https://ukraina.ru/20250423/predatelstvo-demokratii-sheremet-zhestko-otvetil-na-slova-kallas-o-kryme-1062694258.html
"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме
"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме - 23.04.2025 Украина.ру
"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз никогда не признает российский статус Крыма, предательством ценностей демократии, передает РИА Новости
2025-04-23T10:10
2025-04-23T10:10
2025-04-23T10:10
новости
крым
украина
шеремет
ес
госдума
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"Именно такие политиканы, как Каллас, развязывают кровавые военные конфликты, а после умывают руки и, мило улыбаясь, стоят в сторонке, платочки в руках теребя, делая вид, что они к этому не причастны. Заявление Каллас не только игнорирует волеизъявление крымчан, но также является предательством ценностей демократии, о которой так любят говорить в странах Евросоюза", - сказал Шеремет.По его мнению, политика и риторика Каллас является своего рода детонатором, запускающим цепную реакцию по дроблению и уничтожению Евросоюза.Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России, и назвала полуостров Украиной.Подробнее - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля на сайте Украина.ру.
крым
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, украина, шеремет, ес, госдума, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Украина, Шеремет, ЕС, Госдума, Вооруженные силы Украины
"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз никогда не признает российский статус Крыма, предательством ценностей демократии, передает РИА Новости