"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы - 23.04.2025 Украина.ру
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"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы
"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы - 23.04.2025 Украина.ру
"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, передает издание "Известия"
2025-04-23T11:07
2025-04-23T11:07
новости
мария захарова
берлин
мид
сергей нечаев (дипломат)
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"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова.Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.Подробнее о провокациях в преддверии праздника - в материале Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин на сайте Украина.ру.
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новости, мария захарова, берлин, мид, сергей нечаев (дипломат)
Новости, Мария Захарова, Берлин, МИД, Сергей Нечаев (дипломат)

"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы

11:07 23.04.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, передает издание "Известия"
"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.
Подробнее о провокациях в преддверии праздника - в материале Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин на сайте Украина.ру.
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