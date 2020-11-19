Роскомнадзор потребовал от Google, Twitter и Facebook прекратить цензуру российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Google, Twitter и Facebook прекратить цензуру российских СМИ
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Согласно законопроекту, информационные ресурсы, осуществляющие «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации», по решению генпрокурора России и согласованию с МИД могут быть заблокированы.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта блокировка может затронуть в том числе такие сайты, как YouTube и Facebook.