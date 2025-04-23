https://ukraina.ru/20250423/urodstvo-rusofobii-i-priznaki-neonatsizma-zakharova-otvetila-na-zaprety-frg-po-sluchayu-dnya-pobedy-1062697969.html

"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы

"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы - 23.04.2025 Украина.ру

"Уродство русофобии и признаки неонацизма": Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, передает издание "Известия"

2025-04-23T11:07

2025-04-23T11:07

2025-04-23T11:07

новости

мария захарова

берлин

мид

сергей нечаев (дипломат)

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"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова.Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.Подробнее о провокациях в преддверии праздника - в материале Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин на сайте Украина.ру.

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новости, мария захарова, берлин, мид, сергей нечаев (дипломат)