Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий - 23.04.2025 Украина.ру
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Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий
Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий - 23.04.2025 Украина.ру
Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий
Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах
2025-04-23T10:16
2025-04-23T11:21
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В публикации отмечается, что Лондон и Париж готовы пойти на признание российских территорий, которые ранее находились под контролем Украины, в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления. При этом европейские страны склоняются к тому, чтобы Украина признала утрату территории "де-факто, без официального признания", однако для этого, подчеркивают авторы издания, киевские власти должны будут пройти серьезные "политические и юридические сложности".Стоит отметить, что сегодня, 23 апреля, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. По данным СМИ, на встречу не едут: По данным нескольких западных СМИ, госсекретарь Штатов не согласился на встречу из-за нежелания Владимира Зеленского признать Крым российским. Рубио предупредил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и может перейти к "другим приоритетам".
https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html
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новости, украина, франция, британия, лондон, марко рубио, стив уиткофф
Новости, Украина, Франция, Британия, Лондон, Марко Рубио, Стив Уиткофф

Киевские партнеры рассматривают признание российских территорий

10:16 23.04.2025 (обновлено: 11:21 23.04.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Франция и Великобритания рассматривают возможность признания потери Украиной территорий. Об этом 23 апреля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах
В публикации отмечается, что Лондон и Париж готовы пойти на признание российских территорий, которые ранее находились под контролем Украины, в обмен на предоставление Киеву "гарантий безопасности" и средств для восстановления.
При этом европейские страны склоняются к тому, чтобы Украина признала утрату территории "де-факто, без официального признания", однако для этого, подчеркивают авторы издания, киевские власти должны будут пройти серьезные "политические и юридические сложности".
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
09:56
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News
Стоит отметить, что сегодня, 23 апреля, главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для переговоров по Украине после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
По данным СМИ, на встречу не едут:
  • Глава МИД Британии Дэвид Лэмми;
  • Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро;
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок.
По данным нескольких западных СМИ, госсекретарь Штатов не согласился на встречу из-за нежелания Владимира Зеленского признать Крым российским. Рубио предупредил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и может перейти к "другим приоритетам".
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