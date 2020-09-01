По его словам, очень важно, чтобы этот проект был привлекателен и для лояльной части белорусского общества, и для тех, кто выступает против Лукашенко, но не против интеграции с Россией.
Это было бы выгодно и официальному Минску, так как такое предложение раскалывало бы и ослабляло белорусские протесты.
«Так что тут формулирование привлекательного предложения о совместном будущем для белорусов, которое могло бы во многом обессмыслить нынешнее противостояние, — именно то, что ждут от России, то, что было бы целесообразно предпринимать», — объяснил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.