Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область - 23.04.2025 Украина.ру
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Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область
Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область - 23.04.2025 Украина.ру
Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область
Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-04-23T20:45
2025-04-23T20:45
новости
курская область
киев
сумы
офицеры россии
владимир зеленский
украина.ру
сво
спецоперация
война
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Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля "Комета". Видео ударов 15 апреля опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.Поражение группировки вторжения украинской армии на территории Курской области сказалось на деморализации ВСУ и других вооруженных формирований киевского режима в целом, указал эксперт.ВСУ надеялись продержаться и не ожидали, что так быстро и бесславно закончится эта эпопея, добавил он."Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки", — подчеркнул Шкурлатов.Это шло вопреки военной целесообразности, от которой ничего не осталось с конца августа 2024 года, когда группировка вторжения ВСУ провалила свою миссию. Такого быстрого обвала фронта они не ожидали, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/armii-rossii-pomozhet-orbitalnaya-gruppirovka-kosmicheskikh-apparatov--putin-1062708306.html
курская область
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новости, курская область, киев, сумы, офицеры россии, владимир зеленский, украина.ру, сво, спецоперация, война, новости сво: курск, наступление, вс рф, наступление вс рф
Новости, Курская область, Киев, Сумы, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Владимир Зеленский, Украина.ру, СВО, Спецоперация, война, новости СВО: Курск, наступление, ВС РФ, наступление ВС РФ

Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область

20:45 23.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля "Комета". Видео ударов 15 апреля опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.
Поражение группировки вторжения украинской армии на территории Курской области сказалось на деморализации ВСУ и других вооруженных формирований киевского режима в целом, указал эксперт.
ВСУ надеялись продержаться и не ожидали, что так быстро и бесславно закончится эта эпопея, добавил он.
"Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки", — подчеркнул Шкурлатов.
Это шло вопреки военной целесообразности, от которой ничего не осталось с конца августа 2024 года, когда группировка вторжения ВСУ провалила свою миссию. Такого быстрого обвала фронта они не ожидали, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
20:45Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область
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