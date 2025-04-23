https://ukraina.ru/20250423/predatelstvo-demokratii-sheremet-zhestko-otvetil-na-slova-kallas-o-kryme-1062694258.html

"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме

"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме - 23.04.2025 Украина.ру

"Предательство демократии": Шеремет жестко ответил на слова Каллас о Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз никогда не признает российский статус Крыма, предательством ценностей демократии, передает РИА Новости

2025-04-23T10:10

2025-04-23T10:10

2025-04-23T10:10

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"Именно такие политиканы, как Каллас, развязывают кровавые военные конфликты, а после умывают руки и, мило улыбаясь, стоят в сторонке, платочки в руках теребя, делая вид, что они к этому не причастны. Заявление Каллас не только игнорирует волеизъявление крымчан, но также является предательством ценностей демократии, о которой так любят говорить в странах Евросоюза", - сказал Шеремет.По его мнению, политика и риторика Каллас является своего рода детонатором, запускающим цепную реакцию по дроблению и уничтожению Евросоюза.Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России, и назвала полуостров Украиной.Подробнее - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, крым, украина, шеремет, ес, госдума, вооруженные силы украины