Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне - 23.04.2025 Украина.ру
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Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне
Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне - 23.04.2025 Украина.ру
Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне
Белорусского стендапера Вячеслава Комиссаренко и украинского комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Обоим запретили въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной Службы Безопасности
2025-04-23T10:54
2025-04-23T10:54
новости
россия
минск
одесса
никита михалков
вооруженные силы украины
иноагент
артист
комик
гражданство
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Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.Комиссаренко и Романов - не первые артисты с российским гражданством, которые предали в РФ, в которой заработали славу и неплохие гонорары. Вот лишь несколько других историй:"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русскихЗаработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двериЧерная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участиемПисатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследованиеРежиссер Никита Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов.*Иноагенты, террористы, экстремисты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, минск, одесса, никита михалков, вооруженные силы украины, иноагент, артист, комик, гражданство, российское гражданство
Новости, Россия, Минск, Одесса, Никита Михалков, Вооруженные силы Украины, иноагент, артист, комик, гражданство, российское гражданство

Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне

10:54 23.04.2025
 
© slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
© slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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Белорусского стендапера Вячеслава Комиссаренко и украинского комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Обоим запретили въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной Службы Безопасности

"По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", - говорится в сообщении ведомства, где также отмечается, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.
Комиссаренко и Романов - не первые артисты с российским гражданством, которые предали в РФ, в которой заработали славу и неплохие гонорары. Вот лишь несколько других историй:
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери
Черная полоса Чулпан Хаматовой*: в Грузии не будет "Исцеления" с ее участием
Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование
Режиссер Никита Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов.
*Иноагенты, террористы, экстремисты.
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