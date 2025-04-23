https://ukraina.ru/20250423/tramp-perekhodit-na-storonu-rossii-deputat-nikonov-o-diplomaticheskikh-otnosheniyakh-vashingtona-i-moskvy-1062692544.html

Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы

Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы - 23.04.2025 Украина.ру

Трамп переходит на сторону России? Депутат Никонов о дипломатических отношениях Вашингтона и Москвы

На пресс-конференции первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, декана факультета... Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T09:09

2025-04-23T09:09

2025-04-23T09:09

видео

россия

вашингтон

москва

вячеслав никонов

дональд трамп

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На пресс-конференции первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслава Никонова корреспондент Украина.ру Анна Черкасова спросила, является ли нынешнее поведение Трампа сигналом о лояльности к России? Ответ – на видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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