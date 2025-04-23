США распустили группу, которая искала "преступления России на Украине"
10:36 23.04.2025 (обновлено: 12:20 23.04.2025)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу специальной группы, задачей которой был поиск фактов якобы "преступлений" России на Украине. Об этом 23 апреля написало издание The Washington Post
Отмечается, что данная группа занималась сбором разведывательных сведений относительно якобы "преступлений", совершенных Россией на Украине. Информация собиралась через различные американские ведомства и спецслужбы.
Кроме того, что была распущена сама группа, администрация американского президента упразднила должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США/, утверждает издание.
В прошлом месяце американская газета New York Times написала, что минюст США предупредил европейских чиновников, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. Об этом — в публикации США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России.
Ранее Трамп подписал указ о переоценке участия США в ООН, а значит и финансирования этой организации. То же самое случилось и в ВОЗ, а затем и с USAID. Кроме того, Вашингтон объявил о намерении выйти из состава ООН и прекратить финансировать организацию. Подробности в материале Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО.
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