Госдума рассмотрит законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который ранее внесли председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, сообщает mk.ru 19 ноября

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