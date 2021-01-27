Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев предсказал сокращение пенсионных выплат в стране в полтора раза из-за продолжающегося демографического кризиса, пишет портал UBR.ua

По его словам, в ближайшие десять лет на Украине будет сокращаться число людей трудоспособного возраста, с чьих зарплат пополняется пенсионный фонд, что сделает невозможным сохранить выплаты пенсионерам на текущем уровне.

«Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться», — прогнозирует Хромаев.

По его мнению, гражданам придется дополнительно откладывать средства на старость помимо тех отчислений, которые люди делают в пенсионный фонд. Чиновник назвал это «пенсией второго уровня».

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Как сообщала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или ниже его.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что к 2035 году власти могут полностью отменить пенсии из-за финансовых и демографических проблем, поскольку фактически один работающий украинец содержит двух пенсионеров.