лишь несколько других историй:"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русскихЗаработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двериЧерная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участиемПисатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследованиеРежиссер Никита Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов.*Иноагенты, террористы, экстремисты.

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новости, россия, минск, одесса, никита михалков, вооруженные силы украины, иноагент, артист, комик, гражданство, российское гражданство