Бесславный конец эпопеи: Шкурлатов рассказал, почему ВСУ "цеплялись когтями" за Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля "Комета". Видео ударов 15 апреля опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.
Поражение группировки вторжения украинской армии на территории Курской области сказалось на деморализации ВСУ и других вооруженных формирований киевского режима в целом, указал эксперт.
ВСУ надеялись продержаться и не ожидали, что так быстро и бесславно закончится эта эпопея, добавил он.
"Перед украинскими войсками Киев поставил политическую задачу: держаться как можно дольше, цепляться когтями за Курскую область на фоне вялотекущих мирных переговоров. Зеленскому нужен был козырь для расторговки", — подчеркнул Шкурлатов.
Это шло вопреки военной целесообразности, от которой ничего не осталось с конца августа 2024 года, когда группировка вторжения ВСУ провалила свою миссию. Такого быстрого обвала фронта они не ожидали, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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