Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы - 23.04.2025 Украина.ру
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Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы
Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы - 23.04.2025 Украина.ру
Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы
На пресс-конференции первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, декана факультета... Украина.ру, 23.04.2025
2025-04-23T09:09
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видео
россия
вашингтон
москва
вячеслав никонов
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На пресс-конференции первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслава Никонова корреспондент Украина.ру Анна Черкасова спросила, является ли нынешнее поведение Трампа сигналом о лояльности к России? Ответ – на видео.
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видео, россия, вашингтон, москва, вячеслав никонов, дональд трамп, видео
Видео, Россия, Вашингтон, Москва, Вячеслав Никонов, Дональд Трамп

Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы

09:09 23.04.2025
 
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На пресс-конференции первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслава Никонова корреспондент Украина.ру Анна Черкасова спросила, является ли нынешнее поведение Трампа сигналом о лояльности к России?
Ответ – на видео.
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