По его словам, в ближайшие десять лет на Украине будет сокращаться число людей трудоспособного возраста, с чьих зарплат пополняется пенсионный фонд, что сделает невозможным сохранить выплаты пенсионерам на текущем уровне.
«Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться», — прогнозирует Хромаев.
По его мнению, гражданам придется дополнительно откладывать средства на старость помимо тех отчислений, которые люди делают в пенсионный фонд. Чиновник назвал это «пенсией второго уровня».
Следует отметить, что на текущий момент пенсии на Украине и без их полуторного снижения не позволяют людям нормально выживать.
Как сообщала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или ниже его.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что к 2035 году власти могут полностью отменить пенсии из-за финансовых и демографических проблем, поскольку фактически один работающий украинец содержит двух пенсионеров.