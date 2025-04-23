https://ukraina.ru/20250423/besslavnyy-konets-epopei-shkurlatov-rasskazal-pochemu-vsu-tseplyalis-kogtyami-za-kurskuyu-oblast-1062711896.html

Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область

Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область - 23.04.2025 Украина.ру

Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область

Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-04-23T20:45

2025-04-23T20:45

2025-04-23T20:45

новости

курская область

киев

сумы

офицеры россии

владимир зеленский

украина.ру

сво

спецоперация

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698605_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_6be9f0ecd6bc83ea8dc5a7208461d79c.jpg.webp

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля "Комета". Видео ударов 15 апреля опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.Поражение группировки вторжения украинской армии на территории Курской области сказалось на деморализации ВСУ и других вооруженных формирований киевского режима в целом, указал эксперт.ВСУ надеялись продержаться и не ожидали, что так быстро и бесславно закончится эта эпопея, добавил он."Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки", — подчеркнул Шкурлатов.Это шло вопреки военной целесообразности, от которой ничего не осталось с конца августа 2024 года, когда группировка вторжения ВСУ провалила свою миссию. Такого быстрого обвала фронта они не ожидали, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/armii-rossii-pomozhet-orbitalnaya-gruppirovka-kosmicheskikh-apparatov--putin-1062708306.html

курская область

киев

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, киев, сумы, офицеры россии, владимир зеленский, украина.ру, сво, спецоперация, война, новости сво: курск, наступление, вс рф, наступление вс рф