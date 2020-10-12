«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — объяснил Алиев.
По его мнению, утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, в рамках которой ведутся переговоры по Нагорному Карабаху, не соответствует текущим геополитическим реалиям.
«Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — заметил он.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября 2020 года, Турция оказала активную поддержку Азербайджану. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости продолжать борьбу за восстановление суверенитета Азербайджана над непризнанным Карабахом. Армения сообщала об использовании принадлежащих Турции самолетов F-16, а армянский премьер Никол Пашинян говорил, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на стороне Баку не выступила Анкара.