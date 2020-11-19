Госдума рассмотрит законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который ранее внесли председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, сообщает mk.ru 19 ноября
Согласно законопроекту, информационные ресурсы, осуществляющие «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации», по решению генпрокурора России и согласованию с МИД могут быть заблокированы.
Предполагается, что в случае принятия законопроекта блокировка может затронуть в том числе такие сайты, как YouTube и Facebook.
Украина.ру на Youtube
Сихарулидзе сказал, как в Грузии восприняли ввод РФ миротворцев в Нагорный Карабах
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.