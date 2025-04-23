Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий
10:16 23.04.2025 (обновлено: 11:21 23.04.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах
В публикации отмечается, что Лондон и Париж готовы пойти на признание российских территорий, которые ранее находились под контролем Украины, в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления.
При этом европейские страны склоняются к тому, чтобы Украина признала утрату территории "де-факто, без официального признания", однако для этого, подчеркивают авторы издания, киевские власти должны будут пройти серьезные "политические и юридические сложности".
Стоит отметить, что сегодня, 23 апреля, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
По данным СМИ, на встречу не едут:
- —Глава МИД Британии Дэвид Лэмми;
- —Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро;
- —Глава МИД Германии Анналена Бербок.
По данным нескольких западных СМИ, госсекретарь Штатов не согласился на встречу из-за нежелания Владимира Зеленского признать Крым российским. Рубио предупредил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и может перейти к "другим приоритетам".
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