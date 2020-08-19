На сайте президента Украины появилась петиция, автор которой требует ликвидировать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) «в связи с систематическим пренебрежением к мнению общественности, неэффективным использованием средств налогоплательщиков». Петиция была опубликована 18 августа

«В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствующих требованиям», — говорится в тексте петиции.

Дорогие журналисты. Кто и за сколько формирует общественное мнение Украины © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Андрея Сергиенко, существование такого органа, как НОТУ, не соответствует реалиям времени, ведь он является правопреемником Радиокомитета УССР.

В пояснении к петиции он также отметил, что НОТУ неоднократно становилась эпицентром разжигания вражды по культурным вопросам.

Ранее НОТУ аннулировала заявку на участие в Национальном отборе песенного конкурса «Детское Евровидение-2020» Максиму Ткачуку из Волынской области якобы из-за связей со «страной-агрессором».

Украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне, посвященном 75-летию Победы. Ткачук спел «Смуглянку» в костюме, стилизованном под советскую форму.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины вещает на двух общенациональных телеканалах — UA: Первый и UA: Культура, трех общенациональных радиоканалах — UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь и UA: Радио Культура, международном Radio Ukraine International, а также на региональных теле- и радиоканалах. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.