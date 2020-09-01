России очень важно предложить понятный для белорусского общества проект выхода из политического кризиса через интеграцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина

Это было бы выгодно и официальному Минску, так как такое предложение раскалывало бы и ослабляло белорусские протесты.

«Так что тут формулирование привлекательного предложения о совместном будущем для белорусов, которое могло бы во многом обессмыслить нынешнее противостояние, — именно то, что ждут от России, то, что было бы целесообразно предпринимать», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.