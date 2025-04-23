https://ukraina.ru/20250423/kievskie-partnery-rassmatrivayut-priznanie-rossiyskikh-territoriy--1062695048.html

Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий

Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий - 23.04.2025 Украина.ру

Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий

Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах

2025-04-23T10:16

2025-04-23T10:16

2025-04-23T11:21

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В публикации отмечается, что Лондон и Париж готовы пойти на признание российских территорий, которые ранее находились под контролем Украины, в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. При этом европейские страны склоняются к тому, чтобы Украина признала утрату территории "де-факто, без официального признания", однако для этого, подчеркивают авторы издания, киевские власти должны будут пройти серьезные "политические и юридические сложности".Стоит отметить, что сегодня, 23 апреля, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. По данным СМИ, на встречу не едут: По данным нескольких западных СМИ, госсекретарь Штатов не согласился на встречу из-за нежелания Владимира Зеленского признать Крым российским. Рубио предупредил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и может перейти к "другим приоритетам".

https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html

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